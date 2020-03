Antonio Castro, lauréat du II prix “Roman court Carlos Matallanas” | Réseaux sociaux sportifs

Antonio Castro Guerrero a remporté mercredi le prix II “Carlos Matallanas du court métrage” pour son histoire “Le milieu de terrain est mort à l’aube”.

Le vainqueur, qui a reçu son prix de Maribel Matallanas, a décrit Carlos comme un “exemple d’auto-amélioration et de professeur de vie” et profitant de la proximité du 8 mars, “Journée internationale de la femme”, il a voulu revendiquer plus de liberté pour les femmes “et a été” satisfait de l’accord récent du football féminin “dans la Ligue espagnole.