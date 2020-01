AP Source: Joe Judge sera le nouvel entraîneur des Giants

EAST RUTHERFORD, New Jersey, États-Unis. (AP) – Les Giants de New York et Joe Judge, actuel assistant des New England Patriots, sont sur le point de conclure un contrat pour prendre la relève en tant que nouvel entraîneur-chef de l’équipe, une personne au courant de la négociations

La personne s’est entretenue mardi avec l’AP à la condition de ne pas être identifiée car l’accord n’a pas été conclu.

Le juge a remporté trois Super Bowls avec la Nouvelle-Angleterre au cours des huit années où il a travaillé comme assistant dans l’équipe d’entraîneurs de Bill Belichick. Il était le cinquième candidat interviewé par les Giants après avoir limogé Pat Shurmur la semaine dernière.

Parmi eux, Mike McCarthy a accepté lundi d’assumer les fonctions de nouvel entraîneur des Cowboys de Dallas. Matt Rhule, qui devait avoir un entretien avec New York, a pour objectif de prendre la direction des Carolina Panthers, selon des personnes connaissant bien les négociations.

C’est le troisième entraîneur à être embauché dans la division Est de la Conférence nationale en trois jours: Ron Rivera était d’accord avec les Redskins de Washington dimanche.

Le juge prendra les rênes d’une équipe qui a terminé avec un dossier de 4-12 et 5-11 au cours des deux saisons avec Shrumur, et qui n’a progressé en séries éliminatoires qu’une seule fois depuis sa victoire au Super Bowl lors de la campagne 2011.

Mais le coordonnateur des équipes spéciales et des receveurs des Patriots hérite d’une équipe avec un jeune quart talentueux à Daniel Jones et le porteur de ballon Saquon Barkley, un ancien recrue de l’année. Les Giants ont le quatrième choix au repêchage de cette année.

Les Patriots ont perdu contre les Titans du Tennessee samedi dans la ronde des jokers.

Juge, 38 ans, est entraîneur depuis 15 ans. Il faisait partie de l’équipe des Pats qui a guidé l’équipe vers les titres du Super Bowl lors des saisons 2014, 16 et 18.

Il est arrivé avec les Patriots en tant qu’équipes spéciales adjointes en 2012, après avoir passé trois ans au même poste sous les ordres de l’entraîneur Nick Saban à l’Université de l’Alabama. Il a obtenu des diplômes universitaires avec Crimson Tide en 2009 et 2011.

Judge a été nommé coordinateur des équipes spéciales en 2015. La Nouvelle-Angleterre a toujours été considérée comme l’une des meilleures équipes dans des formations spéciales avec Judge, qui a été nommé responsable des récepteurs en 2019.

Il a formé le botteur Stephen Gostkowski lorsqu’il a été nommé dans l’équipe All-Pro en 2015 et le capitaine d’équipement spécial Matt Slater, qui a reçu les honneurs en 2016 et cette campagne.

L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, a qualifié le juge d ‘«excellent entraîneur» et a déclaré qu’il excellait dans ses nouvelles responsabilités cette saison.