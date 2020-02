Annonce du premier décès aux États-Unis d’un nouveau coronavirus dans l’État de Washington

Le premier décès aux États-Unis de Covid-19 a été annoncé samedi par les autorités sanitaires de l’État de Washington. Le développement, signalé pour la première fois par l’Associated Press, intervient peu de temps après que quatre personnes sur la côte ouest auraient été infectées par le virus sans antécédents de voyage connus et sans contact connu avec quiconque ayant déjà été diagnostiqué.

Ces cas ont eu lieu dans le nord de la Californie; dans le comté de Snohomish, au nord de Seattle; et à l’extérieur de Portland, Oregon, et a suscité des inquiétudes quant à la propagation furtive du virus dans les communautés du nord-ouest du Pacifique, passant de personne à personne sans être détecté, car il ne rend pas nécessairement les individus malades.

Les responsables de la santé se démènent maintenant pour identifier plus de cas pour essayer d’arrêter la transmission. Le département californien de la santé publique, par exemple, a annoncé vendredi qu’il «recevrait immédiatement un envoi supplémentaire de kits pour tester jusqu’à 1 200 personnes. Cela signifie que les responsables de la santé publique de Californie obtiendront les résultats des tests plus tôt, afin que tous les patients reçoivent les meilleurs soins. »

Peu de détails ont été fournis sur le décès.

«Le CDC est au courant de la situation dans l’État de Washington et nous avons été en contact étroit avec les responsables locaux de la santé», a déclaré un porte-parole des Centers for Disease Control and Prevention.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 29 février 2020

