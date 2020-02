Anxiété de grossesse? Voici comment garder son calme et continuer

Si vous êtes enceinte et souffrez d’anxiété, vous êtes en bonne compagnie. Environ 60% des femmes ressentiront une anxiété de grossesse importante à un moment donné. Cela comprend à la fois des composants mentaux, comme s’inquiéter des pires scénarios et des sautes d’humeur extrêmes, et des composants physiques comme ressentir de la tension et avoir du mal à se détendre dans le sommeil.

La grossesse est incroyable. En 40 semaines, deux cellules passent d’une simple rencontre à un petit humain. Pour certains, avoir un bébé est une surprise, et pour d’autres, le résultat d’un long et pénible chemin vers la conception. Pour certains, c’est une perspective terrifiante; pour d’autres, c’est quelque chose qu’ils sont nés prêts à faire. Pour tout le monde, l’expérience est unique.

Les semaines où vous attendez un enfant sont une période spéciale pleine de changements. Pour une femme enceinte, la quantité de changements physiques, mentaux et existentiels qui se produisent en si peu de temps peut être vertigineuse. J’attends mon premier bébé en février 2020. Pour moi, ce fut un mélange d’émotions qui se produisent en plus des changements sismiques dans mon corps. Au cours d’un processus qui change la vie, il est facile de se sentir dépassé.

Il est normal d’avoir de l’anxiété pendant la grossesse

Vous pouvez être particulièrement à risque d’anxiété et d’autres problèmes d’humeur pendant la grossesse si vous:

Avoir une grossesse à haut risque

Avez eu un trouble de l’humeur dans le passé

Vous avez déjà eu des difficultés de grossesse ou de fertilité

Avoir un niveau élevé de stress dans votre vie et vos relations.

Cela ne signifie pas que vous êtes condamné à avoir une mauvaise expérience de grossesse. Même si vous souffrez d’anxiété, sachez qu’il est tout à fait normal d’être nerveux – après tout, vous traversez l’un des plus grands changements de vie qui soit.

Pour vous aider à profiter de ce temps et à tout prendre dans la foulée, voici quelques conseils pour garder votre calme afin que vous puissiez continuer.

