AP EXPLIQUE: Les États-Unis intensifient leurs actions pour déposer Maduro

CARACAS (AP) – Le gouvernement du président Donald Trump a déposé des accusations contre le président vénézuélien, Nicolás Maduro, et contre plus d’une douzaine de ses plus proches collaborateurs, redoublant d’efforts pour retirer le dirigeant socialiste du pouvoir. Les procureurs fédéraux ont annoncé jeudi les accusations de trafic de drogue contre Maduro. Washington soutient le législateur de l’opposition Juan Guaidó, qui a l’intention de renverser Maduro.

Les accusations ont été annoncées alors que Maduro a ordonné une mise en quarantaine totale au Venezuela pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus et que la nation pétrolière n’apprécie pas la chute des prix internationaux du pétrole. Voici une perspective des accusations américaines dans le tumultueux panorama politique, social et économique du Venezuela:

QUE DISENT LES ACCUSATIONS?

Le Département de la justice des États-Unis accuse Maduro et son entourage le plus proche de faire du Venezuela une entreprise criminelle au service des trafiquants de drogue et des groupes terroristes, car lui et ses alliés auraient volé des milliards de dollars à ce pays sud-américain riche en or. et l’huile.

Maduro, le chef du parti socialiste Diosdado Cabello et le ministre de la Défense Vladimir Padrino López, entre autres, sont accusés d’avoir comploté pendant plusieurs années avec des rebelles colombiens et des membres des forces armées vénézuéliennes “pour inonder les États-Unis de cocaïne” et utiliser le trafic de stupéfiants comme «arme contre les États-Unis».

Maduro s’en est pris aux allégations et a décrit le président Donald Trump comme un “cow-boy raciste” qui gère les relations internationales comme un “extorqueur de la mafia noire”.

COMMENT A-T-IL OBTENU ICI?

Les États-Unis et le Venezuela sont des ennemis idéologiques depuis deux décennies, depuis que feu le président Hugo Chávez a lancé une révolution socialiste dans la nation sud-américaine. Les détracteurs assurent que les politiques maintenues par Maduro ont plongé la nation dans sa crise politique et économique actuelle.

Le gouvernement Trump a été le premier parmi plus de 50 nations à soutenir Guaidó au début de 2019, qui a remporté les pouvoirs présidentiels et promis de retirer Maduro du pouvoir, ainsi que de mettre fin à la crise dans le pays, qui Elle a contraint environ 5 millions de Vénézuéliens à quitter leur patrie. Guaidó assure que la réélection de Maduro en 2018 était frauduleuse car la plupart des politiciens populaires de l’opposition ont été empêchés de participer.

Avant l’acte d’accusation, la Maison Blanche a imposé des sanctions financières à Maduro, à des dizaines de ses collaborateurs et à la société pétrolière d’État PDVSA.

Cependant, Maduro reste ancré au pouvoir car il conserve le contrôle des principales institutions et des forces armées vénézuéliennes. Vendredi, les hauts responsables militaires du pays ont réitéré à la télévision d’Etat leur soutien à Maduro, soutenu par la Chine, la Russie et Cuba.

Eric Farnsworth, vice-président du Centre de recherche du Conseil des Amériques et de la Société des Amériques, a déclaré vendredi que les accusations ajoutent à l’isolement de Maduro.

Farnsworth a rapporté que l’accusation pénale n’empêche pas la possibilité de négocier le départ de Maduro par des voies non officielles. Au contraire, a-t-il rapporté, la récompense de 15 millions pour avoir capturé Maduro pourrait l’inciter à envisager de quitter le Venezuela et de chercher une nouvelle vie ailleurs.

“Il doit surveiller son dos tout le temps”, a déclaré Farnsworth. “Il y a une récompense de 15 millions de dollars pour votre tête dans un pays affamé et plein d’armes. C’est quelque chose que vous devriez être encore plus vigilant.”

CONSEQUENCES SUR GUAIDÓ

Le même jour que les accusations américaines ont été annoncées, le procureur général de Maduro a ouvert une enquête contre le chef de l’opposition pour avoir prétendument planifié un coup d’État avec un officier de l’armée vénézuélienne à la retraite en Colombie voisine.

Cependant, le gouvernement Maduro a ouvert à plusieurs reprises des enquêtes contre Guaidó et menacé de l’arrêter. Guaidó reçoit souvent des menaces des partisans de Maduro, mais n’a pas été arrêté. Les experts ont exprimé leur crainte que la capture de Guaidó ne provoque une intervention étrangère.

Maduro a averti que Guaidó finirait par payer pour ses crimes présumés.

L’avenir du Venezuela divise les experts. L’effondrement pourrait se poursuivre pendant des années à mesure que l’émigration vénézuélienne augmente, ou que les dirigeants des États frontaliers pourraient se diviser pour gérer leurs régions de manière indépendante alors que le gouvernement central de Caracas perd le contrôle.

La chute internationale des prix du pétrole et l’incapacité du gouvernement à faire face au nouveau coronavirus pourraient provoquer une révolte dans le cercle le plus proche de Maduro, peut-être les forces armées, selon les analystes.

“Le Venezuela va être un pays très différent dans un an”, a déclaré Farnsworth.

Scott Smith est sur: https://twitter.com/ScottSmithAP