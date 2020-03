Amy Klobuchar quitte la course à l’investiture démocrate

Amy Klobuchar a annoncé lundi qu’elle quittait la course à l’investiture démocrate. Sa retraite pourrait favoriser l’ancien vice-président Joe Biden. Le départ du candidat intervient un jour avant la tenue du supermartesd.

La sénatrice Amy Klobuchar a annoncé lundi qu’elle quittait la course à l’investiture démocrate, qui privilégie en principe les options de l’ancien vice-président Joe Bien, qui dirige l’aile modérée des candidats présidentiels du parti.

Son départ intervient un jour avant la célébration du super mardi, où un tiers du soutien nécessaire à la nomination est choisi, et s’ajoute à celui de l’ancien maire de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, a annoncé ce dimanche, une autre référence des démocrates centristes.

Klobuchar, sénateur vétéran du Minnesota et qui avait à peine atteint une troisième place dans les primaires du New Hampshire, n’a pas réussi à rassembler le vote des modérés avec son message de pragmatisme et sa capacité à se connecter avec les électeurs du Midwest du pays.

En fait, il devrait accompagner l’ancien vice-président lors d’un événement de campagne prévu cet après-midi à Dallas (Texas).

Face à l’aile modérée dirigée par Biden se trouve le sénateur Bernie Sanders, un favori actuel dans les sondages, et représentant le secteur le plus à gauche des démocrates.

Le soi-disant «super mardi» a toujours été une date cruciale pour consolider ou effondrer les campagnes et pour clarifier le cours primaire, mais cette année, il a gagné encore plus de poids à inclure parmi les États qui votent pour la Californie, le territoire le plus peuplé de la pays et une forte majorité démocratique.

La Californie distribue 415 délégués dans le processus des primaires du Parti démocrate, loin du deuxième État avec plus de délégués, New York, où 274 sont en jeu, et du troisième, Texas, avec 228.

Avec la Californie, d’autres États importants voteront pour leur population et leur poids aux élections générales de novembre, comme le Texas, le Colorado, la Caroline du Nord et la Virginie; en plus de l’Alabama, de l’Arkansas, du Maine, du Massachusetts, du Minnesota, de l’Oklahoma, du Tennessee, de l’Utah, du Vermont et du territoire des Samoa américaines.

Sanders est un favori dans les sondages dans au moins huit de ces États, y compris les principaux prix en Californie et au Texas, ainsi que dans d’autres grands pays occidentaux tels que le Colorado et l’Utah.

Amy Klobuchar part juste après Pete Buttigieg

Pete Buttigieg, ancien maire de South Bend, Indiana, a annoncé dimanche qu’il se retirerait du concours.

Un jour plus tard, il a déclaré qu’il soutiendrait l’ancien vice-président Joe Biden dans la course présidentielle démocrate, a rapporté The Hill.

«Merci de m’avoir invité chez vous, de partager vos histoires et de me faire confiance. Nous avons lancé notre campagne parce que les Américains ont faim d’un nouveau type de politique qui nous unit. Et ensemble, nous vaincrons ce président et construirons l’ère qui viendra plus tard. », A-t-il écrit à ses partisans via son compte Instagram.

Buttigieg et Klobuchar lancent maintenant leur soutien à Biden et le profilent pour se consolider parmi les modérés.

Samedi dernier, des écoles élémentaires ont eu lieu en Caroline du Sud, où Biden a reçu un nouvel élan en remportant tous les comtés de cet État.