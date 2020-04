Andrés Pajares, icône des Espagnols, a 80 ans | personnes

Il était l’un des rois de la comédie des années 80, mais a également démontré son talent dramatique dans “Ay, Carmela” (1990) pour lequel il a remporté un Goya du meilleur acteur. Qu’on le veuille ou non, Andrés Pajares est une légende du cinéma espagnol et demain il aura 80 ans.

Avec Fernando Esteso, Pajares a formé le duo de comédie le plus populaire de la transition tardive, une douzaine de films réalisés par Mariano Ozores qui ont fait exploser le box-office sur la base d’un humour quelque peu maladroit et macho, mais qui était lié à l’âme et aux désirs indomptables. de cette Espagne.