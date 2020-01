Antonio Mohamed renouvelle le contrat de DT du champion de Monterrey au Mexique

MEXIQUE, 17 janvier (.) – L’Argentin Antonio Mohamed a renouvelé vendredi son contrat qui le lie en tant que directeur technique du champion de football mexicain de Monterrey jusqu’en décembre 2021.

Mohamed est revenu au “Rayados” de Monterrey en octobre et les a emmenés au championnat du tournoi Apertura 2019 après avoir battu l’Amérique dans le match pour le titre.

“Je suis très heureux de continuer dans cette équipe que j’aime tant et avec des illusions renouvelées pour rechercher plus de réalisations, l’engagement est un dévouement total. Nous faisons déjà partie de l’histoire, mais l’idée est de continuer à construire et continuer à chercher des réalisations”, a déclaré Mohamed dans une interview publiée sur la page de l’équipe.

“Je me sens membre du club parce que j’ai le sentiment d’appartenir à l’institution et cela me rend très engagé. Je suis très heureux et nous espérons réaliser tout ce qui a été promis”, a-t-il ajouté.

Le “Turc” Mohamed s’est rendu à Monterrey dans une première étape de 2015 à 2018 où il a remporté le titre du tournoi Apertura 2017, et en 2019 il est revenu prendre l’équipe le quatorzième jour du tournoi Apertura et l’emmener jusqu’à l’obtention du championnat.

Il a également été stratège pour Querétaro, Chiapas, Zacatepec, Veracruz, Tijuana et l’Amérique. Avec les “Xoloitzcuintles” de Tijuana et les “Eagles” d’Amérique, il a été champion des tournois Apertura 2012 et Apertura 2014, respectivement.

Dans son pays, il a été entraîneur des Hurricane, Colon et Independiente, club avec lequel il a remporté la Coupe d’Amérique du Sud en 2010.

En Espagne, il était stratège au Celta de Vigo.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)