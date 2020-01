Antonio Banderas: L’année du chat en bottes qui s’est avéré être un acteur noir | La culture

Tout cinéphile, espagnol ou américain, du nord ou du sud, sait qui est Antonio Banderas: il est le chat aux bottes aux yeux doux (“Shrek”), le renard masqué de mille aventures, et le plus universel et né à Malaga sexy, et bien sûr, Salvador Mallo. Et, bien qu’ils ne le sachent pas, c’est un acteur noir.

Cette histoire, qui a été rapidement corrigée, provient des commentaires de prestigieux magazines américains tels que Deadline ou Vanity Fair selon lesquels Banderas était “l’un des deux acteurs de couleur (noir)” candidat aux Oscars. Ils avaient raison avec l’Afro-américaine Cynthia Erivo, mais Banderas, tout de lui, comme le public l’a vu plusieurs fois, est blanc, sauf quand il est rôti au soleil de sa maison à Marbella.

“C’est comme la dernière blague qu’on vous a racontée; je l’ai prise avec humour, parce que je n’y croyais pas quand je l’ai lue dans le journal”, a déclaré Pedro Almodóvar, pour qui le commentaire “ne dit rien de bon” des médias américains. Il y a des catatas partout, même à Hollywood. “

Catetos ou d’un racisme kystique qui remonte à des siècles. Pour le réalisateur Santiago Zanou, né à Carabanchel (Madrid) d’un père africain, il n’y a qu’une seule façon de comprendre qu’il s’appelle «noir».

“La chose est ce que signifie être blanc. Du point de vue du Ku-Klus-Klan, une seule goutte de sang noir signifie que cette personne n’est plus blanche. Eh bien, je pense que les Espagnols ont cette goutte, la grande majorité l’a, Au moins un, donc de ce point de vue, nous sommes tous de couleur, sauf pour certains à qui nous devons demander s’ils sont racistes », ironise le directeur de« El trick del manco ».

Bien que Banderas n’en ait rien dit, dans l’intimité, il aura probablement ri et publié un clic andalou, qui a germé si naturellement.

Mais Claude Chabrol a déjà dit: “L’intelligence a ses limites, le non-sens non.”

Heureusement, presque tous les Espagnols et de nombreux habitants du reste de la planète savent que cette année est l’année d’Antonio Banderas. En 2020, où le garçon Almodóvar le plus persistant aura 60 ans, Banderas reçoit enfin les récompenses que sa carrière d’architectillillera lui avait toujours refusées.

Depuis qu’il est devenu l’alter ego du directeur de Manchego dans “Pain and Glory”, avec un effort qu’ils seuls savent combien il supposait personnellement et professionnellement, Malaga a remporté onze prix pour cette interprétation, dont le European Academy Award.

Cela a commencé avec la Palme d’Or de Cannes, puis les prix les plus prestigieux de la critique: de Los Angeles à New York et la National Society of Film Critics au Feroz espagnol, ainsi qu’à des festivals tels que Palm Springs, l’ASECAN d’Andalousie , le Forqué, le San Jordi et les Hollywood Films Awards. Il a été nominé pour le Golden Globe, mais Joaquin Phoenix l’a emporté.

Samedi prochain, il jouera son premier Goya en tant que protagoniste de son compatriote Antonio de la Torre, du Galicien Luis Tosar et du Basque Karra Elejalde.

Banderas a travaillé toute sa vie. Il est producteur et entrepreneur multidisciplinaire. Promoteur immobilier, propriétaire d’une équipe de motos et d’un entrepôt, soutien du producteur d’animation Green Moon, partenaire principal de Vibuk, un réseau social qui rassemble acteurs, producteurs et réalisateurs, et copropriétaire d’une société de vente et de location d’avions. Entre autres choses.

Mais surtout, il est un acteur aux résultats indéniables: il est l’un (sinon le seul Espagnol) qui a tourné avec presque toutes les “bêtes” d’Hollywood, de Woody Allen à Neil Jordan (“Interview with the Vampire”), ou Robert Rodriguez, avec qui il devient Gregorio Cortéz, le père de la saga attachante “Spy Kids”.

Aux États-Unis, il fait ses débuts avec “Los reyes del mambo” (1991), où il chante et joue de la trompette et où il montre ses lettres en séducteur: à 31 ans, Banderas est une promesse latine radicale.

En 1992, il a présenté l’Oscar avec Sharon Stone à des fins spéciales, et en 1994, il a répété, pour livrer l’Oscar à la bande originale du film “Philadelphie”, dans lequel il a joué le petit ami de Tom Hanks.

Il a participé au film danois Bille August “The House of Spirits” (1993); Il a joué dans la série “Benito Mussolini” et tourné “De amor y de sombra” (1994); c’est alors aussi “Entretien avec le vampire”.

Il est suivi de “Desperado” (1995), le premier avec Robert Rodríguez; et “Four rooms” (1995), de Quentin Tarantino; “Evita” du britannique Alan Parker (1996), et “Le masque du renard” (1998), avec lesquels il remporte son premier European Film Award.

À la fin des années 90, il fait ses débuts en tant que cinéaste avec le film “Crazy in Alabama” (1999), avec sa femme Melanie Griffith. Puis il réalise “The way of the English” (2006).

De 2000 à 2010, il a joué dans trente films, tous hors d’Espagne avec des réalisateurs tels que Brian de Palma, Christopher Hampton ou Woody Allen, et des acteurs tels que Angelina Jolie, Johny Deep, Catherine Zeta-Jones, Liam Neeson, Meg Ryan, Geoffrey Rush, Anthony Hopkins, Naomi Watts ou son amie Salma Hayeck.

En 2003, il a créé la comédie musicale “Nine” à Broadway avec grand succès et a reçu un hommage de la Theatre League à New York, avec Melanie (comédie musicale “Chicago”), pour les performances des deux dans leurs pièces de Broadway respectives.

Banderas a déjà caressé l’idée d’ouvrir son propre théâtre, une folie tant attendue dont il a dû renoncer à plusieurs reprises – l’un d’eux, à Madrid, dans l’ancienne gare du Prince Pío – et enfin cette année, il a réussi à Malaga, ce qui pourrait le plus lui plaire: le Théâtre de Soho, où il représente avec succès “A Chorus Line”.

En 2010 (il était déjà connu dans le monde entier pour son chaton aux yeux tendres dans la saga Shrek, qui lui a donné plusieurs cassettes dérivées), Banderas est retourné à Madrid pour tourner avec Almodóvar “La peau que j’habite”. Le garçon Almodóvar avait vieilli et son contenu, Robert Legard, faisait déjà avancer ce Salvador Mallo que tant de joie lui donne.

Il a répété avec Allen, et créé avec Steven Soderberg et Jean-Jacques Annaud; En 2013, il a participé avec un petit rôle dans “The Loving Passengers”, également d’Almodóvar, et en 2014, il était “mercenaire” avec Sylvester Stallone, Harrison Ford, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger et Wesley Snipes.

Et donc sa vie est passée avant de devenir Salvador Mallo. Banderas n’a pas de Goya en tant qu’acteur: en 2015, il a reçu le titre d’honneur. L’Académie, qui tiendra le gala de livraison à Malaga précisément cette année, n’aura jamais une autre occasion claire de reconnaître le Prix national de la cinématographie 2017.

La bonne chose n’est pas que Banderas ait atteint les Oscars, nominé parmi les meilleurs acteurs du monde, ou qu’il puisse arriver avec la tête de Francisco de Goya à la main, mais que le public et les critiques ont soutenu ses efforts.

Comme le dirait Rossy de Palma dans “La fleur de mon secret” (mots répétés par Almodóvar lui-même aux Feroz Awards): “Comment avez-vous été, comment avez-vous été, comment avez-vous été”, Antonio.

Alicia G. Up.