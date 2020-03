Anahí, ancien RBD au milieu d’un coronavirus, lui demande de chanter “Sauve-moi” et il pleure

Les fans demandent à la chanteuse et actrice mexicaine une faveur très spéciale au milieu du chaos des coronavirus Anahí leur plaît et chante “Sauve-moi” a cappella Son petit fils tombe en larmes en l’écoutant

Au milieu du chaos que connaît actuellement le coronavirus à travers le monde, les fans d’Anahí, l’ancien RBD, lui demandent une faveur très spéciale: qu’elle chante la chanson «Save me». La chanteuse et actrice mexicaine le fait, mais elle ne s’attendait pas à ce que son petit fils pleure en l’écoutant.

Sur le compte Instagram, @memelasdeorizaba, qui compte plus d’un million d’abonnés, une image a été partagée qui disait: “Comme si vous voulez qu’Anahí nous chante Sauvez-moi dans une vidéo en direct (si les autres acteurs le rejoignent, ce serait beau, mais c’est trop demander) ». Jusqu’à présent, cette publication compte plus de 50 000 «likes» et commentaires de toutes sortes.

“Où dois-je déposer?”, “Sauvez-nous maintenant”, “Non maman …”, “Combien de cœurs voulez-vous @anahi?”, “Au fait, enfilez ‘Désespérément seul’ !!!”, “Et dans toute l’Amérique latine” , “Faites-le pour le monde @anahi”, “Il est très occupé à prendre soin de sa femme”, “Nous comptons sur vous”, “Le Mexique a besoin de vous”, vous pouvez lire dans certains commentaires.

Mais ce que les adeptes de ce compte n’avaient pas, c’est qu’Anahí elle-même a répondu à cette demande avec le message: “Dans la tour!”, Qui a jusqu’à présent plus de 1500 likes et plus de cent commentaires dans le qu’ils ont insisté pour que la chanteuse et actrice mexicaine leur plaise.

Quelques heures plus tard, l’ancienne membre de la RBD a ravi ses followers avec un fragment de “Sauve-moi”: “Tu me manques, c’est mon besoin, je vis dans le désespoir, puisque tu ne reviens plus”, pour dire ensuite: “Je t’envoie un bisou”.

Avec plus de 330 000 vues en ce moment et plus de 4 000 commentaires, cette vidéo a été un franc succès et s’accompagne du message suivant: «Merci! @anahi ”, accompagné d’un cœur rouge.

“Mia Colucci est mon berger, je ne manquerai de rien”, “Nous pouvons mourir en paix”, “Il l’a fait, il l’a fait”, “Pleurer d’Argentine”, “Il a raté la partie la plus importante: je survis par pure anxiété”, “Je pars mourir »,« Merci, Diosito »,« Je ne sais pas qui tu es, mais tu es allé »,« OMG, tu as gagné le paradis avec ça »,« les imitateurs @anahi ressemblent plus à @anahi qu’à @anahi elle-même “

Fils d’Anahí Sauvez-moi le coronavirus. Et quand il semblait qu’il n’y aurait plus de moments émotionnels, Anahí, qui a partagé la vidéo où il apparaît en chantant “Save me” dans les histoires de son compte Instagram officiel, a également mis en ligne une courte vidéo où son premier-né, qui dit “Maman”, semble ce que l’ancien membre de RBD lui demande: “Pourquoi as-tu pleuré, Manu?”, et le petit garçon répond: “C’est juste que maman a chanté.”

Certains internautes qui ont pris connaissance de cette histoire ont réagi de la même façon au petit Manu: “Et je pleure comme ton bébé.”

D’un autre côté, les admirateurs d’Anahí étaient toujours sous le choc de cette surprise: “Cela m’a donné la vie pour continuer dans la quarantaine”, “Quel pardon du Pape ou quoi que ce soit, nous en avions besoin”, “Miracles de la quarantaine”, “L’humanité avait besoin de cela” “

