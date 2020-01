Antonio Molero joue dans “Escape Room”, fait rire et fait peur | La culture

Les jeux dans lesquels dans un temps évalué doivent résoudre un mystère dans un environnement clos, les “escape rooms” donnent le titre à la comédie avec Antonio Molero, Kira Miró, Marina San José et Leo Rivera, l’humour et fait peur à gore al Style “Scooby Doo” ou parodies “Scream”.

L’œuvre, de Joel Joan et Héctor Claramunt, qui la dirige également, a déjà été créée la saison dernière à Barcelone, où elle est toujours à l’affiche, et demain elle arrive au Théâtre Figaro “avec un très bon succès”, plaisante-t-on dans des déclarations à EFE Molero , acteur, réalisateur et scénariste très populaire dans ses rôles de Poli dans “Family Doctor” et Fiti dans “Los Serrano”.