ANALYSE – Pour les démocrates, les primaires de l’Iowa ouvrent un chemin de confusion

WASHINGTON, 5 février (.) – Le début du processus électoral primaire démocrate dans l’Iowa occupera une page tristement célèbre de l’histoire après un chaos technologique qui a fait que les résultats ne sont pas connus pendant près d’une journée, ce qui a privé la Les candidats les plus performants capitalisent sur leur popularité et ont permis à d’autres de remettre en question la légitimité du résultat.

Par conséquent, l’avantage que le gagnant le plus probable, que ce soit Pete Buttigieg ou Bernie Sanders, ou tout autre candidat, dans le «caucus» suivant, le 11 février dans le New Hampshire, est discutable.

Maintenant que la plupart des résultats des circonscriptions sont connus, c’est ainsi que les assemblées électorales de l’Iowa ont affecté les principaux candidats:

Le sénateur du Vermont était considéré comme un favori de l’Iowa et les premiers résultats semblaient correspondre aux prévisions. Mais Sanders s’est vu refuser son moment de couronnement lundi soir, ce genre de fait qui anime les récits politiques. Lorsque les résultats préliminaires ont finalement été publiés, ils ont montré que Buttigieg menait en nombre de délégués, tandis que Sanders remportait le vote populaire.

Malgré cela, Sanders arrivera dans le New Hampshire en tant que favori et avec la possibilité de devenir le candidat pour gagner dans la course démocrate à la Maison Blanche.

Pour quelqu’un qui se présente comme la personne la plus susceptible de vaincre Trump parmi les démocrates, sa quatrième place est presque catastrophique, car elle le forcera à faire face à une nouvelle série de questions.

Votre campagne doit être convaincue que le nuage de l’Iowa passera et se concentrer sur les primaires qui se tiendront à la fin du mois au Nevada et en Caroline du Sud, où un électorat avec une bonne présence de minorités pourrait améliorer leurs perspectives.

Buttigieg, l’ancien maire modéré de 38 ans de South Bend, Indiana, a surpris beaucoup de personnes avec sa solide performance dans l’Iowa, en partie à cause de son attrait à travers le spectre politique du parti et dans les différents groupes d’âge.

Maintenant, son défi sera de profiter du succès de l’Iowa pour accroître son attrait auprès des électeurs minoritaires. La mauvaise performance de Biden lundi pourrait l’aider à cet égard.

Le sénateur du Massachusetts a obtenu ce dont elle avait besoin, une position dans les trois premiers qui lui permet de consolider sa position comme l’une des meilleures lettres démocrates. Mais il était loin derrière Buttigieg et Sanders, préfigurant peut-être une route tortueuse dans le New Hampshire et dans d’autres États.

Le plus gros problème de Warren reste Sanders. Vous devriez également vous inquiéter du fait que vous ayez perdu des électeurs de la classe moyenne supérieure qui ont opté pour Buttigieg dans les zones résidentielles de l’Iowa.

Malgré tout cela, terminer sur le podium en Iowa signifie que Warren peut venir avec de solides aspirations au New Hampshire.

Les problèmes de l’Iowa ont fait la décision de Bloomberg d’éviter l’état prophétique. L’ex-maire milliardaire de New York déverse des ressources économiques sans précédent dans les États du super mardi, accordées par près d’un tiers des délégués qui aideront à élire le candidat démocrate.

Profitant du chaos de l’Iowa, Bloomberg a déclaré mardi qu’il doublerait immédiatement ses dépenses déjà énormes pour les publicités télévisées, tout en élargissant son personnel de campagne à plus de 2 100 personnes.

En outre, les complications de Biden peuvent donner à Bloomberg l’occasion de s’établir comme la meilleure alternative démocratique modérée pour arrêter Sanders.

Le fiasco de l’Iowa a fait des démocrates une cible facile pour Trump et les républicains, qui ont décrit leurs adversaires comme des bureaucrates incompétents.

Au cours d’une semaine au cours de laquelle le président sera probablement acquitté lors du procès politique au Sénat et a pu proclamer ses réalisations dans le discours sur l’état de l’Union, les faiblesses des démocrates semblaient avoir jeté les bases de Trump sur la voie de sa réélection .

(Information de James Oliphant; édité en espagnol par Jose Elías Rodríguez et Rodrigo Charme)