Apollo 13 à 50 ans: Retour sur la science lunaire perdue de la mission

Si tout avait été planifié, la troisième mission de la NASA pour atterrir des astronautes sur la lune aurait déployé une palette d’instruments scientifiques et rapporté des échantillons de la première visite de l’humanité dans les hautes terres lunaires. Au lieu de cela, il y a 50 ans ce mois-ci, Apollo 13 «avait un problème».

Un réservoir d’oxygène qui avait été inconsciemment endommagé avant de quitter le sol a explosé en route vers la lune, paralysant le vaisseau spatial avec les astronautes Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert à bord. En un instant, la priorité de la mission d’avril 1970 est passée de l’extension des connaissances sur le satellite naturel de la Terre au retour en toute sécurité de l’équipage chez lui.

«Nous avons dit:« Oh, mon Dieu, l’atterrissage sur la lune est terminé », se souvient Lovell, commandant d’Apollo 13. «Nous avions encore une bonne pile à combustible et elle fournissait suffisamment d’électricité pour nous ramener sur Terre. Mais l’oxygène nécessaire à la pile à combustible était déversé par l’arrière de notre vaisseau spatial. »

Évaluant rapidement la situation et suivant les conseils d’une équipe d’ingénieurs sur le terrain, l’équipage est allé travailler à la fermeture du module de commande et à la mise sous tension de l’atterrisseur lunaire pour servir de canot de sauvetage.

Un groupe de contrôleurs de vol se réunit pour discuter du défi de ramener en toute sécurité l’équipage du vaisseau spatial Apollo 13 paralysé. Crédit: NASA

«Avant de vous lancer dans l’une de ces missions, vous supposez nécessairement que vous n’allez pas revenir», explique Haise, pilote du module lunaire d’Apollo 13. «Je n’avais aucune idée du pourcentage – quelles étaient les chances. Il s’agissait de le résoudre avec un certain nombre de défis et de [hoping] qu’une personne sur le terrain, travaillant au contrôle de mission, trouverait les réponses. »

En utilisant quelque chose qui fonctionnait toujours sur le vaisseau spatial – à savoir, le moteur de la fusée qui aurait fait atterrir Lovell et Haise sur la lune – Apollo 13 a été mis sur une trajectoire de «retour libre». En boucle autour de l’autre côté, la gravité de la lune fournirait l’accélération nécessaire pour ramener les astronautes sur Terre.

Lovell avait déjà été sur la lune auparavant – il était parmi les trois premières personnes à entrer sur son orbite lors de la mission Apollo 8 deux ans plus tôt – mais ce voyage était la première fois que Haise et Swigert voyaient la surface du cratère de près. En tant que pilote du module de commande, Swigert s’était entraîné à photographier le satellite naturel d’en haut, y compris à l’aide d’une nouvelle caméra topographique grand format qui n’avait jamais volé auparavant. Mais avec la survie des membres d’équipage pesant lourdement sur l’esprit de chacun, les objectifs scientifiques de la mission n’étaient pas une priorité.

«Le plan de vol était dans la poubelle. Jack et moi avons tous les deux sorti nos caméras et pris beaucoup de photos. Nous les avons abattus principalement par intérêt en tant que touriste », explique Haise. “En regardant la lune, nous avons pu voir Fra Mauro, notre site où nous avions prévu d’atterrir.”

Tsiolkovsky Crater, photographié par les astronautes d’Apollo 13 lors de leur boucle autour de la face cachée de la lune en avril 1970. Crédit: NASA

Contrairement aux sites choisis pour les atterrissages d’Apollo 11 et d’Apollo 12, qui avaient tous deux été sur les plaines basaltiques plates de la marie de la lune, ou «mers», les hautes terres de Fra Mauro étaient caractérisées par des crêtes basses et de grandes collines, offrant de toutes nouvelles variétés de terrain lunaire à explorer. La zone était d’un intérêt particulier pour les géologues, car il était prévu qu’une grande partie du matériel à la surface avait été excavée et éjectée du cratère du cône voisin.

La première vision de Haise sur Fra Mauro aurait dû être un moment d’excitation: dans des circonstances normales, cela aurait été un aperçu des choses à venir. Au lieu de cela, la vue était immédiatement un rappel de ce qu’il n’obtiendrait pas. “Ce n’était pas une sorte d’émotion écrasante à ce stade. C’était juste une continuation du sentiment de déception que nous n’allions pas être en mesure de faire comme nous nous sommes entraînés et nous nous sommes mis à le faire », dit-il.

S’il n’y avait pas eu d’explosion, Lovell et Haise se seraient posés sur la surface lunaire et auraient fait deux promenades lunaires, y compris une randonnée jusqu’au bord du cratère du cône. Les deux astronautes avaient suivi une formation approfondie non seulement pour ramasser des roches lunaires et traverser leur site d’atterrissage, mais aussi pour déployer des instruments afin de “collecter et relayer des données scientifiques à long terme sur Terre pendant au moins un an sur les propriétés physiques et environnementales de la Lune, », Comme l’a lu le dossier de presse du contrôle en amont de la NASA.

Une partie du matériel était de la même conception que celle qui avait volé lors des deux précédents alunissages. Par exemple, Apollo 11 et Apollo 12 avaient laissé des sismomètres pour mesurer les impacts de météorites et les «tremblements de lune». (Le sismomètre d’Apollo 12, comme Apollo 13, était alimenté par un générateur thermoélectrique de radio-isotopes nucléaires, ou RTG, ce qui a provoqué un problème d’élimination à la fin de cette dernière mission.) D’autres outils scientifiques étaient prévus pour la première fois.

“L’unique que nous avions sur notre vol, qui n’a pas volé de nouveau avant Apollo 15, était la perceuse électrique”, dit Haise, se référant à une partie d’une expérience de flux de chaleur qui appelait à forer quelques mètres dans la surface de la lune pour recueillir des échantillons de carottes. (Il s’est avéré que Haise aurait pu rencontrer la même difficulté que l’équipage d’Apollo 15 plus tard, étant donné la tendance du régolite lunaire, ou du sol, à obstruer le foret.)

Vêtus de combinaisons spatiales lors d’un exercice d’entraînement en janvier 1970, les astronautes d’Apollo 13 Jim Lovell (à gauche) et Fred Haise s’entraînent avec une perceuse électrique en préparation de leur mission malheureuse à la surface lunaire. Crédit: NASA

Les autres packages scientifiques lunaires sur Apollo 13 comprenaient une expérience de particules chargées qui aurait mesuré les effets du vent solaire dans l’environnement de la lune; une expérience à jauge à cathode froide pour quantifier les variations de densité et de température dans sa fine atmosphère et un détecteur de poussière. “Je pense que si nous avions atterri, et si nous n’avions jamais eu le problème en premier lieu, je pense que le travail scientifique pour lequel nous avions été formés aurait été accompli”, dit Lovell.

Finalement, l’équipage est rentré chez lui en toute sécurité (Swigert est décédé plus tard d’un cancer en 1982). Sans la possibilité de sonder la région de Fra Mauro et de déployer les expériences de la surface lunaire, le directeur du programme de la NASA a recommandé que la mission Apollo 13 soit considérée comme «infructueuse». Mais toute sa science n’a pas été perdue.

Alors que les astronautes rentraient chez eux, le segment de leur fusée qui les a éloignés de la Terre a été délibérément dirigé pour entrer en collision avec la lune. L’impact résultant, mesuré par un sismomètre déployé pendant Apollo 12, a tapissé la surface avec un équivalent énergétique de plus de 10 tonnes métriques de TNT. Les données collectées ont fourni un nouvel aperçu de la composition du satellite naturel, qui, à son tour, a éclairé les futures missions d’atterrissage sur la lune et leurs packages d’expériences.

Après avoir mis de côté tous leurs objectifs de formation et de science, la nouvelle du contrôle de mission que l’impact du booster avait été enregistré avec succès a inspiré Lovell à réagir. “Eh bien, au moins quelque chose a fonctionné sur ce vol”, a-t-il dit par radio sur Terre.