Animaux domestiques, victimes collatérales du coronavirus en Chine | En vedette

Personne n’a prouvé qu’ils peuvent l’obtenir, mais les animaux domestiques sont les victimes collatérales d’un coronavirus qui a provoqué la panique dans une grande partie de la population de la Chine, où il y a eu des cas de propriétaires d’animaux qui les ont abandonnés de peur de transmettre le maladie redoutée

On pense que la transmission à l’homme du coronavirus de Wuhan est liée à la vente et à la consommation d’animaux sauvages, et les autorités ont décidé de suspendre, au moins temporairement, ces activités. Apparemment originaire d’une chauve-souris, les experts affirment qu’il y avait un «animal intermédiaire» entre ces mammifères et ces personnes.