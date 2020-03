Anthony Fauci nous montre la bonne façon d’être un expert

Anthony Fauci a été une présence extraordinaire pendant la crise du COVID-19: calme mais urgent, informatif mais simple. En cours de route, il fait quelque chose de bien plus difficile que d’expliquer COVID-19. Il donne un aperçu du rôle de l’expert scientifique dans une démocratie libérale.

Les experts scientifiques sont considérablement réduits par rapport à ce qu’ils étaient il y a quelques décennies, comme le révèlent nos débats sur le changement climatique, les vaccinations, les organismes génétiquement modifiés et bien d’autres sujets. Archon Fung, un spécialiste de la gouvernance démocratique à la Kennedy School de Harvard, décrit notre situation comme «une grande ouverture, une démocratie à faible déférence»: presque tout est désormais soumis au débat public, même les sciences du climat, et ceux qui ont traditionnellement dirigé de tels débats sont perdre leur influence.

Les raisons du déclin des experts sont multiples. Le nouvel environnement médiatique, la polarisation politique et les inégalités économiques croissantes ont contribué à rendre le public méfiant à l’égard des personnes considérées comme appartenant à la structure de pouvoir existante. Nous sommes d’humeur de plus en plus révolutionnaire. En politique et ailleurs, nous sommes attirés par des idées qui semblent bafouer les règles.

Au milieu de cette transformation, ce que cela signifie d’être un expert a également changé. À un moment donné, on pouvait se qualifier en tant qu’expert simplement en étant particulièrement intelligent ou bien éduqué sur un sujet technique et en ayant été oint en tant qu’expert par d’autres experts, comme des responsables d’université ou des dirigeants politiques. Pensez aux scientifiques et aux médecins des années 50 dont les blouses de laboratoire témoignaient de leur formation et du respect et de la déférence qu’ils méritaient.

Aujourd’hui, il en faut plus. Se qualifier en tant qu’expert, c’est répondre aux critères d’un rôle social spécial, et de nos jours, avoir les connaissances, les capacités et la reconnaissance requises n’est qu’une partie de ce dont on a besoin. Les pouvoirs à eux seuls ne rendent plus crédibles.

C’est là que Fauci brille. Il nous montre comment être non seulement digne de confiance mais aussi réellement fait confiance.

Le rôle consiste toujours fondamentalement à fournir des informations précises. Fauci lutte contre l’épidémie avec «le marteau de la vérité», comme l’a dit la chroniqueuse du Washington Post, Karen Tumulty, aidant tout le monde à comprendre les dimensions réelles du problème malgré une désinformation généralisée et une rotation des faits axée sur la politique.

Mais ce qui le rend si utile et crédible a à voir avec la façon dont il fournit les informations, et ce qui est particulièrement puissant dans son approche, c’est qu’il est plus ou moins l’opposé d’un marteau. Il est fondé sur l’humilité et l’humanité: il utilise un langage simple; il admet des incertitudes et des défaillances; il semble avoir du mal à dire qu’il a une perspective spéciale, «en tant que scientifique», plutôt que le seul point de vue éventuellement utile; il refuse de rendre la science ouvertement politique; il est courtois et prudent lorsqu’il propose des corrections.

Un Fauci typique était exposé lorsqu’il a répondu à une question lors de la conférence de presse du 21 mars sur le coronavirus de la Maison Blanche concernant un tweet dans lequel le président Trump avait déclaré qu’un antipaludéen combiné à un antibiotique semblait très prometteur.

“Je ne suis pas tout à fait sûr de ce à quoi faisait référence le président”, a commencé Fauci, avant de dire qu’il supposait qu’il s’agissait d’un rapport anecdotique attirant récemment l’attention, puis se séparant doucement du président. “Il y a ceux qui se penchent au point de donner de l’espoir et de dire à cette personne la possibilité d’avoir accès à ce médicament”, a déclaré Fauci. “Et puis vous avez l’autre groupe, qui est mon travail en tant que scientifique, pour dire que mon travail consiste à prouver sans aucun doute qu’un médicament est non seulement sûr, mais qu’il fonctionne réellement.”

La manière habituelle d’invoquer la science dans les débats sociaux contemporains est assez différente. Nous utilisons la science comme une arme rhétorique pour revendiquer les hauteurs: notre côté est le côté «basé sur la science», et l’autre côté est «les négationnistes». Si les gens ne sont pas d’accord avec nous, nous les déchirons. Nous nous engageons à briser les mythes caustiques et à vérifier les faits de nos adversaires même si cette stratégie tend, ironiquement, à renforcer la désinformation.

L’approche de Fauci est d’humaniser la science: dire la vérité, mais le faire avec humilité et grâce, et présenter la science comme utile pour poursuivre des valeurs communes plutôt que comme un outil pour lutter contre les valeurs.

“Je ne veux pas agir comme un dur à cuire”, a-t-il déclaré au Maureen Dowd du New York Times. «Je veux juste révéler les faits. Et au lieu de dire: «Vous vous trompez», tout ce que vous avez à faire est de parler continuellement de ce que sont les données. »

Nous finirons par gagner de l’autre côté de cette pandémie, et quand nous le ferons, nous aurons encore une série d’autres problèmes scientifiques à craindre. Anthony Fauci nous aide à réussir, mais l’exemple qu’il donne à l’expert scientifique de confiance sera un cadeau durable pour les débats à venir.