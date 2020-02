Ana Patricia Gámez a enregistré et partagé la vidéo de son fils très tendre

Le petit fils d’Ana Patricia Gámez a captivé tout le monde dans une vidéo Cependant, des soupçons ont été confirmés dans les images de l’enfant Le conducteur apparaît dans la vidéo très fière de son petit fils

Ana Patricia Gámez est l’une des figures les plus aimées du public hispanique et dans sa nouvelle étape en tant que pilote d’Enamorándonos ne fait pas exception, cependant, c’est sa vie personnelle qui attire le plus d’attention car elle a une famille solide et belle avec elle mari et deux enfants, et cette fois, c’est l’un d’eux qui a volé l’attention.

Le petit fils d’Ana Patricia Gámez a fait une apparition stellaire sur son compte Instagram en faisant les choses les plus tendres qui ont suscité beaucoup d’amour et de commentaires de la part des adeptes du conducteur et d’elle-même qui ne se sont jamais arrêtés pour être ravis du bébé.

Et c’est que peu sont les moments dans lesquels Ana Patricia révèle son intimité et laisse les abonnés Instagram entrer dans les profondeurs de son cœur et de sa vie personnelle, alors cette fois, elle a captivé avec une vidéo dans laquelle elle apparaît Son petit charismatique et beau.

Dans la vidéo, vous pouvez voir que le fils d’Ana Patricia Gámez est une coquette très intelligente et aime être enregistré, car elle regardait la télévision mais au moment où sa mère a commencé à l’enregistrer avec son téléphone portable, elle a mis tout son Charisme dans les images.

“Hé, pourquoi ne regardez-vous pas la télévision sur le canapé?”, Déclare Ana Patricia Gámez pendant que son petit garçon se tourne vers la caméra avec un sourire très espiègle et coquin, ce qui provoque le rire du conducteur qui lui demande encore: quoi Que vous est-il arrivé à la joue?, Tout en demandant au petit de lui donner un baiser, cependant, le bébé se concentre sur l’envoi de baisers à la caméra.

Puis Ana Patricia demande à son fils de sauter, danser et embrasser à nouveau, à laquelle le petit accède sans honte, ce qui montre que c’est fait pour la télévision.

Rapidement, les commentaires ont fait leur apparition et les soupçons de beaucoup ont été confirmés: “Il rit comme une guillieta”, “Comme sa sœur seule Julieta est une brune”, “Identique à Luis”, “Si beau qu’il est une combinaison de vous et Votre mari … Que Dieu vous bénisse, “” Comme il ressemble tellement à votre mari. “

Vous pouvez regarder la jolie vidéo ici.

Il y a quelques jours, Ana Patricia Gámez portait une ceinture de style Thalía. L’animatrice de nam Falling in love a profité de l’occasion pour publier une photo sur le dernier épisode de l’émission de cette année et souhaiter à ses fans une bonne année.

Dans l’image du plateau d’enregistrement décorée d’une atmosphère très Noël, Ana Patricia Gámez est apparue plus que belle, avec ses cheveux noirs lâches et un excellent maquillage.