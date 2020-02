Apple ferme ses 42 magasins en Chine continentale

SAN FRANCISCO (AP) – Apple a annoncé la fermeture temporaire de ses 42 magasins en Chine continentale, l’un de ses plus grands marchés, alors qu’un nouveau virus se propage rapidement, qui a fait samedi 259 morts dans le pays asiatique.

Le fabricant d’iPhone a déclaré dans un communiqué que la fermeture de ses magasins, bureaux et centres de contact en Chine jusqu’au 9 février est due à un esprit de prudence “basé sur les conseils de grands experts de la santé”.

“Nous sommes solidaires des personnes les plus directement touchées par le coronavirus et de ceux qui travaillent jour et nuit pour l’étudier et le contenir”, a déclaré la société.

La boutique en ligne d’Apple restera ouverte.

La Chine est le troisième marché d’Apple en termes de ventes après les États-Unis et l’Europe. C’est là qu’il fabrique la plupart de ses iPhones et autres artefacts. Son PDG, Tim Cook, a déclaré mardi aux analystes qu’en raison de l’épidémie, la société basée à Cupertino, en Californie, n’a pas pu donner de prévisions précises sur ses performances financières dans les mois à venir.

Ses performances financières au cours de la saison des fêtes de fin d’année, plus élevées que prévu, ont porté ses actions à de nouveaux sommets, mais l’incertitude sur la situation en Chine a mis les vêtements froids à l’enthousiasme. Les actions d’Apple ont chuté de 4% à 309,51 $ vendredi.

Cook a déclaré que les sous-traitants de la société en Chine ont dû reporter la réouverture des usines après le nouvel an lunaire.