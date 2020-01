Apple stimule la reprise de Wall Street

NEW YORK, 28 janvier (.) – Les actions se sont redressées mardi aux États-Unis, alors que le S&P 500 a rebondi après sa pire session en près de quatre mois, stimulé par une hausse d’Apple et d’autres grandes sociétés qui avaient été affectées par le Une épidémie de coronavirus est apparue en Chine et a provoqué un récent courant de vente.

* Les marchés du monde entier se sont stabilisés après que le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé sa confiance dans la capacité de la Chine à arrêter un virus qui a tué 106 personnes dans le pays, en plus de provoquer la Fermer les opérations de certaines entreprises et limiter les déplacements.

* Les secteurs les plus touchés lundi ont inversé leur sort, tirés par les actions technologiques et financières.

* Les données économiques qui ont montré que la confiance des consommateurs a augmenté aux États-Unis pour atteindre un maximum de cinq mois en janvier ont contribué à réduire les inquiétudes concernant l’impact du virus sur la plus grande économie du monde.

* Les actions d’Apple Inc ont mené la progression de chacun des trois principaux indices, gagnant 2,83%, avant de déclarer que leurs ventes et leurs bénéfices du trimestre de fin d’année ont dépassé les attentes de Wall Street.

* Les investisseurs surveillent de près les bénéfices d’Apple au milieu des inquiétudes concernant une interruption de la production d’iPhone due à la propagation du coronavirus sur ses principaux marchés, comme la Chine.

* Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 186,3 points, ou 0,65%, à 28 722,1 unités, tandis que le S&P 500 a gagné 32,6 points, ou 1,01%, à 3 276,23 unités. Le Nasdaq Composite, quant à lui, a gagné 130,37 points, soit 1,43%, à 9 269,68 unités.

* Dow Jones a rompu une séquence de cinq séances négatives mardi, la plus longue depuis début août.

(Rapport de Sruthi Shankar à Bengaluru. Édité en espagnol par Rodrigo Charme)