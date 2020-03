Ana Bárbara possède une énorme arrière-garde sur Instagram

La chanteuse mexicaine partage une photo avec un pantalon blanc attaché au corps Ana Bárbara révèle qu’elle n’apporte pas de sous-vêtements Chiquis Rivera fait de même sur Instagram et les deux provoquent de mauvaises pensées

Les admirateurs de la chanteuse mexicaine Ana Barbara ont été ravis d’avoir partagé une photo spectaculaire sur son compte Instagram officiel, en plus de Chiquis Rivera se frottant le butin.

Ana Bárbara porte un pantalon blanc collé au corps, présumant un arrière-garde énorme, en plus, elle montre qu’elle n’apporte pas de sous-vêtements, de sorte que ses partisans ont été captivés par sa beauté.

Jusqu’à présent, la publication est sur le point d’atteindre 75 000 likes, dont la chanteuse Angela Aguilar, le conducteur Adal Ramones et le journaliste colombien Orlando Segura.

«Prêt à démarrer les enregistrements de @tengotalentomuchotalento @canalestrellatv. Ne manquez pas la nouvelle saison », a écrit Ana Bárbara pour accompagner cette belle image.

Il est à noter que la chanteuse mexicaine a édité cette image, car celle actuellement sur son compte Instagram officiel est un peu recadrée. L’image originale si vous pouvez voir tous ses charmes complètement. Plusieurs adeptes ont réalisé ce détail.

Les commentaires de ses partisans ne tardèrent pas à arriver: «Nalgame Dios», auquel Ana Bárbara répondit: «Haha, tu es allé».

La sexologue Silvia Olmedo a écrit: “Tous les angles divins”, répondant: “@silviaolmedo hahaha, je t’adore, c’était pour toi mon ami”.

“Trop riche”, “Tu as changé la photo hehehe, l’autre photo te regardait à l’âme, tu es royal”, “9 mois de concert, 3 de seconde et je suis toujours amoureux”, “je pensais qu’il allait dire qu’il aimait son cheveux. “

D’un autre côté, un internaute a fait une observation à Ana Bárbara: “Pour gagner des likes, il n’est pas nécessaire que vous posiez ainsi … humble opinion de moi”, recevant comme réponse d’un autre internaute: “Et que vous n’avez pas vu l’original, et Il l’a édité, hahaha. “

Des flatteries et des commentaires exaltants ont continué d’arriver: “Tangota !!!”, “Uuuy, quelle belle chose”, “Comme Santa Eduviges … magnifique où tu regardes, hahaha”, “Ce blanc ne chante pas mal les rancheras @ anabarbaramusic »,« Comme tu es savoureux »,« Comme de délicieuses pompas @anabarbaramusic ».

Le disciple qui lui a fait une demande spéciale n’a pas manqué: “Je t’aime ma belle reine, et suis moi sur Insta, on t’aime les #Bandids du groupe whats”, tandis qu’un autre a comparé le chanteur mexicain avec une légende de l’âge d’or du cinéma mexicain: “Toujours très jolie toi, plus jolie que María Félix”.

“Toutes ses tenues récentes sont divines, j’adore comment il s’habille”, “Wow, comme c’est joli”, “J’adore”, “Chou riche …”, “Quelles bonnes hanches”, “Anabarbaramusic beaucoup de courbes et moi sans freins. “

Il y avait une adepte d’Ana Bárbara qui l’a félicitée pour ses compositions: “Magnifique, j’aime ta musique …” Mon cœur “est un bijou, ma mère et j’ai tellement aimé, une chanson qui dans mon cas unit des générations.”

Quand il semblait qu’il n’y aurait plus de commentaires, ils n’arrêtaient pas de venir: “Quel bon cul”, “Vous voyez que vous tenez toujours très bien”, “Petite chose de Dieu”, “Très riche, c’est toute votre petite main?”, “Curvitas tellement plus cool. “