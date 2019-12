Aperçu exclusif de «Entre les convoitises et la répression», le livre le plus personnel sur Serú Girán

Le dernier bis de la seconde rivière sonna. Ils ont étreint les quatre devant le public et les ont salués. Le peuple délire. Lorsque les lumières se sont éteintes, avec une maladresse plus toxique que le mal, Charly Garcia a jeté la batterie par terre à Oscar Moro. "Je vais te tuer, fils de pute," lui dit Moro et commença à le faire traverser la scène sombre. Soudain, ils ont rallumé les lumières et ont été exposés à des dizaines de milliers de personnes. Ils se sont recomposés et se sont rapidement étreints et ont salué à nouveau. Personne n'a rien remarqué. Dès que les lumières se sont à nouveau éteintes, Moro a poursuivi la chasse.

Le pas de la comédie est un symbole de la sainete du retour de Serú Girán en 1992. Il reste peu de l'ensemble invincible de la période originale, entre 1978 et 1982. Ces concerts, l'album live publié en 1993, le film irritant Peperina, le bon album à l'étude et l'attirail de la fureur et de l'auto-nicotine qui a traîné un Garcia diabolisé a mis en place, en perspective, la piste bonus consomptible d'une histoire dorée. Le retour était comme l'un de ces enregistrements trouvés qui apparaissent dans une réédition plus pour sa valeur anecdotique que pour la comédie musicale.

L'homme d'affaires Claudio Lisman pensait, au début des années 90, qu'il pourrait recréer cette mystique lorsqu'il proposait de réunir le groupe. Il croyait qu'il rallumerait le feu que Pedro Aznar avait laissé quand il a décidé d'étudier à Berklee. Serú Girán était sur le point de faire le saut de la projection internationale et a été tronqué à son apogée. Mars 1982 fut le moment de l'arrêt qui devint vite définitif. L'impasse a été enlevée par le trou noir d'une décennie étonnante, fertile et protéinée, tout comme les années 80 des Malvinas. La cocaïne a donné le ton pour cette décennie: il n'y avait pas de temps pour s'arrêter.

Ce qui est revenu en 1992 n'était pas, à proprement parler, Serú Girán. C'était une entité sans âme, une manœuvre artistiquement mesquine qui visait à submerger les gens d'émotion. Une photo cassée collée avec du ruban adhésif, une grande blessure exposée à des milliers de fans.

Maintenant, la finale bis sonne et Moro court à Charly García sur la scène River Plate. David Lebón est une pure tension: il veut que tout se termine, il veut aller chez lui, il veut casser dans des voitures chères l'argent qu'il a collecté, il veut profiter. Aznar, comme toujours: équilibrant, un peu étranger. Il se termine en 1992, sont les dernières images de Serú Girán: le plus important groupe de rock made in Argentina, le groupe le plus argentin de "rock national", catalyseur de la terreur entre 1978 et 1982.

L'importance qui l'élève au-dessus du reste des bandes est basée sur l'équation de qualité plus massive. Alors qu'un aspect est subjectif et l'autre incontrôlable, Serú Girán a développé une œuvre d'un niveau cadré sans que personne ne soit scandalisé par le signe glissant des "Beatles argentins". Le parangon a un impact de slogan, et encourage un croisement d'analogies plus ou moins forcées. Mais ces analogies existent. La comparaison envisage les arrangements vocaux prudents, la variété rythmique et les incursions ironiques ou non dans d'autres genres – de la musique disco au tango -, le fait de partager et d'alterner la paternité des compositions et les voix principales, la position clé mais quelque chose éloigné de Pedro Aznar en tant que tierce partie en question – George Harrison – furtivement une chanson de lui-même sur un disque (chansons qui, en revanche, brisent la structure de la chanson classique de García & Lebón, un peu à la manière des raids de Harrison dans l'est), la bonhomie d'Oscar Moro comme gage d'union entre les egos et en même temps la perception générée par sa figure qu'il aurait été le seul groupe remplaçable, une pensée injuste et contrefactuelle qui conviendrait également à Ringo Starr.

Les justifications du surnom de "beatle" révèlent également une certaine paresse réflexive. L'histoire du groupe a eu sa propre originalité dès le début, à partir de la chanson du premier album qui les a baptisés, une audace expérimentale qui a comploté contre l'acceptation du peuple, un jeu avec des véléités sémantiques qui a causé plus de perplexité qu'autre chose. La spéculation sur les significations entre en collision avec le bouclier d'un nom qui ne veut rien dire: Serú Girán. Ce n'était pas – comme certains voulaient voir, près du cliché au mauvais moment – une métaphore pour dénoncer la censure de la dictature, ni une anagramme imparfaite de "Sui Generis". Rien. Juste une invention dans les états modifiés d'un voyage à l'acide sur la plage. Ou même ça.

Pour différentes raisons, Garcia et Lebón changeaient de peau. Ils ne savaient pas que cette métamorphose allait entraîner le changement de peau de tout le rock argentin. Garcia a secoué les marques de la virtuosité de The Machine to Make Birds comme celui qui sort les vieux peluches d'une chère combinaison: il a choisi de s'arrêter et de faire quelques pas en arrière pour envier dans le pays hypernaturel de sa petite amie Zoca. Lebón a médité, a souligné son talent dans le confort de son groupe Seleste et a discuté des étapes à suivre, entre le geste de dévotion envers Maharaji et la possibilité d'une autre vie.

La plate-forme du kilomètre tropical zéro a été complétée par un appel double et différent – et peut-être antagoniste -: un vieux et bien-aimé batteur hors route et un grand bassiste imberbe. La même aube qui a atterri au Brésil, la base rythmique d'Oscar Moro et Pedro Aznar a défini, en une seule zapada, l'alchimie inimaginable du groupe. Buzios et San Pablo étaient le Hambourg des Beatles argentins.

Mais Serú Girán n'était pas seulement un grand groupe de rock. Sans médiation et dans une solitude importante, il a porté sur son dos – peut-être de manière inconsciente – une tâche multiple: dans un pays branché, en proie à la terreur, il a réinitialisé les paradigmes de la musique populaire et développé une parole inspirée. À la fois sardoniques, capricieusement politiques, solennels, frivoles et même dans un passage contradictoire, ces textes définissaient le carrefour de leur temps.

Les paroles et la musique glissaient dans le même couloir. Serú Girán était suspendu dans une arche qui allait du conservatisme progressif obtus à une mise à jour sonore, qui se reflétait tout simplement dans le travail solo de Garcia. Quatre ans, il avait besoin du groupe pour enterrer le rock progressif et la conviction monolithique que les récitals devaient écouter en silence et dans l'immobilité. Il a évoqué dans bon nombre de chansons la possibilité de critiquer les coutumes et la politique, comme un nettoyage de ce que Charly avait développé dans Sui Generis et dans certains passages de The Machine to Make Birds. Il l'a fait devant la myopie d'un pouvoir plus occupé à exterminer des gens qu'à analyser des lettres de jeunes extra-terrestres.

Dans des actions limitées et importantes, Serú Girán a tiré sur le ghetto de roche qui l'a vu naître. C'était une revanche ou une libération avant les violents abus initiaux. Le premier album avait été secoué par la critique minimale, presque personnalisée, puis avec une malveillance sans précédent. Serú Girán s'est refusé comme boxeur parmi les cordes mais, fièrement, a rendu des coups à mansalva et a pulvérisé des codes et des budgets de petit paiement. Il a forcé le fan à démissionner de sa lignée consanguine. Il l'a apprivoisé sur fond de musique merveilleuse, honnête, élaborée et populaire. Serú Girán ne voulait rien dire; En peu de temps, cela signifiait trop.

Au cours de ses quatre années, dans ses quatre albums, il a cimenté une grande œuvre qui nous invite à repenser, encore, la véritable relation entre le rock et la dictature. De toute évidence, il n'y avait pas un seul rocher et aucune dictature homogène dans ses plans d'extermination et ses politiques anti-populaires. Il y avait des nuances entre les périodes de 1976 à 1979 et de 1980 à 1982.

"Nous sommes aveugles de voir", chantaient-ils en 1979. Dans des territoires non militants comme une salle de concert, Serú Girán a glissé – dans le saut qui devait être un groupe mal compris pour secouer la scène rock – une idéologie largement politique. Au début, ces messages étaient reçus par les jeunes des classes moyennes et supérieures. Les magazines de rock, certains journaux, ont montré le groupe avec des accusations qui semblent maintenant pathétiques: que de nombreuses filles, de nombreux adolescents et de nombreux "chetos" sont allés aux concerts. C'étaient des considérations sociales cristallisées dans une Argentine pleine de contradictions. L'action psychologique de la dictature avait ancré le tissu social. Ce genre de discrimination existait, bien sûr. Et les artistes et les intellectuels se sont déplacés comme ils le pouvaient dans un labyrinthe dans lequel il y avait un concert contre Frank Sinatra ou un débat impitoyable entre écrivains exilés et non exilés.

Serú Girán a été victime de cet état de confusion. Charly García – qui par exemple n'a pas hésité à s'asseoir à la table de Mirtha Legrand et à assumer les critiques que ce geste promotionnel a suscitées dans le corralito du rock – avait été proposée dès l'accueil sans âme du premier album pour séduire, conquérir, récupérer des espaces. À son tour, Lebón a sorti un discours nationaliste «acheter argentin». La peur était monnaie courante et même les esprits les plus lucides ont subi des dommages collatéraux de l'époque. La naturalisation de l'état des choses était comme une mort lente. C'est pourquoi Serú Girán devait prendre ses distances. Du Brésil, il a commencé à chercher de l'air, à s'échapper progressivement du labyrinthe avec de la musique et des mots. C'étaient des signes – désespérés, cryptiques, gris – que presque personne ne pouvait comprendre en temps réel.

Moi non plus. Je les ai vus une dizaine de fois, entre 1980 et 1981. J'avais 15, 16 ans, et j'ai regardé le rocher en suivant la piste ouverte par mon frère: Almond, Coven, Crucis, The Bird Making Machine. J’avais déjà été ému par la métaphysique urbaine de Moris, Manal et Pappo’s Blues, que j’associais au tango, et une certaine attitude pittoresque des rockeurs. Dès mon plus jeune âge, j'ai écouté les Beatles, et c'était la tige inaccessible de ce qui est arrivé à mes oreilles. J'évoque ces années avec le noir et blanc de films comme Marabunta ou Nosferatu. Ce livre a commencé à être écrit dans cet instant diffus de l'adolescence. Voilà ma maison. Ils sont tous vivants. Ma grand-mère tisse dans la cour, mon grand-père écoute la radio, mes oncles célibataires ont mis des disques de Roberto Carlos, The Beatles, Serrat et Nicola Di Bari dans le combo. Mes parents vont et viennent et mon frère termine l'Industriel. Maman, professeur; Papa, quincaillerie. Je les vois, je vois le paysage, le paysage. C'est comme un tango qui mélange des images de rêve. Il y a un merle exaspérant dans une cage spacieuse et des chats qui grimpent en médiane. Je rembobine une cassette avec un Bic. J'écoute les chicharras de l'été, la stridence métallique de la dentelle à côté. Je vois La Razón, à six heures de l'après-midi: Sid Vicious est décédé («le jeune homme a joué dans le groupe Sex Pistols», je lis), Julio Ricardo Villa est allé au Racing à un prix record.

En plus du cinquième de La Razón, le journal a quitté le magazine Pelo. Mon frère et moi avons aimé les affiches et nous avons pris leurs critiques comme des sentences judiciaires: sans nuances, les cheveux dominaient les goûts du rock avec un pouce vers le haut ou vers le bas. Puis, bien plus tard, est venu l'Imaginary Express avec son parfum alternatif. C'était bizarre: nous n'étions pas des hippies, nous n'étions pas des progrès, encore moins des militants. Mais nous étions attirés par ces concepts. J'ai été séduit par cette vague naturiste à moitié exotique. Le rythme était délinquant, dans l'après-midi une léthargie de devoirs, de télévision et de café au lait.

J'ai vraiment aimé peu de choses: le football, les figurines, le Scalextric d'un voisin, la littérature de Verne et Salgari, l'errance dans le quartier, le rock. Ces chansons n'ont abouti à rien et à personne: mobilisées à partir d'un site existentiel. Moi et mes amis. Je me souviens de Darío Arcella, un peu plus âgé et politisé, parlant de "Travailler sur le chemin de fer" dans le volume 3 de Pappo's Blues (la première fois que j'ai entendu le mot "prolétaire"), Pinino déconstruisant "Vous êtes les bienvenus" (le verbe "Fifar"!), Et depuis l'époque de l'école jusqu'à Hernán Ipuche m'enseignant Krishnamurti et Erich Fromm. C'étaient des idées qui adhéraient à la recherche, fonctionnaient comme un code et atténuaient l'incertitude de la puberté. Du rock intégré à tout. Il a apporté des voix uniques: les modulations affectées de Spinetta, le phrasé viril de Moris, cet accent singulier, ont proposé quelque chose de dépassé, fascinant, propre et étranger à la fois. Maintenant je le vois: le rock était une poétique qui nous habillait. Difficile de mesurer leur impact à 14 ans sur des phrases comme "figure que tu perds la tête", "je ne peux pas empêcher les miettes de venir" ou "je veux voir ton visage briller comme un esclave noir". Ces gens parlent de choses importantes, nous pensions, ces gens manipulent des données que nous ignorons.

Serú Girán a commencé à se démarquer du lot rocheux. Il y avait des chansons sur chaque disque, sur chaque concert live, enregistrant l'angoisse de la ville et la désolation de l'individu – le collectif, le personnel – des thèmes qui ont conduit à des impasses tout en invitant à la fête. Ces chansons peuvent sembler fragiles et être écrites du point de vue d'un "pauvre enfant", elles peuvent être lyriques ou prosaïques, cryptiques ou journalistiques, clairsemées ou mélancoliques. Mais ils ont toujours entendu émotionnel, vibrant, sensuel.

J'ai passé des soirées entières dans ma chambre à écouter ces cassettes. La nuit tombait et elle était là: déchiffrer les lettres, dessiner une cartographie imaginaire qui reliait Astor Piazzolla à "Bicycle", "Por" de Spinetta à "Serú Girán". Je me sentais isolée et connectée. Tout était lié, tout lié à lui, comme celui qui relie des points éloignés sur un morceau de papier et soudain le périmètre d'une figure spécifique apparaît. C'est arrivé avec la majorité du «rock national», mais Serú Girán était différent. Ils étaient quatre, ils étaient puissants, ils étaient beaux, ils étaient meilleurs.

L'énergie des concerts est devenue à une époque résolument politique. Me voici avec mon frère, au-dessus, à Obras. Une humidité insupportable. Nous sommes, je pense, en mars 1981. Le groupe démolit chanson par chanson les défenses de notre timidité. Le stade est un site sacré qui éclate, tremblant d'une manière que je n'avais jamais ressentie. Une chanson s'élève au-dessus des autres et frappe le plexus. L'impact est énorme: «le meurtrier vous assassine», «ce jeu est terminé qui vous a rendu heureux», «une rivière de têtes écrasée par le même pied», dit-il. Nous sommes tous un, et nous crions ces versets comme si nous ne les avions jamais entendus, comme si nous les découvrions, comme une révélation. La liturgie avait muté: personne n'a demandé "Blues del levante". Quelque chose avait changé pour toujours. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'essaie. Entre convoitises et répression C'est, enfin, le récit étendu de cette nuit.

Puis nous avons grandi et quitté le quartier. J'ai étudié, je suis devenu journaliste, j'ai mené des dizaines d'entretiens avec Charly García et toujours ou presque toujours, d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par parler de Serú Girán. De sa musique et de ses symboles, et de l'histoire, cette histoire. Celui d'un temps horrible transpercé de beauté et de voyance. Une histoire qui bat comme une chanson longue et unique qui se niche dans les plis les plus profonds du cœur populaire.

