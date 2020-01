Andrea Politti: «Il existe un préjugé social qui établit que celui qui est mince est tout bon»

Aiguilles et fil en main, les participants sont maintenant prêts pour la troisième saison de coupe et couture. Andrea Politti, également et avancé vers Teleshow quelques détails de la nouvelle livraison du design et de la réalité de couture qui est diffusée chaque après-midi par El Trece. En outre, Il a raconté les conseils de mode qu’il a appris en un an dans le programme et a déclaré que “tout le monde peut s’habiller et avoir fière allure, peu importe la taille et l’âge”.

Pour lancer cette troisième saison, un casting en direct a été réalisé pour la première fois, ce qui a permis aux candidats – au-delà de ne pas avoir été sélectionnés pour le concours – de montrer leurs compétences devant le jury et le public: «Je trouve ça intéressant, d’encourager les gens à participer. C’est une immense fenêtre pour tous ceux qui voient, les marques, les designers ”, réfléchit le conducteur.

Ce lundi, à 15h45, les participants seront mesurés dans un nouveau défi, avec l’incorporation d’Elsa Serrano comme troisième jury. La couturière se joindra Verónica de la Canal et Benito Fernández. Comment sera-t-elle avec les candidats? “Je l’aime. C’est une femme qui en sait beaucoup sur la couture, a de l’expérience et est une grande créatrice. Je ne sais pas si ce sera bon ou mauvais, mais honnêtement sûr. Il a la simplicité de dire «j’aime ça» ou «je n’aime pas» d’un endroit sincère et cela s’additionne. »

De plus, il y aura des jurys et des modèles et rapports invités. Matilda White Elle sera à la tête de l’atelier, dans lequel les candidats auront 90 minutes pour résoudre un projet. Mais cette année, le jury évaluera également d’autres aspects, tels que le maquillage et le style des modèles, qui devraient garder l’équilibre avec les vêtements.

“Ils vont chercher un designer intégral, ça va se compliquer à chaque saison, la demande augmente », a ajouté Andrea, fière de faire partie de LaFlia et d’un programme« qui se déroule l’après-midi mais qui a un roman en prime time ».

– Quelles choses liées à la mode avez-vous apprises en faisant ce programme?

“Je change d’oeil.” Maintenant, je vois tous les défauts du vêtement, qu’il soit bien fait ou non. Quant à la mode je me rends compte que c’est une expression de ce que l’on ressent et de ses humeurs, on ne s’habille pas d’une couleur par hasard.

—Et une sorte de mode que vous prenez de Cut and Confection?

“Je suis un militant pour que nous puissions tous bien nous habiller, peu importe la taille et l’âge.” Il y a un préjugé social selon lequel celui qui est mince va bien à tout, ce regard doit changer, nous pouvons tous bien paraître, la beauté est mesurée selon le paramètre de la mode sociale et ne devrait pas être comme ça, tout le monde a son charme. Et quant à la façon de s’habiller, c’est bien de pouvoir jouer avec créativité. Vous n’avez peut-être pas d’argent, car les vêtements sont très chers, mais si vous avez une certaine capacité … Avec très peu, tout va bien. Vous devez être cool pour vous sentir bien et réaliser que si vous avez une compétence, vous pouvez aussi avoir un travail.

“Et la couture, tu sais?”

“Je ne me sens pas habile, j’ai fait des conneries à l’école, j’ai réalisé que je pouvais le faire, mais …”

– Au-delà du design et de la couture, les gens regardent le programme pour la compétition et la réalité, comment gérez-vous les émotions des participants?

– L’important est ce qui se passe, parfois c’est la pression qui rend le participant vulnérable. J’essaie de mesurer entre ce qui est confinement et qu’en même temps, s’il se met en colère, il se met en colère, passons, c’est comme la vie.

—Et après un programme quotidien, y a-t-il du temps pour l’actrice Andrea?

—Il n’y a pas de temps mais vous pouvez toujours faire du théâtre, commencer à travailler, en général j’essaye d’être connecté, de lire et de chercher. Qu’elle travaille ou non, l’actrice est, vit et respire pour toujours. Lorsque vous êtes acteur, vous avez un regard différent, c’est votre vocation.

“Vous conduisez depuis près de deux décennies maintenant, avez-vous été surpris par cette facette?”

– J’ai découvert ce rôle et c’est une vocation. C’est une porte de plus qui s’est ouverte à ma propre stupéfaction, car j’avais un préjugé. J’ai conduit il y a des années mais j’ai changé de sujet, j’ai une personnalité que j’aime les défis et apprendre.