ANALYSE – “Défaite écrasante”, le fantôme de Fujimori s’estompe au Pérou après une offre législative

LIMA, 27 janvier (.) – Le président péruvien Martín Vizcarra a risqué ses jetons l’an dernier lorsque le Congrès a clôturé au milieu d’une dure bataille avec des législateurs alliés à la puissante dynastie politique Fujimori, qui a rejeté un ensemble de réformes anti-corruption.

Et cette semaine, Vizcarra a survécu à l’affrontement et a infligé à son ennemi le coup d’État le plus fort qu’il ait subi en deux décennies, lorsque Alberto Fujimori a démissionné de la présidence par télécopie du Japon au milieu d’un scandale de corruption.

Lors des élections législatives de dimanche, Fuerza Popular, le parti de Fujimori et sa fille Keiko, ont obtenu environ 12 sièges dans la 130 chambre, bien en deçà des 73 sièges qu’ils avaient au Congrès précédent.

“C’est une défaite écrasante”, a déclaré Fernando Tuesta, politologue à l’Université catholique privée du Pérou.

Le coup d’État remet en question l’avenir d’un groupe politique qui a influencé presque tous les domaines de la vie péruvienne et de l’économie locale en 30 ans, alors même que le pays se prépare pour les élections présidentielles de l’année prochaine.

Mais bien que Vizcarra ait été épargné par un rival clé, il reste un loup solitaire dans un Congrès fragmenté où il n’a pas de représentation de parti.

Le président a un ensemble de réformes sur la table, de la façon d’élire les juges de la Cour constitutionnelle pour priver les législateurs de l’immunité contre les affaires pénales, mais il n’est pas clair combien de soutien il accumulerait.

Au sein de Fuerza Popular, les dirigeants du parti de droite ont tenté de justifier le résultat des élections comme un nouveau cycle contre leur groupe et ont promis de se remettre.

“Toute partie contre la persécution que nous avons subie aurait disparu”, a déclaré à . Luis Galarreta, secrétaire général de la Force populaire et ancien chef du congrès. “Ce n’est pas la première fois que le parti traverse une situation très difficile”, a expliqué le leader.

La politique péruvienne est victime de corruption depuis des années. Les quatre derniers présidents élus du Pérou ont fait l’objet d’une enquête et ont été condamnés à des peines de prison.

Keiko Fujimori elle-même a été emprisonnée jusqu’à récemment pour blanchiment d’argent et fait l’objet d’une enquête en cours. La politique d’opposition nie toute accusation.

Galarreta a reconnu que l’opposition agressive du parti à Vizcarra, qui a gagné en popularité dans sa bataille avec le Congrès, a nui à la popularité du groupe, bien qu’il ait soutenu que c’était inévitable.

“Le Parlement est impopulaire, ceux qui supposent que la majorité assume ce coût, le Parlement est un coût”, a-t-il déclaré.

Mais Galarreta a déclaré qu’il était temps de recentrer le parti sur ses racines et l’héritage présidentiel de Fujimori.

L’ingénieur Alberto Fujimori a dirigé le Pérou entre 1990 et 2000 et a été félicité pour relancer une économie en crise, mais son gouvernement a été étouffé par des accusations de corruption et de recours excessif à la violence dans ses efforts pour endiguer la violence des groupes rebelles contre le gouvernement. Il purge actuellement une peine de 25 ans pour violations des droits humains.

Après son départ de la politique, Keiko et son frère cadet, Kenji, sont devenus célèbres grâce à son nom de famille, exerçant un pouvoir énorme dans le pays de plus de 30 millions d’habitants. Kenji est devenu le législateur le plus voté en 2006 et Keiko a perdu l’élection présidentielle en 2016 avec une marge de seulement 0,24%.

Mais les récentes élections ont montré comment leur influence a diminué, tandis que les deux frères restent séparés publiquement.

“Ils sont passés du meilleur moment de leur histoire électorale au pire moment de leur histoire électorale”, a déclaré Carlos Meléndez, politologue qui étudie Fujimori. “La force populaire ne peut pas regarder 2021, je ne crois même pas, je pense qu’elle devrait regarder 2026 ou 2031.”

(Traduit par Marco Aquino)