Analyse de “Les Bonobos”: le jour où Lizy Tagliani a été reçue comme actrice

La personne seule montre qu’il a joué dans Lizy Tagliani au théâtre avec un grand succès, ils lui ont permis de décoller de sa carrière, qui la trouve aujourd’hui au volant de sa propre émission de télévision et faisant partie du casting de Les Bonobos, la comédie qui vient de faire sa première à Lola Membrives dans laquelle l’actrice, pour la première fois, joue un personnage complètement féminin et non une femme trans.

Ce n’est pas un détail mineur, car au-delà de sa condition et des outils que cela lui donne pour faire de l’humour, Lizy a toujours utilisé sa propre histoire personnelle comme matière première de ses spectacles. Mais mise dans une fiction absolue – et au-delà des clins d’œil logiques qu’elle peut ajouter de son empreinte – ici elle se donne à un personnage et est reçu comme un comédien intégrant une équipe de rêve agissant de première classe.

Les Bonobos C’est très original, très différent de tout ce qui a été vu sur scène et c’est un pari à risque. Du même auteur du phénomène Toc Toc -qui est à l’affiche à Buenos Aires depuis dix ans – c’est une pièce physique où le mécanisme horloger ne doit pas seulement être basé sur les gags – quelque chose de classique dans une comédie enchevêtrée – mais aussi dans la performance Agissant de ses trois protagonistes: Campi, Peto Menahem et Oski Guzmán. S’ils arrivent une seconde en retard pour l’action, l’action ne se produit pas.

Alberto Negrin, un scénographe talentueux, était déjà allé plus loin pour faire la mise en scène de Cabaret, une autre grande production – comme celle-ci – de Gustavo Yankelevich. Ici, il assume la direction générale du spectacle et le résultat est énorme. Non seulement depuis la mise en scène, rarement vue à Buenos Aires – digne d’un décor new-yorkais ou londonien – mais dans le développement de la façon de montrer ce qui se passe sur scène, directement concentré sur un spectateur attentif aux multiples situations qui se produisent simultanément et provoquent un degré d’hilarité extraordinaire.

Trois amis aux capacités différentes – l’un est aveugle, l’autre sourd et l’autre muet – veulent conquérir trois filles sans qu’elles ne remarquent leur condition particulière. Les trois jouent des actions courtes, avec des gags permanents, se mélangeant les uns aux autres, dans un cadre avec beaucoup de rythme scénique. Il s’agit de Manuela Pal, Anita Gutiérrez et Lizy Tagliani. C’est là que le conducteur de Juste prix Il rejoint un casting choral de talent égal, et bien que sa présence ne fasse que ovationner dans le public, il joue comme un de plus, si vous voulez dans un personnage de casting mais avec le plus de protagoniste connaissant.

Donc tout ce que fait son personnage – un policier strict qui cherche l’amour, mais sous ses normes morales et comportementales fortes – est pour Lizy d’afficher ses remerciements, ses tics, ses clins d’œil, de rouler sur le sol et de modifier son ton de voix; en bref, pour le spectateur de voir un spectacle à part de lui au milieu d’un casting et une histoire qui est fournie sans compétition.

Martín “Campi” Campilongo fait un tour de force en jouant, dans l’une des meilleures œuvres de sa carrière. C’était à son tour de rendre le personnage muet, peut-être le plus difficile. Presque comme un cocooning, comme un clown, l’acteur sait que son visage doit parler pour lui, puis se multiplie en lui-même pour générer un certain nombre de situations qui génèrent des rires hilarants, et pour cela il utilise des perruques, des appliques et même des vidéos vivre A ses côtés, Menahem – l’aveugle – et Oski Guzmán – l’homme sourd – ne vont pas dans une saga, tout comme Pal et Gutierrez dans leurs rôles respectifs.

Ces “Bonobos”, ces Three Stooges 2020, sont tous des travaux sur scène et portent le poids spécifique d’une mission qui pourrait être la tempête parfaite entre les mains de la mauvaise équipe. Mais ici, tout est réuni pour que nous ayons en un seul spectacle une comédie d’enchevêtrements qui fait un saut qualitatif dans le genre, un duel d’acteur brillant et aussi, un spectacle en dehors de Lizy Tagliani que ses fans vont adorer et qui en même temps est couplé à un tout dans lequel la somme des facteurs améliore le produit.