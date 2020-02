Appelez-les Quasars, sans raison valable

Publié à l’origine en décembre 1963

«Au début de cette année, les astronomes ont découvert que cinq objets célestes, auparavant considérés comme des étoiles pâles et quelque peu inhabituelles dans notre galaxie, ne sont peut-être pas du tout des étoiles pâles. Ce sont des sources de bruit radio extrêmement puissantes et, selon de nouvelles estimations de leur flux lumineux, ce sont peut-être les objets les plus brillants de l’univers. Les astronomes ont fourni des positions précises de cinq sources radio, qui ont ensuite été identifiées avec des objets en forme d’étoile sur des plaques photographiques fabriquées aux observatoires du mont Wilson et de Palomar. En reconnaissance de leur petite taille et faute d’un meilleur nom, elles sont appelées sources radio quasi-stellaires. »

—Scientific American, décembre 1963

