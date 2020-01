“Antarctique”, une histoire de Claire Keegan

“Le chevalier errant” de Sir John Everett Millais (Tate)

Chaque fois que la femme heureusement mariée sortait, elle se demandait ce que ce serait de coucher avec un autre homme. Ce week-end, j’étais déterminé à le découvrir. C’était en décembre; Il sentait qu’un rideau courait sur une autre année. Je voulais faire ça avant de devenir trop vieux. J’étais sûr qu’il allait être déçu.

Vendredi soir, il a pris le train pour la ville, s’est assis pour lire dans une voiture de première classe. Le livre ne l’intéressait pas; Je pouvais déjà prévoir la fin. De l’autre côté de la fenêtre, les maisons illuminées passaient rapidement dans l’obscurité. Elle avait oublié une assiette de macaronis et de fromage pour les garçons, était allée chez les pressing pour retrouver les costumes de son mari. Je lui avais dit que j’allais faire des courses de Noël. Il n’y avait aucune raison de ne pas lui faire confiance.

À son arrivée en ville, il a pris un taxi jusqu’à l’hôtel. Ils lui ont donné une petite pièce blanche, donnant sur Vicar’s Close, l’une des plus anciennes rues d’Angleterre, une rangée de maisons en pierre, avec de hautes cheminées en granit, où vivait le clergé. Cette nuit-là, il s’est assis au bar de l’hôtel pour boire de la tequila au citron vert. Les personnes âgées lisaient les journaux, il n’y avait pas beaucoup de mouvement, mais il s’en fichait, il avait besoin d’une nuit reposante. Il monta dans le lit qu’il avait payé et tomba dans un rêve sans rêves, et se réveilla au son des cloches sonnant dans la cathédrale.

Samedi est allé au shopping. Les familles étaient sorties pour pousser des poussettes, à travers la foule matinale, un torrent épais de personnes circulant à travers les portes automatiques. Il a acheté des cadeaux inhabituels pour les garçons, des choses qu’il pensait qu’ils n’allaient pas imaginer. Le fils aîné a acheté un rasoir électrique – il était temps – un atlas pour la fille et, pour son mari, une montre en or chère avec un cadran plat blanc.

Dans l’après-midi, elle s’est habillée, a mis une robe prune, des talons hauts, son rouge à lèvres plus foncé et est retournée au centre. Une chanson de phonola, “La Ballade de Lucy Jordan”, l’a attirée au pub, une prison transformée, avec des barreaux aux fenêtres et un plafond bas et lumineux. Dans un coin, les machines à sous s’agitaient et, au moment où il était assis sur le tabouret à côté du bar, une pile de pièces tomba dans le caniveau.

“Bonjour,” dit le gars assis à côté d’elle. Je ne t’avais pas vu auparavant.

Il avait le teint rougeâtre, une chaîne en or sous la chemise hawaïenne avec un cou ouvert, des cheveux boueux et son verre était presque vide.

“Qu’est-ce que tu bois?” Elle a demandé.

Il s’est avéré être un vrai bavard. Il lui a raconté l’histoire de sa vie, qui travaillait la nuit dans une maison de retraite. Qui vivait seul, était orphelin, n’avait aucun parent, à l’exception d’un cousin éloigné qu’il n’avait jamais rencontré. Il ne portait aucune bague au doigt.

“Je suis l’homme le plus solitaire du monde”, a-t-il déclaré. Et toi?

“Je suis marié”, a-t-il dit, avant de savoir ce qu’il disait.

Il rit.

“Jouons au billard.”

-Je ne sais pas jouer.

“Cela n’a pas d’importance”, a déclaré l’homme. Je vais t’apprendre Vous allez embarquer ce noir avant de le savoir.

Il mit des pièces dans une fente et tira quelque chose, et un petit grondement de boules de billard se déversa dans un trou sombre sous la table.

– Rayé et lisse[1] Dit-il, mettant la craie sur le signal. Soit vous êtes, soit vous êtes les autres. Je commence.

Il lui a appris à se pencher et à mesurer la balle, à observer la bille blanche quand il l’a donnée, mais il ne lui a pas permis de gagner un match. Quand elle est allée aux toilettes, elle était ivre. Il n’a pas pu trouver le bout du papier toilette. Il appuya son front contre le froid du miroir. Je ne me souvenais pas d’avoir été aussi ivre. Ils ont bu leurs verres et sont partis. L’air lui faisait mal dans les poumons. Les nuages ​​se sont écrasés les uns contre les autres dans le ciel. Il baissa la tête en arrière pour les voir. Il souhaitait que le monde puisse devenir d’un rouge fantastique et scandaleux pour correspondre à son humeur.

“Marchons”, dit-il. Je vais t’emmener faire un tour.

Il marcha à côté de lui, entendant le craquement de sa veste en cuir, alors qu’il la conduisait le long d’un chemin où les douves autour de la cathédrale se courbaient. Devant le palais épiscopal se trouvait un vieil homme qui vendait du pain dur aux oiseaux. Ils l’ont acheté et sont restés au bord de l’eau, nourrissant cinq cygnes dont les plumes devenaient blanches. Des canards bruns ont traversé l’eau en volant et ont atterri dans la fosse avec un mouvement léger et délicat. Au moment où un labrador noir semble sauter sur le trottoir, un désordre de pigeons s’envole en même temps et atterrit comme par magie sur les arbres.

“J’ai l’impression d’être Saint François d’Assise”, a-t-elle dit en riant.

Il a commencé à pleuvoir; Il sentait que la pluie tombait sur son visage comme s’il s’agissait de petites décharges électriques. Ils revinrent sur le marché, où ils avaient monté des étals protégés par une bâche. Ils ont tout vendu: livres d’occasion et porcelaine puants, grandes étoiles fédérales rouges, couronnes de Noël, décorations en cuivre, poisson frais posé sur la glace, les yeux morts.

“Rentre chez toi”, dit-il. Je vais te cuisiner.

“Tu vas me cuisiner?”

“Mangez-vous du poisson?”

“Comme tout,” dit la femme et il semblait amusé.

“Je connais votre espèce”, a déclaré l’homme. Tu es sauvage Vous êtes l’une de ces femmes sauvages de la classe moyenne.

Il a choisi une truite qui semblait être encore en vie. Le poissonnier lui a coupé la tête et l’a enveloppée dans du papier d’aluminium. À une Italienne qui était présente à la fin de la foire, l’homme a acheté une bouteille d’olives noires et un morceau de feta. Il a acheté des limes et du café de Colombie. Toujours, quand ils passaient devant les étals, je lui demandais si elle voulait quelque chose. Il était détaché avec l’argent, il l’avait froissé dans ses poches, comme s’il s’agissait de vieux billets, il n’a même pas lissé les billets quand il les a donnés. Sur le chemin de sa maison, ils se sont arrêtés dans un magasin d’alcools, ont acheté deux bouteilles de Chianti et un numéro de loterie, qu’elle a tous insisté pour payer.

“Si nous gagnons, nous nous divisons”, a déclaré la femme. Nous allons aux Bahamas.

“Oui, tu peux attendre assis”, dit l’homme et la vit traverser la porte qu’il avait ouverte. Ils ont marché dans des rues pavées, laissé derrière un salon de coiffure dans lequel un homme, la tête en arrière, était rasé. Les rues devenaient étroites et sinueuses: elles étaient maintenant hors de la ville.

“Vivez-vous en banlieue?” Demanda la femme.

Il n’a pas répondu, a continué à marcher. La femme sentit l’odeur du poisson. Quand ils ont atteint une porte en fer forgé, il a dit “tournez à gauche”. Ils sont passés sous une arche menant à une impasse. Il ouvrit la porte d’une maison de ce bloc et la suivit dans les escaliers jusqu’au dernier étage.

“Continuez à marcher”, a-t-il dit, lorsqu’elle s’est arrêtée aux pauses. Elle a ri nerveusement et a grimpé, a ri de nouveau nerveusement et est remontée. En plus de tout, il s’est arrêté.

La porte avait besoin d’huile; les charnières grinçaient en s’ouvrant. Les murs de l’appartement n’avaient pas d’ornements et étaient jaunâtres, les rebords de fenêtres étaient poussiéreux. Dans l’évier de la cuisine, il y avait une tasse sale. Un chat persan blanc a sauté d’un canapé dans le salon. Il a été abandonné, comme un endroit où personne ne vivait; odeur de moisi, aucun signe de téléphone, aucune photo, ornements, arbre de Noël. Le caoutchouc du salon rampait sur le tapis en direction d’un carré de lumière venant de la rue.

Il y avait une grande baignoire en fonte avec des pieds en acier bleu dans la salle de bain.

“Un bain,” dit-elle.

“Tu veux un bain?” Demanda l’homme. Essayez-le Vous le remplissez et entrez. Allez, allez-y.

La femme a rempli la baignoire, a gardé l’eau aussi chaude qu’elle le pouvait. Il entra et se déshabilla jusqu’à la taille, et se rasa dans l’évier, tournant le dos. Elle ferma les yeux et l’entendit battre la mousse à raser, cogner le rasoir contre l’évier, se raser. C’était comme s’ils l’avaient fait auparavant. Il pensait qu’il était l’homme le moins menaçant qu’il ait jamais rencontré. Il serra le nez et se glissa sous l’eau, entendant le sang pomper dans sa tête, l’agitation dans son cerveau. Lorsqu’il émergea, il était là, dans la vapeur, essuyant des traces de mousse à raser sur son menton, souriant.

-Vous avez du plaisir? Il a demandé.

Quand il a commencé à faire mousser une serviette, elle s’est assise. L’eau tomba sur ses épaules et coula sur ses jambes. Il sursauta par les pieds et monta, la moussant lentement et vigoureusement. La femme avait l’air bien dans la lumière jaune de l’écume; Il leva les pieds et les bras et, à sa demande, se retourna comme un enfant. Il l’a fait retourner dans l’eau et l’a rincée. Il l’a enveloppée dans une serviette.

“Je sais ce dont vous avez besoin”, a-t-il dit. Vous devez être pris en charge. Il n’y a pas une seule femme au monde qui n’ait besoin de soins. Ne bouge pas », a-t-il ajouté et est parti pour revenir avec un peigne et commencer à peigner ses nœuds de cheveux. Regarde toi Tu es une vraie blonde. Tu as des cheveux blonds, comme une pêche. Et ses jointures ont glissé le long de sa nuque et ont continué le long de sa colonne vertébrale.

Son lit était en bronze avec un rembourrage de couette blanc et des taies d’oreiller noires. Elle détacha sa ceinture, la sortit des clips. La boucle tinta lorsqu’elle toucha le sol. Il l’a libéré du slip. Naked n’était pas beau, bien qu’il y ait quelque chose de voluptueux en lui, quelque chose d’incassable et de fort dans sa constitution. Il avait la peau chaude.

“Supposons que vous soyez l’Amérique”, lui dit-elle. Je serai Columbus.

Sous la literie, au milieu de l’humidité des cuisses de l’homme, elle explore sa nudité. Son corps était une nouveauté. Lorsque ses pieds se sont emmêlés dans les draps, elle les a retirés. Au lit, elle avait une force surprenante, une urgence qui lui faisait mal. Il le prit de ses cheveux et ramena sa tête en arrière, ivre de l’odeur d’un savon étrange sur son cou. L’homme l’a embrassée et l’a embrassée. Il n’y avait pas de hâte. Ses paumes étaient les mains rugueuses d’un travailleur. Ils se sont battus contre leur désir, se sont battus contre ce qu’ils allaient finalement gagner.

Puis ils ont fumé; Elle n’avait pas fumé depuis des années, était partie après le premier enfant. Il tendait la main vers le cendrier, quand, sous son radio-réveil, il a vu une cartouche de fusil de chasse.

-Qu’est ce que c’est?

Il l’a ramassé. C’était plus lourd qu’il n’y paraissait.

– Ah, ça. C’est quelque chose qu’ils m’ont donné.

“Quel cadeau”, a déclaré la femme. Il semble que vous n’aimez pas seulement les photos de piscine.

-Viens ici.

Elle se blottit contre lui et s’endormit rapidement, le rêve adorable des enfants, et se réveilla dans le noir, affamé.

Pendant qu’il s’occupait du dîner, elle s’est assise sur le canapé, avec le chat sur ses genoux, et a regardé un documentaire sur l’Antarctique, des kilomètres de neige, des pingouins traînant leurs jambes avec des vents en dessous de zéro, le capitaine Cook naviguant sur À la recherche du continent perdu. Il est apparu avec une serviette sur l’épaule et lui a offert un verre de vin glacé.

“Vous,” dit-il, “vous avez quelque chose avec les explorateurs.” Et il se pencha sur le dossier du canapé et l’embrassa.

“Comment puis-je vous aider?” Demanda la femme.

“Avec rien,” répondit-il et retourna à la cuisine.

Elle but son vin et sentit le froid descendre dans son estomac. Je pouvais l’entendre couper des légumes, faire bouillir de l’eau sur la cuisinière. L’odeur du dîner flottait dans les chambres. Coriandre, jus de lime, oignons. Je pourrais rester ivre; Je pourrais vivre comme ça. Il revint et posa les couverts sur la table, alluma une grosse bougie verte, plia les serviettes en papier. Ils ressemblaient à de petites pyramides blanches, sous la surveillance de la flamme. Elle éteignit la télé et caressa le chat. Ses cheveux blancs tombaient dans la robe bleu foncé, d’une taille beaucoup plus grande que la sienne. Elle a vu la fumée du feu d’un autre homme de l’autre côté de la fenêtre, mais elle n’a pas pensé à son mari, et son amant n’a pas mentionné sa vie familiale non plus.

D’un autre côté, avec de la salade grecque et de la truite grillée, pour une raison quelconque, la conversation avait pour thème l’enfer.

Enfant, on lui avait dit que l’enfer était différent pour chaque personne, la pire situation possible qu’on imaginait.

“J’ai toujours pensé que l’enfer serait un endroit incroyablement froid, dans lequel on serait à moitié gelé, mais sans perdre conscience et sans vraiment ressentir quoi que ce soit”, a déclaré la femme. Il n’y aurait plus qu’un soleil froid et le diable qui vous regarde.

Il tremblait et tremblait. C’était coloré. Il porta la tasse à ses lèvres et inclina son cou en arrière alors qu’il déglutissait. Il avait un beau et long cou.

“Dans ce cas”, a-t-il dit, “pour moi, l’enfer serait désert;” il n’y aurait personne. Pas même le diable. J’ai toujours voulu considérer que l’enfer est peuplé. Tous mes amis iront en enfer.

L’homme a mis plus de poivre sur son assiette à salade et a déchiré un morceau blanc du centre du pain.

“A l’école”, a déclaré la femme en écorchant sa truite, “la religieuse nous a dit que l’enfer allait durer éternellement”. Et quand nous avons demandé combien de temps cela durerait l’éternité, il a répondu: «Pensez à tout le sable du monde, à toutes les plages, à tout le sable des carrières, au lit des océans, aux déserts. Imaginez maintenant tous ces grains dans un sablier, une clepsydre géante. Si un grain de sable tombe chaque année, l’éternité est le temps qu’il faut à tout le sable du monde pour passer à travers ce verre. Qu’en penses-tu! Cela nous a terrifiés. Nous étions très filles.

“Vous ne croyez toujours pas à l’enfer”, a-t-il dit.

Non. Que croyiez-vous en vous? J’aimerais que sœur Emmanuel puisse me voir maintenant, m’emmenant vers un parfait inconnu. Quel rire », a-t-il dit et, en prenant une balance de la truite, a mangé un morceau avec ses mains.

Il mit l’argenterie de côté, posa ses mains sur ses propres cuisses et la regarda. J’étais satisfait, je jouais avec de la nourriture.

“Alors tu penses que tous tes amis iront en enfer aussi”, a déclaré la femme. Super.

“Mais pas celle de votre religieuse.”

-Tu as beaucoup d’amis? Je suppose que vous connaissez des gens du travail.

“Certains,” répondit-il. Et toi?

“J’ai deux bons amis”, a-t-elle déclaré. Deux personnes pour lesquelles il mourrait.

“Tu as de la chance”, dit l’homme, et se leva pour faire du café.

Cette nuit-là, il était vorace, se donnant totalement à elle. Il n’y avait rien qu’il n’aurait pas fait.

“Vous êtes un amant généreux”, lui a-t-elle dit plus tard en lui tendant une cigarette. Vous êtes très généreux et point.

Le chat grimpa sur le lit et la fit sursauter. Il y avait quelque chose de flippant dans ce chat.

Les cendres de la cigarette sont tombées sur le rembourrage, mais elles étaient trop ivres pour s’inquiéter. Ivre et insouciant et dans le même lit la même nuit. En fait, tout était très simple. La musique de Noël a commencé à venir du département ci-dessous. Chant grégorien, chant de moines.

“Qui avez-vous comme voisin?”

“Oh, une vieille dame.” Sorda comme un mur. Chante aussi. Là-bas est dans son monde, a des horaires étranges.

Ils se mirent à dormir; elle, la tête appuyée sur son épaule. Il lui caressa le bras, la bercant comme un animal. La femme imitait le ronronnement d’un chat, faisant retentir la manière dont ils lui avaient enseigné dans les cours d’espagnol, tandis que la grêle frappait contre les vitres.

“Tu me manqueras quand tu partiras.”

Elle ne dit rien, resta là à regarder les chiffres rouges du réveil jusqu’à ce qu’elle s’endorme.

Dimanche, la femme s’est réveillée tôt. Un givre blanc était tombé pendant la nuit. Il s’habilla, le regarda dormir, la tête sur l’oreiller noir. Dans la salle de bain, il regarda à l’intérieur de l’armoire à pharmacie. C’était vide. Dans le salon, il lisait les épines des livres. Ils ont été triés par ordre alphabétique. Traversant le trottoir perfide, il se dirigea vers l’hôtel pour payer la facture. Il s’est perdu et a dû lui demander comment suivre une dame à l’air inquiet avec un caniche. Un grand sapin de Noël brillait dans le hall de l’hôtel. Sa valise était ouverte sur le lit. Les vêtements sentaient la fumée de cigarette. Il se doucha et se changea. La femme de chambre a appelé à dix heures, mais elle lui a dit de partir, lui a dit de ne pas la déranger, lui a dit que personne ne devrait travailler le dimanche.

Dans le hall, il s’est assis dans la cabine téléphonique et a appelé à la maison. Elle a demandé les garçons, pour le moment, elle a demandé à son mari comment s’était passée sa journée, elle lui a dit les cadeaux qu’elle avait achetés aux garçons. Il retournait dans les pièces en désordre et brouillées, sur les sols sales, les genoux blessés, dans une salle avec des vélos et des patins. Des questions Elle coupa, réalisa que derrière elle était une présence à laquelle elle s’attendait.

“Tu n’as jamais dit au revoir.”

Elle sentit son souffle sur son cou.

Il était là, un bonnet de laine noir recouvrait ses oreilles, cachant son front.

“Tu as dormi,” répondit-il.

“Vous vous êtes échappé”, a déclaré l’homme. Tu es discret.

-Je…

“Vouliez-vous vous faufiler pour déjeuner et vous saouler?” Dit-il, la poussant dans la cabine et l’embrassant, un long baiser mouillé. Je me suis réveillé le matin avec ton odeur sur les draps », a-t-il dit. C’était magnifique

“Emballez-le,” répondit-elle, “et nous deviendrons riches.”

Ils ont déjeuné dans un endroit aux murs de deux mètres, aux fenêtres cintrées et au sol carrelé. Sa table était à côté du feu. Manger du rôti de bœuf avec du pudding Yorkshire, ils se saoulèrent à nouveau, mais ils ne parlèrent pas beaucoup. Elle a bu Bloody Marys et a dit au serveur de ne pas être timide avec la sauce tabasco. Ils ont commencé avec de la bière, puis sont passés au gin et aux toniques, tout cela pourrait enlever la perspective imminente de leur séparation.

“Habituellement, je ne bois pas comme ça”, a déclaré la femme. Et toi?

“Non,” dit-il et fit signe au serveur d’apporter un autre tour.

Ils ont pris plus de temps que prévu avec les desserts et les journaux du dimanche. L’employeur est venu et a jeté plus de bois de chauffage. À un moment donné, en tournant la page du journal, elle a levé les yeux. Il regardait sa bouche.

“Souriez”, dit l’homme.

-Quoi?

“Souris.”

Il sourit et il s’étira pour mettre le bout de son index contre ses dents.

“Prêt,” dit-il en lui montrant un petit morceau de nourriture. C’est tout

Quand ils ont traversé le marché, un épais brouillard est tombé sur la ville, si épais qu’elle pouvait à peine lire les affiches. Les vendeurs du dimanche en retard, pour faire des ventes de Noël, ont montré leurs porcelaines.

“Tu as fini avec les achats de Noël?” Elle a demandé.

Non. Ai-je quelqu’un à qui donner quelque chose? Je suis orpheline. Tu te souviens

-Désolé.

– Allez. Marchons.

Il lui prit la main et la conduisit dans une rue sale qui surplombait une forêt noire, au-delà des maisons. J’ai serré sa main; ses doigts lui faisaient mal.

“Tu me fais du mal”, a-t-il dit.

Il a arrêté de le serrer, mais il ne s’est pas excusé. La lumière a quitté le jour. Le coucher du soleil avançait sur le ciel, soudoyant la lumière pour l’assombrir. Ils marchèrent longtemps sans parler, ressentant simplement le silence de dimanche, écoutant les arbres qui se tendaient contre le vent glacial.

“Je me suis marié une fois, j’étais en lune de miel en Afrique”, a déclaré soudain l’homme. Ça n’a pas duré. Il avait une grande maison, des meubles, tout. C’était une bonne femme; Aussi, un merveilleux jardinier. Avez-vous vu la plante qui se trouve dans mon salon? Eh bien, c’était le sien. Pendant des années, j’attendais sa mort, mais la merde continue de grandir.

Elle se souvint de la plante qui rampait sur le sol, de la taille d’un homme adulte, avec un pot pas plus grand qu’une casserole, les racines séchées emmêlées sur le pot. Un miracle qui était toujours vivant.

“Il y a des choses sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle”, a déclaré l’homme en se grattant la tête. Il m’a dit que sans elle, cela ne durerait pas un an. Ha, il avait tort », a-t-il ajouté en la regardant en souriant, un étrange sourire de victoire.

À ce moment-là, ils étaient déjà entrés dans la forêt; à part le bruit de ses pas sur la route et la bande de ciel entre les arbres, elle ne savait peut-être pas où était le chemin. Soudain, il l’a saisie et l’a jetée sous les arbres, l’a poussée contre un rondin. Elle ne pouvait pas voir. Il sentit l’écorce à travers son manteau, son ventre contre le sien, il pouvait sentir le gin dans son souffle.

“Tu ne m’oublieras pas,” dit-il, en tirant ses cheveux de ses yeux. Dis-le. Dis que tu ne m’oublieras pas.

-Je ne t’oublierai pas.

Dans l’obscurité, il passa ses doigts sur son visage, comme s’il était un aveugle essayant de la mémoriser.

“Je ne t’oublierai pas non plus.” Quelque chose à propos de vous va battre ici », a déclaré l’homme en lui prenant la main et en la mettant dans sa chemise. Elle sentit le cœur de l’homme battre sous sa peau chaude. Il l’embrassa alors comme si dans sa bouche il y avait quelque chose qu’il voulait. Des mots, probablement. A ce moment, les cloches de la cathédrale sonnèrent et elle se demanda quelle heure il était. Son train est parti à six heures, mais il avait tout emballé, rien ne pressait.

“Vous avez quitté l’hôtel?”

“Oui,” rit-elle. Ils pensent que je suis le passager le plus soigné qu’ils aient jamais eu. Mes bagages sont dans le hall.

-Viens chez moi. Je t’appelle un taxi, je vais te dire au revoir.

Elle n’était pas d’humeur à faire l’amour. Mentalement, elle était partie, elle était avec son mari au poste. Elle se sentait propre, pleine et affectueuse; tout ce qu’il voulait maintenant, c’était un bon rêve dans le train. Mais, finalement, il ne trouvait aucune raison de ne pas y aller et, en cadeau de départ, il a dit oui.

Ils quittèrent l’obscurité de la forêt, longèrent Vicar’s Close et apparurent sous la fosse, non loin de l’hôtel. Il y avait des mouettes. Ils ont volé au-dessus de la sauvagine, plongé et saisi le pain qu’un groupe d’Américains a lancé sur des cygnes. Elle ramassa la valise et marcha dans les rues glissantes jusqu’à sa maison. Les chambres étaient froides. La vaisselle sale de la veille avait été trempée dans la piscine, il y avait une lèvre d’eau grasse sur l’aluminium. Un reste de la lumière filtrait à travers l’espace entre les rideaux, mais l’homme n’a pas allumé la lumière.

“Viens,” dit-il.

Il ôta sa veste et s’agenouilla devant elle. Il dézippa ses bottes, défit lentement les lacets, ôta ses bas, baissa la bombe sur ses chevilles. Elle se redressa et ouvrit soigneusement son chemisier, regarda les boutons, abaissa sa jupe, glissa la montre de la femme jusqu’à ce qu’elle l’ait dans sa main. Ensuite, il a fouillé sous ses cheveux et a sorti les cerceaux. Ils pendaient des cerceaux, des feuilles d’or que le mari lui avait données pour son anniversaire. Il l’a déshabillée; Il avait tout le temps du monde. Elle avait l’impression d’être une fille avec laquelle ils allaient dormir. Je n’avais rien à faire avec lui, pour lui. Pas de devoir, la seule chose était d’être là.

“Couche-toi”, dit-il.

Nue, elle se laissa tomber sur le rembourrage.

“Je pourrais dormir”, a-t-il dit en fermant les yeux.

“Pas encore,” répondit-il.

La pièce était froide, mais il transpirait; Elle pouvait sentir sa transpiration. D’une main, il plaqua ses poignets au-dessus de sa tête et lui embrassa la gorge. Une goutte de sueur tomba sur son cou. Un tiroir s’est ouvert et quelque chose a fait un bruit métallique. Épouses La femme a été surprise, mais n’a pas réfléchi assez vite pour s’opposer.

“Vous l’aimerez”, a-t-il dit. Fais moi confiance.

Il l’a menottée à la tête du lit de bronze. Une partie de son esprit paniqua. Il y avait quelque chose de prémédité en lui, quelque chose de calme et de bouleversant. Plus de gouttes de sueur tombèrent sur elle. Il sentit le goût épicé du sel sur sa peau. Il recula et s’avança, lui fit demander plus, finit.

L’homme s’est levé. Il est sorti et l’a laissée là, menottée à la tête. La lumière de la cuisine s’est allumée. Elle sentait le café, l’entendait décortiquer des œufs. Il revint avec un plateau et s’assit à côté de lui.

-Je dois…

“Ne bouge pas,” dit-il calmement. J’étais absolument serein.

“Obtenez-moi le …

“Chut,” dit-il. Manger Mangez avant de partir. Et il tendit un morceau d’oeuf brouillé piqué à une fourchette, et elle l’avala. Il aimait le sel et le poivre. Il tourna la tête. L’horloge indiquait 5.32.

“Dieu, regarde l’heure …”

“Ne blasphème pas”, a-t-il dit. Manger Et bébé. Buvez ça. J’apporte déjà les clés.

-Pourquoi pas…?

“Allez, bébé.” Allez. J’ai bu avec toi, tu te souviens? Toujours menotté, il buvait du café dans la tasse qu’il portait à sa bouche. C’était juste une minute. Il ressentit une sensation de chaleur et d’obscurité, puis s’endormit.

Quand il s’est réveillé, il se tenait dans la lumière fluorescente brutale, s’habillant. Il était toujours menotté au lit. Elle a essayé de parler, mais elle a été bâillonnée. Une de ses chevilles a également été menottée au pied du lit avec une autre paire de femmes. Il continua de s’habiller, boutonnant sa chemise en jean.

“Je dois aller travailler”, a-t-il dit en nouant ses lacets. Je n’en ai pas d’autre.

Il est parti et est revenu avec un bassin.

“Au cas où tu en aurais besoin,” dit-il, le laissant sur le lit.

Il la glissa dedans puis l’embrassa, un baiser rapide et normal, et éteignit la lumière. Il s’arrêta dans le couloir et se tourna vers elle. Son ombre se redressa menaçante sur le lit. Elle ouvrit grand les yeux, implorante. Il essaya de rattraper son regard. Il tendit la main et lui montra ses paumes.

“Ce n’est pas ce que vous pensez”, a-t-il dit. Ce n’est pas du tout. Je t’aime. Essayez de comprendre.

Et puis il s’est retourné et est parti. Il l’entendit partir, il l’entendit dans l’escalier, un éclair de fermeture. La lumière du hall s’éteignit, la porte claqua, il l’entendit marcher sur le trottoir, les marches décroissantes.

Frénétiquement, il a fait ce qu’il a pu pour éloigner les femmes. Il a tout fait pour se libérer. C’était une femme forte. Il a essayé de séparer la tête de lit, mais quand il a réussi à couder le drap, il a découvert qu’il était fixé avec des boulons à l’élastique. Pendant un bon moment, il se secoua au lit. Je voulais crier “Fire!” C’est ce que la police disait aux femmes de crier en cas d’urgence, mais avec le bandage, je n’ai pas pu articuler. Il a réussi à poser son pied libre sur le sol et à frapper le tapis. Puis il se souvint de la grand-mère sourde en bas. Il a fallu des heures avant qu’il ne se calme pour réfléchir et entendre. Sa respiration s’est stabilisée. Il entendit le rideau frapper dans la pièce voisine. Il avait laissé la fenêtre ouverte. Sous le choc, le rembourrage était tombé au sol et elle était nue. Je n’ai pas pu l’atteindre. Il est entré froid, inondant la maison, remplissant les pièces. Tremblé. L’air froid descend, pensa-t-il. Peu à peu, les tremblements sont passés. Un engourdissement persistant gagnait son corps; il s’imaginait que le sang ralentissait dans ses veines, que son cœur se contractait. Le chat sursauta et atterrit sur le lit, encerclant le matelas. Sa rage sourde se transforma en terreur. C’est arrivé aussi. Maintenant, le rideau de la pièce voisine frappait plus vite: le vent était plus fort. Il pensa à l’homme et ne ressentit rien. Elle a pensé à son mari et à ses enfants. Peut-être qu’ils ne la retrouveraient jamais. Peut-être que je ne les reverrais plus jamais. Ça n’avait pas d’importance. Il pouvait voir son propre souffle dans l’obscurité, sentir le froid qui lui tenait la tête. Un soleil froid et lent qui illuminait l’est commença à émerger sur elle. Était-ce son imagination ou était-ce la neige qui tombait au-delà du verre des fenêtres? Il regarda l’horloge sur la table lumineuse, les chiffres rouges qui changèrent. Le chat la regardait, ses yeux sombres comme des pépins de pomme. Il pensa à l’Antarctique, à la neige et à la glace et aux corps d’explorateurs morts. Puis il a pensé à l’enfer; plus tard, dans l’éternité.

[1] Rayures et solides, dans l’original. Le personnage fait référence à une variante de la piscine selon laquelle, après que les joueurs ont choisi des balles rayées ou lisses, l’un d’eux indique quelle balle va s’embocar dans l’embrasure. S’il le fait, l’autre joueur doit boire un nombre de verres de bière correspondant au numéro de la balle. Mais si le premier joueur échoue, c’est lui qui doit boire la bière. Le sens du jeu est de faire boire l’adversaire. (N. de T.)

* Traduction: Jorge Fondebrider

“Antarctique” dans “Antarctique” (Cadence éternelle), par Claire Keegan

