Animaux de compagnie, dans le temple pour accomplir la coutume de recevoir la bénédiction | En vedette

Les prières se mélangent aux aboiements et, à la fin de la liturgie, les chiens, les chats et même deux tourtereaux reçoivent la bénédiction du curé après la messe la plus spéciale de l’année de la paroisse du Salvador, à Valladolid, où San Antonio Abad est commémoré ce vendredi. , le motif des animaux.

La pluie du matin fait marquer les marques des chaussures des paroissiens à l’entrée du temple, accompagnée à cette occasion par les traces des chiens, beaucoup vêtus de petits manteaux et d’imperméables.