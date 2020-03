AMP2.- Venezuela.- Les forces des ‘Chavistas’ empêchent la marche dirigée par Guaidó d’atteindre le Parlement

Cabello dit que Guaidó “a trompé son peuple” en leur disant qu’ils pourraient atteindre le siège législatif

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Des milliers de Vénézuéliens ont assisté à l’appel lancé par le “président en charge” autoproclamé du pays, Juan Guaidó, à marcher mardi vers l’Assemblée nationale, à Caracas, afin d’augmenter la pression interne sur le gouvernement de Nicolás Maduro, mais pas Ils ont atteint leur objectif parce que les forces de sécurité l’ont empêché.

L’intention de Guaidó était d’avancer à 10 heures (15 heures dans l’Espagne péninsulaire) de la Plaza Juan Pablo II à l’Assemblée nationale. Le chef de l’opposition, accompagné de nombreux députés et manifestants, a réussi à entamer la marche mais n’a pas atteint son objectif.

Selon le portail de nouvelles Efecto Cocuyo, des policiers et la Garde nationale bolivarienne (GNP et GNB) armés de matériel anti-émeute ont été déployés depuis les premières heures autour du siège législatif et ailleurs dans la capitale vénézuélienne, arrivant même restreindre la circulation des véhicules sur les principales autoroutes qui relient les États de Miranda et Vargas à Caracas.

“La dictature agit de manière prévisible. Nous savions que nous serions confrontés au déploiement de la seule chose qui leur reste”, a écrit le chef de l’Assemblée nationale dans son compte Twitter officiel, en même temps qu’il a demandé à ses partisans “de ne pas tomber dans le violence. ” “Faisons en sorte que chaque policier, chaque garde, chaque sbire voie et entende que nous sommes plus et que nous continuons ensemble”, a-t-il harangué.

Le calme tendu a été rompu lorsque les forces «Chavista» ont lancé des gaz lacrymogènes sur les manifestants pour les empêcher de continuer leur chemin vers le Palais fédéral. Selon ‘El Nacional’, Guaidó et certains députés ont tenté de négocier avec les agents pour les laisser continuer, mais un groupe de manifestants a lancé des objets contondants contre les hommes en uniforme, auxquels ils ont répondu avec des gaz lacrymogènes.

La marche de l’opposition a choisi de démissionner de l’Assemblée nationale comme objectif et Guaidó et ses députés ont tenu une session sur la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, dans la municipalité de Baruta, dans la région métropolitaine de Caracas, entourée de manifestants.

CONTRAMARCHA ‘CHAVISTA’

Dans le même temps, mais avec une autre tournée, les partisans du gouvernement de Maduro ont défilé dans le centre de Caracas, assistant à l’appel lancé juste 48 heures plus tôt par le vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Cabello s’est vanté, dans des déclarations à la presse depuis la marche «Chavista», que l’opposition dirigée par Guaido n’a pas réussi à atteindre le Palais législatif et a accusé le «président en charge» de «tromper son peuple» parce que «ils savaient que ils ne sont pas venus ici. “

“A la fin à 9h30 du matin, ils s’installaient pour faire un acte à Las Mercedes … La municipalité de Libertador (au cœur de Caracas) n’entrera pas, c’est un territoire de paix”, a-t-il dit.

En outre, le président de l’Assemblée constituante a accusé Guaidó et ses partisans des émeutes. “Ils ont transformé la violence en une entreprise pour laquelle ils reçoivent de l’argent”, a-t-il déclaré.

“CE QUI VIENT EST LA LIBERTÉ”

Avec la marche de l’opposition mardi, Guaidó a cherché à réactiver la rue comme une forme de pression interne contre Maduro, tandis que ses alliés internationaux restreignent le siège sur le président vénézuélien et ses collaborateurs, principalement, par le biais de sanctions.

À cette occasion, il a également cherché à rendre visibles les différents problèmes que la société vénézuélienne connaît en approuvant les spécifications nationales sur les conflits à l’Assemblée nationale.

Guaidó a considéré que ce 10 mars marque la “relance d’une lutte soutenue”. “Nous sommes une puissante majorité mobilisée qui peut changer le pays et aujourd’hui nous le prouvons”, a-t-il proclamé. “Ce qui vient au Venezuela, avec la force de notre peuple, c’est la liberté”, a-t-il dit.

Le chef de l’opposition a profité de l’occasion pour envoyer un message interne, indiquant que, bien qu’il y ait place à des “critiques constructives”, “celui qui ne souhaite pas obtenir une solution, qui est séparé”. “La majorité ici veut une solution. Nous voulons vivre dans la dignité”, a-t-il conclu.