Ana Martín surprend ses «fans» avec une photo révélatrice d’une jeune

Ana Martín dévoile son ventre plat Sortez ses meilleurs pas de danse Les utilisateurs des médias sociaux l’admirent

À l’occasion du 32e anniversaire de la première du roman “ El Pecado de Oyuki ”, l’actrice de cinéma et de télévision mexicaine Ana Martín a surpris ses “ fans ” en publiant sur les réseaux sociaux et une photo et une vidéo dans laquelle elle apparaît avec légèrement vêtues.

L’artiste, dont le vrai nom est Ana Beatríz Martínez Solórzano et qui est apparue dans des feuilletons mexicains tels que Gabriel et Gabriela, s’est souvenue de sa jeunesse et a partagé une photo de ses 20 ans. En elle, elle apparaît avec un haut et une culotte à bandes vertes.

Ana Martín, qui est devenue populaire au milieu des années 60, regarde l’image avec un corps d’envie, sans négliger sa beauté captivante. Après la photographie, l’actrice a également posté une vidéo dans laquelle elle danse au rythme de Bule, Bule, chanté par le groupe des années 60, The Rockin Devils.

L’actrice, qui apparaît dansant à l’intérieur de la fenêtre d’une “disco”, surprend par sa taille minuscule et ses mouvements agiles, caractéristiques de l’époque.

VOIR LA VIDEO ICI

“A 20 ans, glissez – et vous verrez ma vidéo danser au rythme de Bule, Bule (The Rockin Devils) dans le film Acapulco a go go (1967), un mélodrame rose réalisé par Arturo Martínez”, écrit le actrice dans la publication.

Les publications, qui ont atteint 5 914 000 «j’aime», ont adoré les adeptes d’Ana Martín, qui a reconnu sa beauté spectaculaire. “Beau corps, belle énergie, belle artiste.” “Le temps passe, mais tu continues comme toujours.”

«Bella de là à ce jour. J’ai quelques années de moins, mais je m’identifie à vous, magnifique. “” Vous êtes toujours la plus belle et la plus sympathique “, ont écrit certains utilisateurs.

Certains «fans» l’ont même comparée à Elizabeth Taylor, pour «belle et belle».

L’actrice, venue participer au film, Acapulgo a go, go, a remercié les messages de ses followers Instagram et surtout celui d’un internaute, qui a publié: “Beautiful, what beautiful video.” «Merci beaucoup, je suis content d’apprendre que vous avez aimé ma vidéo dansant Bule, Bule. Salutations », a répondu Ana Martín. “Je l’aimais et je lui dis que je vois déjà” le péché d’Oyuki “, c’est un si bel art, je n’ai jamais rien vu de tel”, a répondu le “fan”.

Sa danse spectaculaire n’est pas passée inaperçue, certaines personnes faisant l’éloge de ses mouvements, à la mode à l’époque. “Cette beauté Ana Martín, qui danse bien, mais qui reste aussi une jolie dame.” «Magnifique ma belle et belle @anamartinog et quel beau temps et super danse et super vidéos Bule, Bule. Beaucoup de salutations “,” Bella et comment elle a bien dansé dame “

Certains utilisateurs ont reconnu que depuis la première fois qu’ils l’ont vue danser la chanson interprétée par The Rockin Devils, ils ont adoré la chanson. “Depuis que j’ai vu ce film et que je t’ai vu danser le Bule, Bule, j’ai adoré cette chanson, tellement, tellement, juste en te regardant danser.” Alors que d’autres se souvenaient de son enfance: «J’avais neuf ans à l’époque et j’ai vu des romans et je les vois toujours… J’aime leurs personnages. Beaucoup de bénédictions”.

«Je n’ai pas vu, à ce jour, quelqu’un danser comme toi. J’adore ce film », ont-ils fait référence à la vidéo publiée par Ana Martín.