Apple fermera ses magasins de détail dans le monde sauf la Chine jusqu’au 27 mars

14 mars (.) – Apple Inc a annoncé vendredi soir qu’elle fermerait tous ses magasins de détail, à l’exception de ceux en Chine, pour les deux prochaines semaines afin de minimiser le risque de transmission du coronavirus.

L’annonce du fabricant de smartphones intensifie la réponse mondiale à l’épidémie, car la plupart des grands détaillants ont maintenu leurs magasins ouverts.

“Nous fermerons tous nos magasins de détail en dehors de la Grande Chine jusqu’au 27 mars”, a écrit le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, dans un article sur le site Web de la société.

Apple a rouvert ses 42 magasins en Chine vendredi alors que le nombre de nouveaux cas a diminué dans le pays d’origine de l’épidémie de coronavirus.

Plus de 138 000 personnes ont été infectées dans le monde et plus de 5 000 sont décédées, selon un décompte des chiffres du gouvernement compilé par ..

Le commerce se prépare à un coup dur pour les ventes, car les consommateurs aux États-Unis et en Europe évitent de quitter leur domicile.

Les détaillants américains, y compris Macy’s Inc, Saks Fifth Avenue et Gap Inc., ont envoyé aux acheteurs jeudi des avis d’ouverture, dans le but de stopper les pertes.

Les employés horaires d’Apple continueront de recevoir des paiements en ligne, a déclaré Cook, et les ventes en ligne continueront comme d’habitude.

“Dans tous nos bureaux, nous adoptons des conditions de travail flexibles dans le monde entier en dehors de la Grande Chine”, a-t-il ajouté. “Cela signifie que les membres de l’équipe doivent travailler à distance si leur travail le permet.”

(Rapport de Rama Venkat à Bangalore; Écriture de Rama Venkat et Caroline Stauffer; édité en espagnol par Janisse Huambachano)