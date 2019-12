Aperçu exclusif de «Never is too much», le nouveau livre de Fernando Samalea

"Après la tempête … une autre tempête", dit-il Fernando Samalea au début de cette tournée à travers ses expériences les plus récentes. Amis, concerts, voyages, amours, paysages … Dans ces pages tout va avec le naturel de l'extraordinaire. Le musicien saute du Colón avec Charly au bar de la province avec des musiciens de vingt ans; il va de New York à Paris, d'Arequipa à Kyoto; Changez le grenier de la Constitution pour le bateau de la Villa Ortúzar. Il quitte, pour un temps, les bus et les avions pour monter sur son bien-aimé idyllique et conquérir sur deux roues presque toute l'Amérique du Sud. Non content des percussions et du fueye, avec The Prostitution, l'Hypnofón Orchestra et l'Unreal Sextet, il est aussi barman. Et comme si être Samalea ne suffisait pas, certains l'appellent Palito et d'autres demandent des autographes de Julio Bocca. "

Samalea a la capacité de rappelez-vous en détail faits qui se sont produits il y a de nombreuses années. Il les raconte comme s'il les revivait et met le lecteur à ce moment, comme s'il était un témoin oculaire de ce que le musicien lui raconte. Le batteur et bandonéoniste, possédant une vaste expérience du rock national, vient de sortir "Ce n'est jamais trop. Une longue histoire dans le rock»(Amérique du Sud), la clôture de la trilogie autobiographique qui couvre la période 2010-2017: de Charly & The Prostitution, les tournées, le Columbus et son album Random, aux concerts européens avec le Français Benjamin Biolay.

Comme une avance, Culture d'Infobae publier le début de cette histoire:

Après la tempête, vient … une autre tempête.

Comment monter sur la route motocycliste

Un frappeur factice.

La prostitution dans toute sa splendeur.

En ce qui concerne les coutumes, notre héros national avait l'habitude de faire des monologues avec des onomatopées et des expressions faciales qui mériteraient bien un Oscar, tandis que quatre ou cinq nous l'écoutions autour d'un canapé. Les écarts n'étaient pas courants. Charly garcia C'était unique en son genre. Il avait de quoi mener une croisade et développer ses «principes monarchiques», sans la moindre qualification pour se montrer comme il était devant tout le monde.

Nous étions une sorte de famille, mais peut-être pas celles qui encouragent les rencontres culinaires le dimanche, amènent des enfants pique-nique ou souscrivent une assurance médicale.

—Le réglage sera fait Renata Schussheimtu sais Oeil au pou! Il a ajouté. Et nous avons envoyé un train électrique autour de la scène, comme si chacun était une gare avec des instruments ou autre chose. Puis on met des mannequins de mines et le concept de La petite-fille de la larme sort, avec un son stéréo en perspective fermée … Ughhh !!!

"Nous pourrions nous appeler Los Incapaces." Ou bien, The Influentials, j'aime celui-là de plus! Cria-t-il, ouvrant les mains comme une chorégraphie.

Ses plans tonnaient à un rythme soutenu, comme l'avancée d'une armée. Bien que dans sa bouche, ils sonnaient comme des mythes avant Adam et Eve, nous savions qu'ils se réaliseraient d'une manière ou d'une autre. Mon témoignage sera humble, mais non moins impartial. C'était le lundi 19 septembre 2011 et nous étions sur le point de nous produire au Sunchales Union Club – une petite ville de Santa Fe – dans le cadre du Festival Prevemusic. Il avait également annoncé Vicentico, Ciro et les Perses et Las Pastillas del Abuelo. Le leader de The Prostitution, promettant avec tambours et cymbales "un voyage à travers son histoire", avait déjà surmonté la reprise médiatique au cinquième Bâton Ortega, il y a deux ans. Parfois, il semblait donner le droit aux malheureux et laisser le Satan que nous portons tous à l'envers, comme à son époque de blond teint, quand il assurait que le secret du bonheur était "menthe, eau et deux glaces" et chaque rapport de son accusé caractère déchirant. Mais ses dons artistiques ont continué à être mesurés avec ceux des plus grands de tous les temps, à travers des mélodies et des harmonies qui ont généré des émotions uniques dans les récepteurs neurologiques.

Qui pourrait le nier? Nos groupes inconscients étaient remplis de chansons de Sui Generis, The Machine to Make Birds, Serú Girán ou ses albums solo, ce qui lui a donné le quorum pour se proclamer Empereur de l'Univers. En plus d'un sens de l'humour, il avait beaucoup de magnétisme et du comte Dracula, mais sans cacher une dose de tendresse. Être sur son orbite pourrait avoir autant d'impact que d'être témoin d'un accident.

Après d'innombrables changements de dirigeants et de producteurs, il ne serait pas surprenant qu'il occupe à nouveau les pages de la police. Certains éditeurs jaunes se réjouissaient déjà, traquant tout journaliste spécialisé dans les coups bas lui-même. Pachorra, une ancienne assistante du temps des infirmières, travaillait désormais comme organisatrice. Ou alors il a essayé. Bonachón, avec des yeux vifs, un nez large et une apparence de Pierrafeu Pedro, utilisé pour faciliter toute demande excentrique de García. Un autre sujet, chauve et trentenaire, était également entré en scène, en tant que manager personnel, une position qui pourrait bien l'élever au nirvana, le libérant de toute souffrance dans des vies futures, comme exactement le contraire. Agir en conséquence était quelque chose que lui seul pouvait défendre. Paladin du manque de contact, utilisé pour prendre le visage de Charly et embrasser les deux joues, prononcer des épithètes telles que celles habituellement utilisées avec un bébé et affecter la voix avec des "holis" et des "chuchis" douteux. Il l'a fait sans remarquer que, dans le cas du destinataire, il pouvait recevoir une grenade ou un lance-flammes en réponse.

Depuis quelques mois, j'avais rejoint La prostitution en tant que bandonéoniste et vibraphoniste, même si ce n'était pas dans les deux cas au sens orthodoxe. J'avais à peine des scrupules à porter ces vélos. Le groupe a été complété avec les fidèles chiliens Kiuge Hayashida, Toño Silva et Carlos Gonzalez, mes ex-partenaires Carlos Garcia Lopez et Fabián “Zorrito” von Quintieroet le jeune chanteur Rosario Ortega, plus l'annexe du trio à cordes qui composait Alejandro Terán, Julian Gándara et Christine Brebes. Montrant une humeur corrosive (bien qu'avec amour), l'artiste appelait les Trans-Andean "Red Hot Chile Peppers" ou "Los Mineros", se référant au cas récent des trente-trois opérateurs chiliens qui avaient été piégés dans une mine et Ils ont été sauvés cinématographiquement aux yeux du monde.

En m'invoquant dans ce rôle, Garcia avait suggéré que je joue aussi des éléments électroniques. Cependant, avoir pris quelques électrodes pour le premier procès ne semblait pas trop le convaincre. Il se tenait quelques secondes devant mon poste et, levant ensuite son index en signe de clairvoyance, souligna:

"Tu devrais jouer avec le mannequin d'une femme … Non, non, arrête, avec un seul, non." Mieux avec un an et demi!

-Pardon? Comment? Que pensez-vous de votre dis? Ai-je répondu sans comprendre.

-Bien sûr, nous apportons un mannequin et nous mettons des capteurs ou un cataflon sur la tête ou dans le cul, par exemple, et vous le frappez avec une pipe avec des baguettes, des coups de feu ou la blague de la lora avec un chufli-chufli et prêt … tu fais? Il a proposé, imitant de brancher un câble.

"Ehhh … Ce n'est pas la chose la plus romantique ou chevaleresque que j'aie jamais faite de ma vie." Mmm … Je ne sais pas ce que les filles vont penser. Mais donne-le, mon garçon, pour toi.

-Bien! J'aime ça! Il doit être un an et demi, oui ou oui. Une mine complète et une autre en deux, de celles qui ne sont que des jambes de la taille aux pieds, d'accord? Il a dit, concernant Archimède ou Copernic et ses formules cruciales pour le destin de l'humanité.

Il ne fallut pas quinze minutes pour observer le bien de Mauro Rogatti, un des roadies, entrer avec une telle exigence. Nous plaçons le "mannequin et demi" à côté du vibraphone, pour placer les capteurs sur le cou, sur le poignet droit et sur la jambe. Ensuite, nous choisissons patiemment les sons du module Alesis D4. Je devenais involontairement le premier instrumentiste attaquant jamais questionné à ce sujet!

J'étais arrivé à Sunchales à bord de la toute nouvelle moto Idyllique. J'ai parcouru la route 34 pendant plusieurs heures jusqu'à atteindre le kilomètre 228 dans la ville de Rafaela, où se trouvait l'hôtel Campoalegre, attribué à notre entourage.

"Quel vaisseau, Fer!" Il a loué Garcia Lopez noir quand je suis entré dans le parking extérieur et nous nous sommes rencontrés par hasard.

J'ai arrêté le moteur, j'ai enlevé mon casque blanc, l'ai accroché au guidon, j'ai mis mes gants de cuir sur le réservoir et je me suis étreint. Il était arrivé la veille avec sa petite amie Daniela Doffo, qui était guitariste et chanteuse du groupe féminin Amas de Casa. Soit dit en passant, la jeune fille arborait un sourire permanent qui portait chance.

Le Campoalegre était une taupe à trois étages, avec des murs ocre et vermillon et un toit en métal à pignon. Il se tenait au milieu de nulle part, à cinquante mètres de la route. Chaque chambre avait une petite terrasse à l'extérieur. Nous nous égayons en attendant le test sonore en marchant avec Terán, sa femme Ladymaría et la violoniste américaine Christine. Vivace, charmante et téméraire, la joviale Brebes avait laissé sa patrie séduite par les quartiers de Buenos Aires et le monde du tango. Nous nous promenons autour de Rafaela sous le soleil de l'après-midi, entourés d'arbres, de maisons basses avec des vestiges du XIXe siècle et des bâtiments des années 70. Il y avait peu de personnes en vue à La Perla del Oeste, seulement des jeunes à cheval sur des cyclomoteurs bruyants de temps en temps. Nous sommes entrés dans un bar du boulevard Guillermo Lehmann, qui a gardé son pavé intact, pour occuper une table dans la rue sous une affiche de The Secret of His Eyes, le nouveau thriller de Juan José Campanella, avec Ricardo Darín, Soledad Villamil et Guillermo Francella. "" Weitz ", vous êtes comme un chien à deux queues", a déclaré Ladymaría à Alejandro, l'entendant raconter les détails du concert qu'il a écrit pour son orchestre Hypnofón, avec lequel il avait acquis une réputation raisonnable. Ils formaient un couple de haut vol, qu'ils soulignaient avec une bonne tenue. À notre retour, nous sommes montés dans la suite de Garcia. El Negro, avec des verres Rayban et une chemise à rayures horizontales rouges et blanches (bien qu'il soit fan de Boca Juniors), était déjà là et nous a ouvert la porte. Maniant une guitare acoustique, il se rassit sur le bord du lit. La pièce était pleine d'objets invités. Nous adoptons la position du lotus sur un tapis rougeâtre, buvant du Coca-Cola sous le reflet de lumières dichroïques. Avec le violon de Christine phrasé, des chansons de Bob Dylan, Horacio Fontova ("Quelle étrange matinée") et une de Tanguito appelée "Errol Flyn" se passaient, que notre chef a chantées à haute voix, en slip, vêtu d'une chemise sombre et collant rayé noir et violet. Lorsque le dernier accord a résonné, nous avons été surpris:

–Je suis "Charly" parce que c'est ce que mon professeur d'anglais m'a dit à l'école Dámaso Centeno sur l'avenue Rivadavia.

"Et, oui, les Britanniques d'abord", a déclaré un anglophile. "Oui, mec." J'écoutais des disques de rock symphonique anglais. Même si je les aimais mieux quand ils avaient des orgues et des synthétiseurs, ou racontaient une histoire intéressante, la main Tommy, Quadrophenia ou The Dark Side of the Moon. Pas tellement ces pompeux Merlin, les Chevaliers de Je ne sais pas quoi et le Saint Graal de Wakeman que vous aimez », a-t-il ajouté, me regardant avec espièglerie.

"Cheee, Rick est Rick!" Probablement le plus grand claviériste rock. En fait, pas même probablement – répliquai-je, défendant le membre de Yes, le jeune homme aux longs cheveux blonds et à la cape pailletée que j'entendis dans mon enfance et mon adolescence.

"Eh bien, j'aime Genesis, Tony Banks," insista-t-il.

"Et oui, bien sûr." Quelle masse "Enchevêtrée", par A Trick of the Tail, un thème divin: ça commence dans les plans acoustiques et clavicorde, ça devient folk et se termine avec ces claviers qui se chevauchent.

"Ça tue, fou!" Je le faisais avec Serú ou The Machine. Saisissez une progression et ajoutez des couches. Tony Banks, savez-vous? Je veux dire … les autres parlaient de guerriers ou d'anges, qui faisaient rage au nom de Dieu », a-t-il dit, à la limite de devenir sérieux.

"Wow, l'œuf!" Un des Chiliens a crié en entrant avec un chapeau melon sur la tête et n'a entendu que la dernière phrase.

"Touchez l'un de Bowie, Charly, ce que nous avons fait avec Los Por Línea", a proposé Garcia Lopez.

"Celles de The Who, ou du côté B d'Abbey Road … Ce sont de bonnes suites au rythme du rock!" – l'artiste a remarqué, presque sans s'en rendre compte, comme s'il se parlait.

Soudain, à partir d'un iPad connecté à un haut-parleur portable, la chanson "Free Man in Paris" a commencé à jouer dans la voix de Joni Mitchell. À la fin, il a amené son doigt incurvé et allongé à l'écran, fouillé les cartes iTunes et mis Dylan's Highway 61 Revisited, tout en repassant:

"Sunchales?" Ce que? Où sommes-nous fous? Cela ressemble à l'époque de Sui, lorsque nous voyagions avec une Citroën brûlée par n'importe quelle ville, avant d'enregistrer Life. Avec Porsuigieco aussi, on allait en train pour je ne sais pas où, une honte …

Il faisait référence à la formation qu'il avait réunie Raul Porchetto, Sui Generis, Leon Gieco et Maria Rosa Yorio au milieu des années 70, sous le surnom “Porsuigieco et sa bande d'autruches apprivoisées" La mythologie parlait d'un début à l'auditorium Kraft sur Florida Street, collant eux-mêmes des affiches promotionnelles sur l'avenue Corrientes, plusieurs voyages à travers le pays et un bel album témoignage.

– Nous avons joué «Enter», «Tous les chevaux blancs», «La maman de Jimmy», «Le vin s'épuisait», cette vague, «hipposant» par Tandil, Mar del Plata, B. B. et je ne sais pas où d'autre. Je me souviens que nous mourions de froid au milieu du champ.

—C'est le plus cet album! J'ai interrompu, puis j'ai demandé au fan de plomazo: "Charly, avant d'oublier, je veux savoir il y a mille ans, où était Phonalex?"

"Dans le Belgrano inférieur." Bah, dans Dragons 2250, presque certain. Là, j'ai enregistré la première fois, à Cristo Rock de Porchetto. Nous sommes tombés avec Fat Pierre, qui était une sorte d'Argentine Danny Rose. Puis il nous a emmenés dans les bureaux de Microfon et Talent, et nous avons donc commencé le déménagement avec Jorge Álvarez et Bondo Billy Bond.

"C'était au centre-ville, n'est-ce pas?" Demanda quelqu'un. "Oui, à Sarmiento et Uriburu." A cette époque, sur la couverture de Juan Gatti pour le label Mandioca, j'ai acheté du papier à assembler dans un kiosque et le gars m'a crié "falopero!", Comme si de rien. Buenos Aires était un masque, très similaire aux paroles de "Je vis dans une ville», De Pierre et Paul. "Et où ont-ils filmé Rock jusqu'à ce que le soleil se couche, quand ils jouent avec Nito, le jour, et que tu es avec le piano droit?" – Je l'ai de nouveau consulté, devenant le réalisateur de documentaires.

– Par le tribunal Argentinos Juniors, derrière la gare d'Arata.

Nous nous souvenons que la participation du duo folklorique, le chant “Chanson pour ma mort»Au BA Rock Festival – avec La Pesada del Rock & Roll, Color Humano, León Gieco, Claudio Gabis, Arco Iris, Gabriela, Pescado Rabioso, Pappo's Blues, Vox Dei et Litto Nebbia -, qui avait organisé le magazine Pelo y Le producteur de films Aries a su s'éterniser dans le celluloïd.

Ces réunions dans des chambres d'hôtel ont bercé des moments magiques. Nous étions tous impliqués d'une certaine manière. Garcia a pris la guitare, a fait les accords si mineur et fa # mineur et a commencé à chanter "Lies Maker": "Il était un fabricant de mensonges / il avait des histoires de carton / sa vie était une fable can / ses yeux étaient lu … », mais il l'interrompit sèchement pour nous dire que le titre Goodbye Sui Generis s'inspire de Goodbye Cream, ainsi que de l'apparence de la cuisine, de la blouse blanche et des pantoufles qu'il avait portées lors des deux concerts de Luna Park.

Puis, le prenant du manche, il posa l'acoustique sur le lit et cria: "Donnez-moi une tante Mary!" "Mais … tu crois?" Demanda quelqu'un avec une âme de médecin.

"Dis-lui, fou, que le danger exalte." Comme l'a dit Truman Capote: «Je ne crois pas ceux qui ne s'enivrent jamais et ne prennent aucun risque"

"Charlie, allons-nous essayer?" »Dit timidement Pachorra, jetant un coup d'œil par la porte entrouverte.

"Ok, messieurs, pour réussir!" Meeechaaa! Je suis venu! Il a appelé son jeune compagnon.

Pendant que nous ajustions les mélanges, devant les tribunes vertes et blanches encore vides de l'Union Club, Garcia montrait son profil "problématique". En crescendo. Peut-être qu'il serait affecté par la pleine lune en Scorpion. Il portait une veste sombre, avec une capuche blanche, et portait des lunettes de rigueur noires. Le décor comprenait un écran derrière les plates-formes, des lumières sophistiquées et beaucoup de bougies orange. Le patch hype de Toño montrait le logo SNM, avec les lettres entrelacées. Les participants ont marché parmi nous et certains curieux sont restés immobiles d'un côté, ont croisé les bras en regardant le spectacle.

Nous avons vu des travailleurs portant des casques jaunes traverser le terrain et ceux de la Croix-Rouge attendant le public.

Une vidéo avait été préparée en guise d'introduction, couvertures de disque incluses: le chef assis sur le trottoir de Vidt Street avec Nito, le dessin des deux dans Winter Confessions, avec le Seru sur la couverture de The Fat of the Capitals, fumant à New York pour des clics modernes, la rousse au bouquet de fleurs, sa main fibreuse sur le clavier diagonal et la goutte de mercure à l'oeuf, entre autres. "Overture", l'instrument de la fille de la larme, officiait sur fond musical. Nous nous tenons dos à l'enceinte pour l'observer. Quand il eut fini, Charly haussa les épaules et nous regarda en souriant, comme s'il disait: "Est-ce que tout cela est arrivé dans ma vie?" Pour contrer, le petit renard a commencé avec ses jeux de mots et ses blagues, portant un T-shirt d'Iggy Pop et The Stooges. A cette époque, son aventure gastronomique était à la hauteur de celle de la musique, et il inventait des recettes aux noms fabuleux: "Houmous sur l'eau", "Les Jamones", "Sweet Generis" ou encore le "Flan Sinatra".

"Tais-toi!" Voyons voir, mineurs, venez. Jouons "Love Waits", ordonna Charly à travers le microphone.

Puis, changeant de fréquence, il s'approcha de Terán avec son caméscope portable pour dire d'une voix lente:

"Il nous reste un mois pour aller à New York et y jouer." D'une manière ou d'une autre, c'est de pouvoir passer à une autre … à une autre strate.

"Dans une autre dimension!" Des portes multidimensionnelles vont s'ouvrir! – L'attaquant l'a excité.

"Eh bien … Ajoutant une intensité de prise de vue, il s'est approché du vibraphone, voyageant avec son appareil photo." Voyant le chapeau gris sur ma tête, il a proclamé: "Woody Allen sur scène, camarades!" Pendant les minutes suivantes, il a marché d'un bout à l'autre et a coupé les microphones et les positions tout en chantant "The Dinosaurs", tandis que Pachorra l'aidait à ajuster son casque dans les oreilles et à attacher le récepteur sans fil à la ceinture du pantalon. Puis il a passé un bon moment avec Fabian, pour définir certains sons dans le Nord Lead. Soudain, regardant les touches avec l'attention d'un concertiste, il interprète la partie B de "Adiós Nonino", l'œuvre d'Astor Piazzolla. Une rareté dans leurs coutumes, même si je me souvenais qu'ils m'avaient dit une fois qu'avec le Yorio ils avaient l'habitude de faire une version de "Chiquilín de Bachín". Satisfait, il s'assit au piano à queue, le Minimoog reposant dessus. Le violoncelliste Julián Gándara a souri de sa position, portant un plongeur blanc et bleu, tout en logeant les chaises du trio de cordes, entre vestes, manteaux et sacs à dos reposant sur le sol. Le Black, cigarette dans la bouche, a commenté quelque chose avec Kiuge, toujours enclin à des histoires humoristiques, tout en ajustant les boutons de ses amplificateurs Vox. Il s'était soudain assombri. Quand j'ai levé les yeux, j'ai remarqué qu'il était le dernier à rester sur la boîte. Le bandonéon, les capteurs du poignet et certains examens occasionnels m'avaient englouti. Jusqu'à la dernière seconde, ma "fierté" a essayé de ne pas me laisser jouer des notes inexistantes dans des livres de musique.

Le festival a commencé tôt. Une audience de vingt mille personnes était attendue. Peu de temps auparavant, le journaliste Bebe Contepomi a harangué les masses et interviewé les artistes à proximité. Vincentien Il a présenté juste un instant et l'ancien Los Piojos Ciro, son nouveau groupe The Persians. Quand enfin notre tour approchait avec La prostitution, la température était tombée à des chiffres alarmants et le froid était le principal sujet de conversation.

Dans les vestiaires, avec des rideaux rouges à lanières de «zèbre» noir et blanc, des fauteuils blancs, des tables basses avec de la bière ou des bouteilles de Jack Daniel et un éclairage disco, une confiture prometteuse a commencé. Garcia, en collant bleu clair et sac en velours côtelé bleu, appuya sur son clavier Roland RD-700 jusqu'à ce que Terán, dans un costume noir et une chemise blanche, prît l'alto hors de l'étui et se tint à côté de lui, collé à un porte-manteau. En quelques minutes, l'endroit berçait des intimes et pas tant que ça. Aucune conversation similaire à celles des bains de quilles n'était attendue, alors que le soleil se lève à l'extérieur. Ou ceux des gens qui "font des heures supplémentaires" alors qu'ils devraient déjà dormir.

L'artiste s'est fendu la gorge au charme de beatle pur: «Elle a dit / Je sais ce que c'est que d'être mort / Je sais ce que c'est que d'être triste. / Et elle me donne l'impression que je ne suis jamais née. " Dans "In My Life", il y avait des pizzicatos et des rebondissements classiques de "Las Cuerdas", comme Charly aimait les appeler. Soudain, un garçon que nous ne connaissions pas a essayé d'attirer l'attention en analysant les racines de sa musique. Je me souvenais d'une vieille interview dans laquelle, sur l'insistance du journaliste sur quelque chose de similaire, Garcia avait répondu avec une ingéniosité imbattable: «Pourquoi voulez-vous les racines? Pour te faire un tecito ??? ”.

Avec les éloges du producteur George Martin, le refrain de "All You Need Is Love" a retenti, avec un réglage général douteux, bien que beaucoup de sentiment. Fait intéressant, notre héros a choisi de traduire certains paragraphes en espagnol. Au bout d'un moment, Ciro s'approcha et ajouta son harmonica au phrasé du violon. De plus, il tente en vain de convaincre l'artiste de composer un tango ensemble, profitant des quelques secondes entre chanson et chanson. En réponse, le Charismatic Leader a fait allusion à l'introduction orchestrale de "For No One", la belle chanson des Beatles. Nous chantons tous avec joie, comme s'il s'agissait des dernières minutes de l'histoire, captifs de sa parfaite conjonction entre harmonie et mélodie.

"Hé … Eleanor Rigby!" Demanda Kiuge ensuite. "Mmmm, je ne sais pas grand-chose", fut la réponse surprise.

"Tu n'aimes pas ça, Charly?" Le cachai? Chez mon plus jeune », a ajouté le guitariste.

"D'accord, un, deux, trois." "Ah, regarde tous les gens seuls …"

Un certain débordement est devenu éloquent. Le spectacle devait commencer sous peu. Dans un ravissement d'anxiété, ignorant le "attendez, attendez!" De leurs multiples gestionnaires, Charly descendit un couloir jusqu'à la scène et consomma une apparence héroïque au ralenti. L'ovation a tout rempli. Gardant l'habitude de faire tout ce qu'ils lui ont dit de ne pas faire, le riff «Near the revolution» résonnait sur son piano alors que pratiquement aucune prostitution n'était chez nous.

En fuite, vêtu de mon costume crème, d'une chemise noire et d'une cravate rouge, je me suis assis avec le bandonéon sur mes genoux et j'ai appuyé sur l'arrangement fixe comme je le pouvais. Il vit Christine du coin de l'œil saisir nerveusement son violon, logeant la jupe et les microphones de contact. Elle était assise entre Alejandro et Gándara, qui à leur tour a lutté pour soutenir le violoncelle sur le support, s'incline à la main, tandis que Rosario a sauté de derrière la batterie, serrant les écouteurs dans ses oreilles avec son style zen. Quintiero, bien sûr, souriait à la manière d'un Calabrais Johnny Depp. Surmonté le début effréné, j'ai commencé "Rock & Roll Me" et dansé comme un fou, tambourin à la main. "Je vais sauter en toi / manger ta fierté petit à petit …", accompagnaient les gens des tribunes.

La soirée a semblé se dérouler avec acceptation, jusqu'à ce que notre chef soit dégoûté de l'attitude de Je ne sais pas qui et murmura: «EC'est pour les bonnes personnes», Précédant« Pasajera en transe ». Le répertoire a muté la férocité de «Ne touchez pas» à l'intimité de «Confessions d'hiver». Dans «Démolition des hôtels», il a changé les paroles et a déclaré: «Je ne suis pas sorti avec Massera», En allusion à la prétendue affaire que la Vedette Graciela Alfano aurait eu avec l'exdicteur, et que c'était une nouvelle pour l'époque. Puis il prit le micro, le pied esquiva et ne tint que la moitié. Je ne sais pas si c'était une manœuvre consciente mais, rapide de réflexes, il s'est exclamé: «Je suis Freddie Mercury!"

Dans l'intervalle, une partie du court métrage surréaliste Un chien andalou de Buñuel et Dalí a été projetée, avec en arrière-plan l'instrumental «Angelic pubis». Nous sommes restés sur le côté, dans le noir, regardant de profil l'écran. Soudain, Garcia nous a dit en plaisantant: «Un peu de culture, les garçons" De retour sur les lieux, il en a profité pour donner une prédiction dans le plan Nostradamus: "Oeil que l'Empire tombe!". Avant le «vendredi 3 a. m. », d'autre part, a précisé que« nous n'avons pas beaucoup joué parce qu'ils se sont déjà suicidés quand ils étaient six enfants quand ils l'ont entendu ». Le public, loin de s'inquiéter, a vénéré chaque événement.

Présentant García López, il a ironisé: «Sur la guitare, nous avons un homme noir. Ont-ils dit que nous étions des xénophobes? Sunchales, ne pas discriminer! », Un commentaire que certains auront interprété à la limite d'une plainte à l'Inadi, bien qu'il précise rapidement:« Merci, c'est une grande ville », après l'ovation qui a précédé« Eiti Leda ».

"Je veux voir ton visage, / briller comme un esclave noir, / sourire de désir", chantait Rosario avec des yeux mélancoliques, tandis que l'artiste laissait libre cours à son activité préférée: le chaos. Au pied des micros et des pupitres, parmi des partitions éparses, il a déclaré qu'il serait président de Sunchales: "Pensez que ce n'est pas si grave, il y a la religion et tout ce que la télévision porcarata des prédicateurs brésiliens et des concours de danse, qui sont bien pires." Peut-être que quelqu'un pense que j'exagère, mais les résultats étaient visibles. Premièrement: à ce moment-là, rares étaient ceux qui ont prié pour que le concert se termine dans des conditions normales. Deuxièmement: d'autres craignaient une intervention fédérale. Troisièmement: il a été indiqué qu'un conseiller local devait être traité pour une attaque de sueur froide.

Exalter la fin, après avoir fait vibrer tout le monde avec "Chanson pour ma mort", il a offert une autre phrase de sa rubrique: "Un applaudissement pour cette Amy Winehouse, qui a eu la décence de partir." Toujours insatisfait, il a déclaré: «Quels étaient vos noms? Sunchales? Pourquoi ne le changent-ils pas pour Kurt Cobain?" Un commentaire de cette ampleur aurait peut-être découragé plus d'un, mais pas la majorité. Surréaliste, il a levé le bras en guise d'adieu et a déclaré:

"Cherche un aveugle, frappe-lui un ananas et achète mon disque … Au revoir, fou!"

La bouteille d'eau qui l'avait approché pour le calmer est immédiatement devenue un missile, sans tenir compte des conseils des écologistes. Après nous avoir donné un signe, nous avons quitté la scène en tant que Maradona soulevant la Coupe du monde en 1986. Divertissant et, sûrement, soulagé. Pendant ce temps, sa version de l'hymne national a retenti par les haut-parleurs, apportant quelque chose de bizarre à la scène. Nous descendons un par un le long de la rampe latérale. Derrière une clôture, des garçons qui n'avaient pas pu entrer dans le concert ont remarqué leur présence au cri de "Charly, Charly".

–Mangez du caviar! C'était la réponse, clôturant la froide nuit ensoleillée.

Plusieurs milliers de personnes se sont dirigées vers les sorties, à la recherche de routes et de rues dans l'obscurité, pour rentrer chez elles. Tout ce qui s'est passé était purement fétichiste et montrait une complicité presque masochiste de Garcia avec ses disciples, et vice versa.

"Allez, Charly, ne vous exposez pas", a déclaré son assistant personnel, en prenant son visage et en ajoutant un autre "chuchi", se croyant à égalité avec les penseurs occidentaux.

À midi, lorsque nous nous réveillons à Campoalegre, nous entendons des merveilles sur l'artiste dans les médias locaux. D'autres ont essayé de discuter, l'ayant vu "très mince" ou "proche de ce qu'il était à son stade chaotique". Certains plus imaginatifs ont fait référence à leurs «équilibres chimiques, propres et externes». Après le petit déjeuner à midi, nous nous rencontrions occasionnellement. Assis aux tables avec des nappes blanches dans le hall, nous commentons les vidéos de Britney Spears qui ont été diffusées sur l'une des télévisions, et sur l'efficacité de la modulation sur certaines chansons. "Michael Jackson était un spécialiste”, Nous avons délimité. Par chance, la vidéo «We Are the World» a été projetée à l'écran: Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Huey Lewis, Diana Ross, Tina Turner, Quincy Jones et Michael lui-même sont apparus sous nos yeux depuis la poitrine de Les souvenirs.

Après un autre café avec du lait, j'ai quitté la pointe et j'ai commencé à revenir. Je suis allé chercher la moto dans le parking et je l'ai placée devant l'entrée principale de l'hôtel, sur un sol de gravier, pour charger mes affaires. A cette époque, comme s'il s'agissait d'un film enchevêtré, Charly a quitté le hall rempli de frénésie, accompagné de Mecha. Appareil photo à la main, babillant des phrases en anglais et esquivant facilement un cendrier en métal, il franchit les portes blanches vitrées alors qu'il mérite une garde d'honneur. Pendant ce temps, sous un toit de fers et de tissus "demi-ombre", entouré de plantes dans des pots vermillon, ligustrés et arbustes soigneusement taillés, j'ai placé le bandonéon sur le top case givi. Les oiseaux sifflèrent bruyamment. Quand je l'ai vu arriver, j'ai craint que les alarmes des voitures garées à proximité ne sonnent.

"Bonjour, mon ami", a-t-il dit en filmant tout autour de lui, y compris moi.

"Bonjour, mon garçon!" – Vous êtes le fameux reyrousewhatdemocrticrouss (inintelligible).

"Tu as vu la machine, Charly?" Je lui ai dit de trier la conversation, en montrant la BMW GS 650 noire et en plaçant la veste rouge manche par manche.

"Avez-vous de la vodka?" Il a dit, ajoutant en la regardant, "Prends-moi un petit tour."

“Si algo le falta a esta estadía surreal, es una excursión con él como copiloto”, pensé casco en mano.

—Ah, ¿querés andar? ¿En serio? Bueno, pero por acá nomás, eh. ¡Esto puede ser muy gracioso! —atiné a decirle, tomando el manubrio con los guantes puestos.

—Avisame cuándo me subo —dijo como un alumno obediente, parado en posición de firme al lado del vehículo.

—Ahora… Dale… Guarda… ¡Despacio! Haciendo fuerza para sostener el equilibrio por su peso, y jurándome que solo daríamos un giro breve por la fuente rotonda, encendí el motor. El Artista estaba ubicado detrás de mí, pero no de la manera tradicional, sino con las dos piernas hacia el mismo lado, como las damas de antaño con grandes vestidos que montaban en la grupa del caballo, detrás del jinete.

Émulo de Stanley Kubrick, continuó registrando la escena, para gritar, entretenido:

—The famous Hells Angels! —haciendo referencia al club de motociclistas pandilleros estadounidenses que cobró notoriedad en el Altamont Speedway Free Festival de 1969, cuando fueron contratados como “seguridad” de The Rolling Stones y todo terminó con un homicidio y muchos desmanes.

Movilizándonos en círculo, a menos de veinte kilómetros por hora, torcí mi cabeza hacia él y le dije con la ingenuidad de un infante:

—Ahí creo que está, ¿no? ¿Volvemos? —Look at this beautiful castle! —retrucó señalando el hotel, sin el mínimo interés en bajarse, para agregar enseguida—: Oh, a colour guy!, al verlo al Negro, quien nos observaba desde el vestíbulo con una botella de agua mineral en la mano, lentes oscuros y sobretodo azul.

—¿Te acordás cuando te llevaba en la Honda 125 por los morros de Río de Janeiro? ¿Y cuando vos me llevabas a mí con tu ciclomotor Juki por las noches porteñas? —le comenté, para distraerlo.

—Seee, yo me acuerdo de todo. —Bueno, listo, Charly —agregué firme, antes de que fuese demasiado tarde.

—¿¿¿Lo qué??? Al menos, dame otra vuelta por la pileta también.

—¿Te parece? Qué hijjj… Pero agarrate, eh. —Seee, seee. No muy convencido, continué transitando por el predio a baja velocidad. Él parecía encantado. Mientras bordeábamos una cancha de fútbol, dijo desafiante:

—Okey, vamos a Buenos Aires. ¡Vayamos de una a la ruta, loco!

—Pero, muchacho, estamos a quinientos kilómetros —respondí, como si ese fuese el verdadero problema.

Valiéndome de algún artilugio o engaño, logré estacionar nuevamente frente al ingreso del Campoalegre. Mecha, el Negro y Daniela nos observaban inmóviles, no sin cierta preocupación. Al fin, el Artista depositó sus pies en la gravilla, gritando:

—We are the fucking Hells Angels!!! Mostraba una sonrisa diabólica bajo las gafas negras, que le quedaba bien. Un par de minutos después, apreté el embrague con la mano izquierda, pisé la palanca hacia la posición de primera con el pie, giré lentamente la mano derecha y aceleré hacia la carretera 34. Por los espejos retrovisores, podía observar su silueta. ¡Continuaba gesticulando como en un corto mudo de Charles Chaplin!

La aguja del velocímetro alcanzó los cien kilómetros por hora de crucero. El cielo ofrecía un celeste intenso, sin ninguna nube. Los verdes dominaban a cada lado del asfalto y el viento azotaba mi indumentaria intergaláctica con dureza. Algunas vacas y caballos pastaban a lo lejos, detrás de alambradas, indiferentes al rugir de La Idílica.

A mis espaldas, Sunchales se alejaba cada vez más. Pero esto apenas comenzaba.