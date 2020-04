Anniversaire de Chapo Guzmán, crise des coronavirus, il pleut félicitations

Ovidio et Iván Guzmán, fils de Chapo Guzmán, ont félicité leur père pour leurs histoires Instagram. Sa femme, Emma Coronel, lui a également adressé des félicitations. Le trafiquant de drogue purge une peine à perpétuité plus 30 ans de prison

Anniversaire de Chapo Guzmán. Iván Guzmán et Emma Coronel félicitent le narco mexicain dans le chaos pour le coronavirus. Il y a quelques heures, et au milieu de la crise des coronavirus, Chapo Guzmán a été félicité pour son anniversaire. Ses enfants, Ovidio Guzmán et Iván Guzmán, ainsi que sa femme, Emma Coronel, ont fait un “ cadeau ” inattendu au trafiquant de drogue mexicain, c’est-à-dire qu’ils ont partagé différentes images dans leurs histoires sur leurs comptes Instagram respectifs.

Tout d’abord, Emma Coronel a félicité son mari et le père de ses filles avec une image qu’elle a partagée avec un peu plus de 210000 abonnés dans ses histoires Instagram.

Sur cette photo, vous pouvez voir une peinture du visage de Chapo Guzmán avec une couronne de roi au-dessus de sa tête et le message: “Joyeux anniversaire”, tout en écoutant un fragment de la chanson “De la tête aux pieds”, interprétée par Les nouveaux rebelles.

Joaquín Guzmán Loera, plus connu sous le nom d’El Chapo Guzmán, est né le 4 avril 1957 à La Tuna, une ville de l’État de Sinaloa au Mexique.

En juillet de l’année dernière, il a été condamné à perpétuité et à 30 ans de prison, ce qui en fait le plus grand procès pour trafic de drogue de l’histoire des États-Unis. En février 2019, il a été reconnu coupable des 10 accusations de trafic de drogue auxquelles il faisait face à New York.

Vos enfants ne l’oublient pas

Chapo Guzmán Iván Guzmán Emma Colonel Coronavirus. De son côté, son fils, Iván Guzmán a également partagé une image de son père dans ses histoires Instagram avec le message: “Félicitations au meilleur de tous”, tout en écoutant la chanson “Nous avons échoué” du groupe Los Alegres del Barranco.

Avec plus de 135 000 abonnés, le fils de Chapo Guzmán n’a pour l’instant partagé que six publications, la dernière en date du 1er novembre 2019. Iván Guzmán ne suit que 327 personnes.

Avec une image dans laquelle Chapo Guzmán est vu très souriant, comme cela a rarement été vu, et le message: “Joyeux anniversaire papa”, Ovidio Guzmán a également félicité Chapo Guzmán pour son 63e anniversaire dans ses histoires Instagram.

Il convient de noter que Ovidio Guzmán a 5 postes sur son compte, alors qu’il compte 46 000 abonnés et ne suit que 63 personnes.

Ovidio Guzmán, le fils du trafiquant de drogue mexicain, Joaquín El Chapo Guzmán, réapparaît sur les réseaux sociaux et publie une photo dans laquelle il se voit avec des kilos en trop, publie également un message dans lequel il est identifié comme son compte Instagram personnel et a a reçu des milliers de likes.

Il y a un jour, l’administration du compte Instagram @realovidioguzman a téléchargé une photo de ce qui semble être le fils du célèbre cheville ouvrière mexicaine, et il est vu avec quelques kilos supplémentaires, mais un peu plus jovial.

