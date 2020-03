Angélica Vale avec deux pieds gauches pour danser et danser comme une vieille dame

La fille d’Angélica María met la bonne ambiance dans son émission de radio Angelica Vale a deux pieds gauches pour danser Ses pas ressemblent à ceux d’une vieille dame

Dans une vidéo partagée par le compte Instagram @team_angelica_vale, vous pouvez voir la fille d’Angélica María, l’actrice mexicaine Angélica Vale, ayant le meilleur de son émission de radio, Cali 93.9, à Los Angeles, en Californie.

Dans la publication, juste quelques secondes, Angélica Vale est vue comme très heureuse alors qu’elle danse au rythme de la chanson «A la la la long» de Bob Marley, tandis que son partenaire, Eder Díaz «Gorritas», il la voit sans savoir quoi faire.

Mais ce qui a surpris beaucoup, c’est que l’actrice du feuilleton “La fea mas bella” a deux pieds gauches pour danser et ses pas ressemblent à ceux d’une vieille femme, contrairement à son énorme talent d’acteur, de chant et d’imitation, ce qu’il a hérité de ses parents, Raúl Vale et Angélica María.

Ce qui a rendu la vidéo encore plus amusante, c’est que Mario Aguilar, “créateur de contenu comique basé sur Jealous Women et les mamans typiques”, et qui est devenu célèbre pour ses courtes vidéos, prend la place d’Angélica Vale sans que personne ne le remarque, Eh bien, elle porte les mêmes vêtements que l’actrice mexicaine.

Dans cette même publication, la fille d’Angélica María est entendue en train d’interpréter la chanson «Aqui estaré», que ses disciples lui avaient tant demandée:

“Et encore, je vais prendre soin de toi, lisant presque tes pensées, et toujours, je resterai, toujours à tes côtés à côté de tes silences, et encore, je te suivrai, jusqu’à ce que le monde change et se retourne, je serai là.”

Rappelons que depuis le 15 octobre, Angélica Vale dirige le programme Cali 93.9 à Los Angeles en Californie. L’actrice mexicaine est en ondes du lundi au samedi de dix heures du matin à trois heures de l’après-midi.

Dans une interview qu’elle a accordée à un journal américain, la fille d’Angélica María a déclaré qu’elle était ravie d’accueillir ce programme:

«En plus d’aimer cette musique, j’ai hâte de me connecter avec les auditeurs. Je suis une mère, une femme et une fille qui travaillent. Je comprends les défis de manœuvrer plusieurs horaires, le covoiturage et les obligations familiales. C’est un projet passion pour moi », a expliqué Angélica Vale.

