Apple Leisure Group, leader hôtelier en Amérique du Nord, étendra sa présence en Europe | Le tourisme

Apple Leisure Group (ALG), le premier groupe hôtelier et de voyage en Amérique du Nord, étendra sa présence en Europe avec sept nouveaux accords de gestion de complexes hôteliers, entre autres projets de portefeuille, comme annoncé mercredi.

Depuis 2010, le groupe a augmenté le nombre de chambres d’hôtel qu’il gère avec une augmentation de 300%, clôturant l’année 2019 avec plus de 24000 chambres et opérant sous les huit marques AMResorts au Mexique, dans les Caraïbes et en Europe.

Au-delà de son expansion mondiale, ALG a atteint ses objectifs prévus en 2019 tels que la conversion de nouvelles stations et marques, dont cinq propriétés qui ouvriront en 2020, la consolidation de la plateforme de fidélité “Unlimited Vacation Club” et la création d’un nouveau département de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

ALG annoncera la semaine prochaine à Madrid, lors du salon international du tourisme de FITUR, ses stratégies commerciales et ses projets d’expansion.

“La croissance et le succès obtenus dans tous les domaines du groupe au cours des 10 dernières années ont dépassé les attentes. Cependant, ce n’est que le début”, a déclaré Alejandro Reynal, PDG d’ALG.

L’espagnol Reynal a été nommé l’an dernier au poste de directeur général du groupe, tandis que le mexicain Alex Zozoya a assumé le poste de président exécutif.

L’expansion d’ALG en 2019 comprenait la signature de 18 nouveaux accords de gestion de complexes hôteliers sur 13 marchés, l’acquisition d’une nouvelle marque (Alua Hotels & Resorts) et l’incorporation de 5 256 chambres dans des hôtels gérés sous la marque AMResorts, selon le communiqué publié mercredi. .

Parmi les nouveaux accords de gestion signés figure le Secrets Baby Beach Aruba de 600 chambres et qui est la première propriété de la marque “Secrets Resorts & Spa” dans ce pays, portant à 18 le nombre total de complexes hôteliers en activité sous la marque “Secrets”.

Le groupe ALG, par le biais d’AMResorts, a également inauguré les deux premières propriétés de la marque “Secrets Resorts & Spas” en Europe: Secrets Mallorca Villamil en mai et Secrets Lanzarote Resort & Spa en décembre, toutes deux en Espagne.

Le portefeuille de développement actuel comprend 31 projets: 21 nouvelles constructions et 10 conversions de marques qui ajouteront plus de 10 000 chambres supplémentaires à l’inventaire AMResorts.

“L’Europe reste un terrain fertile pour le modèle tout compris”, a déclaré Javier Coll, vice-président exécutif et directeur de la stratégie d’ALG, responsable des opérations commerciales du groupe et de l’Europe.

“Les propriétés récemment ouvertes en Espagne”, a ajouté Coll, “fonctionnent exceptionnellement bien. Leur succès montre l’énorme potentiel inexploité de la région. Je ne doute pas que l’Europe continuera de croître.”

La dernière décennie a également vu grandir “Unlimited Vacation Club” (UVC), la plateforme de fidélisation pour les clients d’AMResorts qui a été lancée en 2010 et qui en 2019 a dépassé les cent mille membres.

La plate-forme offre à ses membres des tarifs préférentiels garantis et des locations de voitures et des yachts à prix réduits, ainsi que de nombreux autres avantages dans plus de 50 propriétés de la marque AMResorts et 4000 stations supplémentaires dans le monde via RCI et Signature Selections.

Un espace dédié aux programmes de Responsabilité Sociale des Entreprises à ALG a également été inauguré l’année dernière pour développer des projets de développement durable avec des initiatives environnementales, sociales et gouvernementales.

Apple Leisure Group (ALG) est le premier groupe de gestion des voyages, de l’hôtellerie et des loisirs en Amérique du Nord et le plus grand vendeur de forfaits vacances et de vols charters aux États-Unis.

Lors de voyages au Mexique et dans les Caraïbes, il transporte environ 3,2 millions de passagers par an.

AMResorts fournit également des services de vente, de marketing et d’administration à huit marques de villégiature qui incluent Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets, Breathless, Dreams, Now, Reflect et Sunscape Resorts & Spas, et Alua Hotels & Resorts.

AMResorts gère un total de 69 propriétés situées au Mexique, en Jamaïque, à Curaçao, en République dominicaine, au Costa Rica, au Panama et en Espagne.