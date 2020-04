appels Trump « fausses nouvelles » les critiques que Sealan cet après-midi de devant actu coronavirus

Le président des États-Unis,Donald Trump est venu à pas le dimanche de nouveaux commentairesqui ont jeté sur lui au sujet de la réponse tardive aurait fallu pour arrêter l’avance de la Covid-19 et adécrit comme « fausses nouvelles » toutes ces affirmationsAprès que le pays est devenu le premier en nombre de cas, 557,571 et les décès, 22,108, a confirmé.

L’occupant de la Maison Blanche a répondu aux médias, des journalistes et des rivaux politiques, qui aaccusé de « corruption » et « pathétique »à la confection, qui est, de fausses nouvelles qui l’attaquer.

Trump a demandé à son chef de Twitter comme il est possible que le « parti d’opposition de fausses nouvelles », le journal « The New York Times,appuyez sur « toutes ses forces » en l’accusant d’avoir passé outre aux avertissementsla menace du Covid-19 quand il a été critiqué « brutalement » par les médias quand il a déclaré au début de la crise, l’interdiction de Voyage en Chine.

« Les médias corrompus! » Trump a écrit, Qu’il a demandé à un autre commentaire sur le même réseau social « pourquoi » les moyens se comportent, selon lui, malhonnêtement et pathétique.

« Je travaille dur pour exposer la corruption etcommunication médiatique pathétique Malhonnêteté. Cette partie est facile, le plus dur est pourquoi? « Dit-il.

Certains médias tels que The New York Times ou le Washington Post, ont publié des informations sur la façon dont certains des principaux collaborateurs du président Trump aurait mis en garde à la fin de Janvier sur les risques auxquels le pays était confronté avant l’arrivée de la Covid-19.

Trump, qui a été critiquée par ces mêmes journaux et d’autres médias ont minimisé l’ampleur de la pandémie, a assuré quecette « histoire de « NRE York Times » est faux » et a insisté à nouveau il a été noté « en déplaçant trop vite »à la question de l’interdiction du trafic aérien avec la Chine «bien avant la plupart des autres le feraient. »

Le président américain, qui est venu au départ même de saluer les efforts du gouvernement chinois pour contenir la propagation de la pandémie,la semaine dernière accusé d’être au service de Pékin l’Organisation mondiale de la santé (OMS)et a même menacé de couper le financement de ce bureau de l’ONU.

États-Unis et est devenu lele plus grand centre de coronavirus du mondepour les décès et les cas, avec 557571 touchés et 22,108 décès, selon le solde mis à jour le lundi Johns Hopkins University.

Néanmoins, il a les Etats-Unis autour d’une semaine, au moins sur le chemin vers le sommet de la courbe, tandis que New York reste l’épicentre de la maladie, avec 9.385 décès et de cas autour de 160 000.

