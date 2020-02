Ana María Canseco revient au programme Awake America

Ana María Canseco rend visite à Awake America Lucia rayonnante dans une belle robe rouge Revient-elle en tant que conductrice?

La présentatrice Ana María Canseco revient à Awake America.

Lors de l’émission du 14 février, l’équipe d’animation a reçu de façon inattendue une vieille amie de la maison: Ana María Canseco.

Cela n’a fait qu’exciter les adeptes du conducteur, puisqu’il s’agissait d’une invitation spéciale.

“En ce jour d’amour et d’amitié, nous avons reçu un grand ami @anamariacanseco”, a-t-il publié le programme sur son compte Instagram.

Au milieu d’une pluie de ballons qui se souvenait de la célébration de la Saint Valentin, le chauffeur se démarquait dans une belle robe rouge.

Cependant, ce qui l’a vraiment fait briller, c’est son charisme et son talent, les mêmes que ceux perçus par les spectateurs et avec lesquels ils ont même supplié d’être laissés en permanence.

«Ça devrait faire partie de l’équipe !! Non seulement à cause de son charisme mais à cause de son expérience »,« Quel plaisir de vous y voir Anita, j’espère que vous resterez »,« Je devrais retourner au programme Ana »,« QUE ANA MARIA CANSECO RETOURNE »,« S’il vous plaît, laissez Ana María Canseco rester le programme de TOUJOURS PLIIIIIS “,” Bella Ana María, nous vous aimons à nouveau dans Awake America “, était le désir partagé de nombreux adeptes.

Réveillez l’Amérique sans Ana María Canseco

Ce ne sont pas les seuls commentaires, certains ont été encore plus critiques et ont fait valoir qu’Ana María avait une énergie très positive à offrir dans l’émission.

“Anita, je vois le programme aujourd’hui, tu es la meilleure, je pense qu’il y a enfin un grand présentateur, j’espère que tu restes, les autres n’ont pas de blague, je m’endors”, “Que c’est beau! Cela donne un nouveau souffle au programme. “” J’adore son énergie depuis qu’elle et les autres sont parties. Nous n’avons jamais regardé en arrière. Réveillez-vous en Amérique “” Elle doit revenir en arrière, elle met le programme en saison “, ont-ils déclaré.

“Ce fut un plaisir de voir Awake America avec Ana María”, “Que personne ne revienne, faisant le show comme elle”, “Laissez Ana revenir avec tout le respect que je dois aux autres nouveaux journalistes qui sont en Awake America, mais sa trajectoire, son expérience et son charisme sont incomparable !!!!!! “,” Revenez, elle a du charisme “,” Comme c’est mignon. Très professionnel et un être humain avec beaucoup de charisme! Beaucoup d’ange », ont-ils souligné.

Les internáutas se sont également souvenus de la bonne équipe qu’il fait avec Raúl: “L’adorooooo, le meilleur pilote qui puisse exister, de nombreux succès et bénédictions pour elle, et avec Raúl, ils sont le meilleur duo”.: “Comme j’aime bien Anita et Raul conduire ensemble ! Ils ont même suggéré: “Marry Raúl Ana María”

«Quel papier fait Raül González. La pauvre Ana Maria était fatiguée après avoir été frappée aussi bien que lui. Ils sont allés à Telemundo, ils n’y ont pas frappé non plus, ils retournent à la maison pour demander du cacao (pour demander du travail racheté). Soyez désolé et respectez-vous. Le passé Kamos peut être l’avenir. C’est pourquoi de nombreux producteurs et réseaux de télévision ne les respectent pas. Veuillez respecter votre être pour être respecté par le monde. Soyez désolé et respectez », a découvert un disciple.

Votre départ d’A New Day a-t-il été affecté? Le conducteur révèle une dépression

Après avoir quitté ‘A New Day’ il y a plus d’un an, Ana María Canseco a avoué souffrir de dépression à travers ses réseaux sociaux.

Avril 2018 a marqué une étape très importante dans la vie d’Ana María Canseco, lorsque la présentatrice populaire a quitté «A New Day», ce qui a apporté de nouvelles choses à sa vie.

Mais tout n’a pas été bon au cours de ces mois, car à travers sa chaîne YouTbe, la Mexicaine de 52 ans a révélé qu’elle n’était pas dans sa meilleure condition physique et s’est même révélée déprimée.

Ana María Canseco a avoué que depuis qu’elle s’est éloignée des écrans de télévision, elle a gagné 15 livres et a atteint le point de dépression car ses vêtements ne sont pas parfaitement ajustés.

«Ils ne savent pas ce qui m’est arrivé. Plus d’une heure pour m’habiller, je n’ai plus rien, mon pantalon, j’ai dû tirer le meilleur parti de mes fesses. Horrible, horrible, je suis déprimé », a révélé l’ex-chef d’orchestre du Telemundo matin avec un air d’angoisse.

Par la suite, Ana María Canseco a révélé comment elle avait pris du poids: «Qu’est-ce que j’ai« ventre »? Vous commencez à manger et vous soulevez une livre et vous continuez à manger, vous montez plus et puis un est nul, et deux sont la moitié d’un, et donc vous le prenez. “

«De tous les vêtements que je porte, j’ai toute une chambre pleine de vêtements, enfin rien. Les robes qui étaient super bonnes, toutes très nettes, je dois les faire éclater. Horrible. Tout me serre, tout me frappe », a poursuivi l’ex-tuteur.

De même, Ana María Canseco a ajouté: “Vous ne savez pas, j’ai augmenté un jet de poids”, et a déclaré: “Il y a environ un an, je pesais 15 livres de moins.”

Cependant, la belle mexicaine a dit qu’elle avait pris un dernier repas avec beaucoup de “saveur” et a ensuite dit: “J’ai dit au revoir à la noyade.”