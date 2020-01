Aníbal Ibarra a été nommé conseiller de Miguel Pesce, président de la Banque centrale

L’ancien chef du gouvernement de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, a été nommé conseiller du chef de la Banque centrale, Miguel Ángel Pesce. L’avocat pénaliste et politique aura pour fonction d’assister le titulaire de l’autorité monétaire en matière juridique.

Les deux connaissent la gestion de Buenos Aires. Entre 1998 et 2001, Pesce a été sous-secrétaire à la gestion et à l’administration financière de la ville de Buenos Aires, pendant les administrations de Fernando de la Rúa, Enrique Olivera et Ibarra lui-même. Pendant la dernière partie de la direction d’Ibarra (2001-2003), il a été secrétaire aux finances et aux finances.

À la mi-décembre, la BCRA a nommé le premier groupe d’administrateurs de l’entité. Entre eux, Zeno Biagosch, diplôme en administration; Claudio Martín Golonbekéconomiste; et les avocats, Claudia Berger et Betina Stein. De cette façon, avec Pesce à la tête de l’institution, les cinq membres dont l’agence avait besoin pour avoir le quorum et prendre des décisions ont été remplis.

La semaine dernière, l’annuaire s’est achevé avec la nomination de l’économiste Jorge Carrera, d’une longue carrière au sein de la BCRA, où il est devenu économiste en chef; Arnaldo Bocco, un ancien militant et économiste lié initialement à Frepaso qui, en tant que directeur de la BCRA, a su entretenir de très bonnes relations avec le président d’alors Martín Redrado; l’économiste Guillermo Hang; et Carlos Martín Hourbeigt, ancien directeur de la Commission nationale des valeurs mobilières lié à l’ancien ministre et candidat Roberto Lavagna.

Le vice-président «en commission» de la Banque centrale a également été nommé Sergio Adrián Woyecheszen, qui, jusqu’à il y a un an, travaillait dans l’équipe de l’ancien député Agustin Rossi. Est un couple de Delfina Rossi, l’une des filles de l’actuel ministre de la Défense de la Nation, qui était directeur de la Banque nationale et est aujourd’hui l’un des nouveaux directeurs de la City Bank.

En tant qu’économiste en chef de la Banque, Pesce a nommé Feldman allemand, qui a déjà eu un pas par l’entité en tant que directeur et est un officier de proximité politique avec le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof; au poste de directeur général adjoint des opérations Carlos Fabián Sgarbi; et au directeur général adjoint de la réglementation financière María Daniela Bossio, sœur de l’ancien directeur des Anses et ancienne députée nationale, Diego Bossio