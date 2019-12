ANALYSE-Récession, robots et rendements négatifs: d'autres folles années 20 pour les marchés mondiaux?

Par Tom Arnold et Elizabeth Howcroft

LONDRES, 27 décembre (.) – La pluie d'argent, les crises climatiques, les villes intelligentes et l'économie spatiale: les investisseurs ont tout cela et bien d'autres possibilités devant eux lorsqu'ils entrent dans la troisième décennie du 21e siècle.

L'entrée dans la nouvelle décennie a un air de printemps, après que les actions mondiales ont ajouté plus de 25 billions de dollars en valeur au cours des 10 dernières années et un rebond des obligations qui a laissé 13 billions de papiers en circulation avec des rendements négatifs .

De plus, les sociétés Internet ont transformé la façon dont les humains travaillent, achètent et se distraient. Maintenant, les investisseurs prennent position pour les 10 prochaines années de révolution technologique.

Pourrait-on voir une répétition des années folles, comme les années 1920 étaient connues? Ce furent des années de prospérité, d'innovation technologique et de conquêtes sociales, comme le droit de vote des femmes.

C'est possible. Mais à côté de l'euphorie, il y a de l'agitation. Le cycle économique de croissance actuel est le plus long de l'histoire des États-Unis et une récession semble inévitable dans la nouvelle décennie, alors que 100 ans se seront écoulés depuis l'effondrement de Wall Street en 1929.

Et il est possible que les solutions soient non conventionnelles, encore plus que les politiques extraordinaires de taux d'intérêt négatifs et d'achat d'obligations qui ont facilité la reprise mondiale après 2008.

Avec ces politiques épuisées, "dans les années 2020, un monde avec une pluie d'argent semble inévitable", prédit la Deutsche Bank.

Cela implique que les banques centrales ou les gouvernements donnent de grandes sommes d'argent aux citoyens, comme s'ils le lanceraient depuis des hélicoptères, une stratégie rejetée même par des politiciens peu orthodoxes dans les années 2010.

Une autre option radicale en discussion est la théorie monétaire moderne, selon laquelle les gouvernements peuvent créer et dépenser autant d'argent que nécessaire, à condition que l'inflation reste faible.

"Dans la pratique, les banques centrales ont invité les gouvernements à expérimenter des politiques non conventionnelles", a déclaré Deutsche. Cependant, les politiques peuvent augmenter une dette mondiale qui atteint déjà des niveaux record.

Alors, que feront les marchés?

Une décennie de taux d'intérêt très bas n'a pas relancé la croissance ou l'inflation dans les pays développés, mais elle a certainement gonflé les marchés, comme le montrent les prix des obligations, des actions et de l'immobilier.

L'inégalité qu'ils ont engendrée a également provoqué une réaction généralisée contre la mondialisation. Le résultat est une déglobalisation, ou comme le dit Morgan Stanley: "une mondialisation lente".

La banque attend une meilleure performance des investissements technologiques, en particulier de la part des petites sociétés Internet chinoises, car le protectionnisme nuit aux plus grands rivaux.

Mais il prédit des rendements moins excitants: "une limite plus basse et plus plate par rapport aux décennies précédentes, et surtout par rapport aux dix années qui ont suivi la crise financière mondiale".

RÉCHAUFFEMENT MONDIAL ET PERSONNES ÂGÉES

Alors que le marché se refroidit, la planète continuera de se réchauffer. Les émissions de carbone, les températures, le niveau de la mer et, par conséquent, la pauvreté et l'immigration liées au climat devraient augmenter.

Cela devrait conduire de plus en plus les gestionnaires d'actifs à rechercher des alternatives aux polluants, notamment le charbon, dont l'utilisation doit cesser dans les pays de l'OCDE en 2030 pour que l'accord de Paris soit mis en œuvre.

BofA s'attend à ce que les entreprises d'énergie propre et les véhicules électriques émergent comme gagnants, et estime que le marché de l'énergie propre vaut déjà 300 milliards de dollars.

Le vieillissement de la population est un autre défi car la démographie est un critère d'investissement clé. La Deutsche Bank mentionne l'Irlande, le Rwanda, le Ghana, le Botswana et le Laos parmi les 22 pays qui recevront un "dividende démographique", c'est-à-dire qu'ils bénéficieront de la croissance de la population en âge de travailler.

Il favorise également des secteurs tels que le commerce électronique, car la génération Z sera comprise entre 20 et 30 en 2030 et aura un pouvoir d'achat croissant.

Mais dans certains pays, les personnes âgées continueront d'influencer les dépenses. D'ici 2030, les plus de 80 ans représenteront 5,4% de la population des États-Unis, contre 3,7% en 2015, ce qui stimulera la demande de maisons de soins infirmiers, de soins médicaux et d'innovations pour étendre la la vie

"L'immortalité pourrait être le problème séculier le plus intéressant des années 2020", prédit BofA.

POINTS D'INFLATION TECHNOLOGIQUE

Une enquête du Forum économique mondial a prédit en 2017 une série de «moments d'inflexion technologique» pour la prochaine décennie, qui comprenait des véhicules sans conducteur et la première machine d'intelligence artificielle au sein du conseil d'administration d'une entreprise.

Selon UBS, les années 20 pourraient être une ère de villes intelligentes, où les mégadonnées et la robotique garantissent une meilleure administration, santé et connectivité. Les dépenses annuelles pour rendre les villes intelligentes devraient atteindre 2 milliards en 2025 et les appareils connectés à Internet vont se multiplier par quatre pour atteindre 46 000 millions.

Pour profiter de ces changements, les investisseurs se concentreront sur des domaines tels que les véhicules sans conducteur et les bureaux autonomes passeront à 455 000 en 2030 contre 4 000 l'année prochaine, a déclaré ABI Research.

Enfin, les progrès de la technologie des fusées et des satellites ouvrent l'accès à l'investissement à la dernière frontière. Le premier fonds coté en bourse dédié à l'industrie spatiale a été lancé en 2019.

UBS voit "des parallèles avec la façon dont l'Internet mondial … a ouvert de grandes opportunités au tournant du siècle." Selon la banque, "l'économie spatiale" pourrait atteindre une valeur de 1 billion de dollars au cours des deux prochaines décennies, contre 340 000 millions de dollars actuellement.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^

Croissance économique aux États-Unis (anglais) https://tmsnrt.rs/2SppUQr

Ratio dette / PIB aux États-Unis (anglais) https://tmsnrt.rs/2ZkCaDg

Livraisons avec robots, en dossier (anglais) https://tmsnrt.rs/2ED5JaJ

Vieillissement trop rapide: la main-d'œuvre chinoise doit soutenir une population plus dépendante (anglais) https://tmsnrt.rs/2Ho6NCs

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^>

(Rapport de Tom Arnold et Elizabeth Howcroft; édité en espagnol par Javier López de Lérida)