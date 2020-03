Aplatir les courbes COVID-19 – Scientific American Blog Network

Quelle est la meilleure politique publique pour contrer le risque pour la santé du coronavirus, COVID-19? Telle est la question qui préoccupe tout le monde.

Il est sage d’essayer de tirer des leçons de la situation actuelle en Chine, où le taux d’infections au COVID-19 a été éteint à la suite d’un blocage, et en Italie, où les hôpitaux sont pleins et les médecins doivent prendre des décisions mortelles pour les patients parce que il n’y a pas assez de lits pour traiter toutes les personnes dans le besoin. La fraction de mortalité des personnes infectées semble être plus élevée d’un ordre de grandeur lorsque les hôpitaux sont surpeuplés, donc la suppression du taux de nouvelles infections sert le but important de permettre aux personnes dans le besoin d’être traitées.

Si nous ne faisons rien, la situation actuelle risque de s’aggraver considérablement au cours des prochaines semaines. Pour évaluer la gravité des circonstances, examinons les données accessibles au public.

Notre premier graphique montre le nombre d’infections signalées au fil du temps. Pour chaque pays, Wikipédia a un site Web constamment mis à jour avec des liens vers les sources officielles d’origine telles que l’Organisation mondiale de la santé, les instituts de recherche et les ministères de la santé. Les courbes tracées montrent le nombre cumulé d’infections connues par pays en fonction de la date. Les points colorés montrent la situation actuelle au moment de la rédaction du 15 mars.

Les données montrent une croissance exponentielle dans tous les pays, à l’exception de la Chine et de la Corée du Sud. En raison de la croissance rapide, une action précoce est cruciale pour modérer le nombre d’infections. L’extrapolation des courbes jusqu’au bord de la boîte implique que les États-Unis atteindront un million d’infections début avril, avec respectivement quatre millions pour l’Espagne et environ 0,1 million pour le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède. Si aucune mesure efficace n’est prise d’ici le 10 avril, les États-Unis et les pays européens pourraient atteindre la barre des 10 millions.

Les temps de doublement semblent évoluer, comme le montre notre deuxième graphique. Ces valeurs représentent les pentes des courbes de croissance, moyennées sur une période de huit jours.

Mais le nombre de cas signalés doit être inférieur au nombre réel d’infections. De nombreux pays, dont les États-Unis, étaient limités jusqu’à récemment par la disponibilité des kits de test COVID-19. Il est possible qu’il y ait beaucoup plus de cas que ceux dans les rapports publics. Nous étiquetons ces «infections invisibles». La Corée du Sud a effectué beaucoup plus de tests que les États-Unis et a réussi à aplatir sa courbe. Les tests COVID-19 aux États-Unis avaient une fraction positive qui était de trois à 10 fois plus importante qu’en Corée du Sud, impliquant une population invisible substantielle.

Si le facteur de correction dû à la “population invisible” est un facteur d’environ 10 et seulement 20% seulement des personnes infectées présentent des symptômes (sur la base des statistiques des navires de croisière Diamond Princess), alors le nombre réel de personnes exposées au coronavirus à ce stade le temps est déjà de cinq millions. Cela implique: (i) avec une fraction de mortalité d’environ 2% sur la population infectée, au moins 100 000 personnes mourront; et (ii) nous ne sommes qu’environ 10 fois plus nombreux à infecter la plupart de la population mondiale si aucune distanciation sociale n’est établie. Étant donné que le temps de doublement mesuré est de quelques jours, cela implique qu’une croissance exponentielle non inhibée saturera dans un mois, entraînant quelque 100 millions de décès. Mais si de nombreux pays aplatissent la courbe, comme nous l’espérons tous, la saturation prendra beaucoup plus de temps et le nombre de décès pourrait être réduit.

Qu’est-ce que tout cela implique? La politique la plus sage à l’heure actuelle est «d’aplatir les courbes» et d’allonger autant que possible les temps de doublement en supprimant les interactions sociales. Le virus ne se déplace pas seul. Il est transmis par l’homme et survit quelques jours sur des surfaces contaminées. Pour aplatir les courbes, toutes les nations doivent s’engager immédiatement dans une distanciation sociale ainsi que dans des tests approfondis et un isolement complet des patients présentant des symptômes de COVID-19 et des personnes qui ont été en contact avec de tels patients.

Cette politique réduira le surpeuplement des hôpitaux et minimisera le taux de mortalité à court terme. Mais il ne faut pas oublier qu’il n’élimine pas le virus et entraînera probablement un comportement yo-yo – où, dès que la mobilité des personnes sera activée dans des mois, la propagation de COVID-19 reprendra. La propagation va saturer une fois que la majeure partie de la population est infectée, comme le prévoit Angela Merkel, ou qu’un vaccin est largement distribué dans environ un an.

Cette politique à court terme ne prend pas en compte l’impact économique qui pourrait conduire à une récession majeure en raison de la perte de revenus des petites entreprises, du tourisme, des voyages et des divertissements, sur une longue période. Les implications financières, combinées à l’impact sociétal et psychologique d’un blocage, pourraient détériorer les moyens de subsistance de nombreuses communautés. Une mauvaise conjoncture économique pourrait entraîner la mort de personnes à faible revenu qui sont les plus vulnérables à un ralentissement économique. Il doit y avoir un point idéal pour équilibrer les aspects négatifs associés au surpeuplement des hôpitaux et au ralentissement économique. Ce point idéal devrait être l’objectif à long terme visé par les décideurs.

Dans l’ensemble, il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes seront exposées au COVID-19. Désormais, retarder la croissance est crucial pour réduire le nombre total de morts que le COVID-19 amassera. La situation est analogue à l’attente après les heures de pointe avant de conduire nos voitures afin de minimiser le nombre de morts par collision. La stratégie optimale des décideurs doit être d’acheter le plus de temps possible, afin que les hôpitaux ne soient pas surpeuplés. Travaillons tous ensemble pour aplatir les courbes de croissance illustrées ci-dessus. Ce faisant, nous pourrions sauver de nombreuses vies. Et comme indiqué dans le Talmud: «celui qui sauve une seule vie, sauve le monde entier».

