ANALYSE – Si Apple souffre d’un coronavirus, ses fournisseurs et ses rivaux souffrent certainement

Par Stephen Nellis et Josh Horwitz

SAN FRANCISCO / SHANGHÁI, 18 février (.) – L’avertissement d’Apple Inc selon lequel elle n’atteindra probablement pas l’objectif de ventes pour le trimestre en raison de l’épidémie de coronavirus indique les problèmes majeurs rencontrés par ses fournisseurs de puces et d’autres composants, ainsi que de concurrents qui dépendent également de la Chine pour fabriquer leurs produits.

Dans un examen des projections publiées il y a à peine trois semaines, la société de technologie la plus précieuse au monde a déclaré que bien que de nombreuses usines qui produisent des iPhone soient revenues au travail, leur croissance a été plus lente que prévu.

L’épidémie, qui a infecté plus de 72 000 personnes et a empêché de nombreux employés de retourner au travail en raison de restrictions de voyage et de quarantaine, affecte l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la société américaine, selon une source proche des opérations. Apple en Chine.

“Si une usine de composants reste fermée et est le seul fournisseur, alors tout le monde doit s’arrêter et attendre. Et s’il y a deux fournisseurs et l’un ferme, alors nous avons besoin que l’autre en fasse plus”, a déclaré la source, qui n’était pas autorisée. de parler aux médias et a refusé d’être identifié.

Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, a déclaré que les problèmes d’Apple signifient probablement également que moins de puces seront vendues dans l’industrie des appareils mobiles, car la grande majorité est fabriquée en Chine.

“C’est peut-être le premier réveil. Je serais surpris si Apple est le seul”, a-t-il déclaré. “Chaque chaîne d’approvisionnement électronique traverse la Chine d’une manière importante”, a-t-il ajouté.

La firme d’analyse Canalys estime qu’Apple, qui sous-traite une grande partie de sa fabrication au taïwanais Foxconn, et son rival Huawei Technologies ont 99% de sa production en Chine.

Le plus grand marché mondial des smartphones connaîtra probablement une réduction de moitié des ventes au premier trimestre en raison du virus, selon les analystes.

Les concurrents chinois Oppo, Xiaomi Corp et Vivo ont respectivement 83%, 72% et 65% de leur production en Chine.

La semaine dernière, . a annoncé qu’environ 10% des employés de Foxconn en Chine ont repris la production, tandis que d’autres usines dans le pays restent pour la plupart fermées. Foxconn a démenti ces informations dans un document de l’entreprise dans lequel elle n’a pas donné plus de détails.

BEAUCOUP DE FOURNISSEURS

Les actions des fournisseurs de puces d’Apple ont chuté après les nouvelles de mardi, notamment Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) et SK Hynix.

Les analystes d’ANZ ont déclaré que Qualcomm Inc était vulnérable aux perturbations causées par l’épidémie, car il fournit des puces de modem mobile à presque tous les principaux fabricants de smartphones et génère près de la moitié de ses ventes en Chine.

Les fournisseurs américains qui font de nombreuses affaires avec Apple sont Broadcom Inc, Qorvo Inc et Skyworks Solutions Inc.

Broadcom fabrique une gamme de composants sans fil pour iPhone et a déclaré le mois dernier qu’il avait signé un accord pour fournir à Apple des contrats pouvant atteindre 15 milliards de dollars. Les ventes à Apple ont représenté 20% de son chiffre d’affaires annuel au cours de l’exercice 2019.

Qorvo, qui vend des composants qui aident les téléphones à se connecter aux réseaux de données sans fil, a généré environ un tiers des revenus d’Apple au cours de l’exercice 2019. Skyworks, un autre fournisseur de composants sans fil, a réalisé plus de 10% de ses revenus. Annuelles d’Apple.

Texas Instruments Inc. est l’un des autres fournisseurs américains d’Apple. En Europe, le néerlandais NXP Semiconductors fournit à Apple les puces de communication en champ proche (NFC) utilisées par Apple Pay, la fonction de paiement sans contact de l’iPhone, selon des données ventilées par TechInsights et les analystes du secteur.

Les puces fabriquées par la firme franco-italienne STMicroelectronics sont utilisées pour le chargement sans fil de la batterie et pour les caméras infrarouges de l’iPhone, selon les données désassemblées du démontage. Ses actions sont également tombées lors de la session de mardi.

Les investisseurs dans les fabricants de puces sont jusqu’à présent disposés à regarder au-delà des interruptions temporaires du coronavirus, s’attendant à une reprise des ventes au second semestre, a déclaré Rasgon de Bernstein.

Mike Fawkes, qui dirigeait auparavant les opérations de la chaîne d’approvisionnement de Hewlett-Packard, dit que même s’il le voulait, Apple ne trouverait probablement pas de sources de production alternatives bientôt.

“Ils sont coincés avec la Chine pendant un certain temps”, a-t-il dit. “C’est très compliqué lorsque vous essayez de gérer un grand navire de guerre comme eux.”

(Informations de Stephen Nellis à San Francisco et Josh Horwitz à Shanghai; informations supplémentaires de Hyunjoo Jin à Séoul; traduit par Tomás Cobos)