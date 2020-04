Applus + teste les respirateurs artificiels dont les hôpitaux ont besoin pour faire face au coronavirus | Communiqués

Applus + travaille avec des fabricants et l’Agence espagnole des médicaments pour tester les respirateurs artificiels dont ont besoin les patients les plus sévères touchés par le coronavirus.

Les constructeurs ont développé des prototypes en très peu de temps et Applus + travaille avec eux pour accélérer au maximum la validation de ces équipements.

La société espagnole Applus +, l’un des leaders mondiaux du secteur de l’inspection, des tests et de la certification, travaille gratuitement avec les fabricants et l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) pour tester les respirateurs artificiels dont les hôpitaux ont besoin pour soigner les patients les plus sévères de la pandémie de coronavirus.

Applus + Laboratories, dans son centre technologique de Bellaterra (Barcelone), travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour tester les prototypes de respirateurs et les valider avec l’Agence espagnole des médicaments.

Dans des conditions normales, la validation de ces prototypes prend généralement des semaines. Afin de rationaliser le processus de validation, Applus + met toutes ses capacités pour réduire cette période à 2 jours sans renoncer à la rigueur requise par les tests. Les laboratoires effectuent trois types de tests particulièrement pertinents pour les respirateurs: la compatibilité électromagnétique, la sécurité électrique et les mesures fonctionnelles de pression et de débit fournies par les respirateurs.

Les tests de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique vérifient que les respirateurs ne génèrent pas d’interférences susceptibles d’affecter d’autres équipements de soins intensifs, qu’ils sont capables de résister à d’éventuelles interférences pouvant être générées dans leur environnement et qu’ils sont sûrs et robustes contre risques électriques, mauvaise utilisation ou échauffement. Du point de vue fonctionnel, il est vérifié que les capteurs de mesure des respirateurs sont précis et qu’ils permettent une régulation adéquate de la quantité d’air nécessaire aux patients.

De plus, Applus + Laboratories collabore avec d’autres entités pour tester les masques requis par les professionnels de la santé pour soigner les patients affectés par Covid-19. L’entreprise vérifie la respirabilité des masques chirurgicaux.

«Nous sommes fiers de pouvoir soutenir toutes ces initiatives et de contribuer, grâce à nos efforts et à nos connaissances, à l’amélioration et à la validation d’éléments aussi critiques que les respirateurs», a déclaré Jordi Brufau, vice-président exécutif d’Applus + Laboratories.

Applus + fait don de fournitures médicales

Applus + IDIADA, depuis son siège à Tarragone, a fait don de fournitures médicales à l’hôpital El Vendrell et à plusieurs municipalités voisines.

Après avoir reçu plusieurs demandes, la division dédiée au secteur automobile a transféré des désinfectants hydroalcooliques, des masques de protection et des blouses à usage unique. “C’est un matériau dont nous avons besoin, nous supposons que nous pouvons manquer de stock, mais c’est certainement la bonne chose à faire dans cette situation”, explique Josep Maria Farran, vice-président exécutif d’Applus + IDIADA.

À propos du groupe Applus +

Applus + est l’une des sociétés leaders et innovantes au monde dans le secteur de l’inspection, des tests et de la certification. Elle propose des solutions à des clients de tous types de secteurs, dans le but de garantir que ses actifs et produits sont conformes aux normes et réglementations environnementales, de qualité et de santé et sécurité.

Basée en Espagne, Applus + est présente dans plus de 70 pays et emploie environ 23 000 personnes. La société opère à travers quatre divisions mondiales sous la marque Applus +. En 2019, Applus + a réalisé un chiffre d’affaires de 1778 millions d’euros et un résultat opérationnel ajusté de 197 millions d’euros.

Applus + est coté aux bourses de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence. Le nombre total d’actions est de 143 018 430 actions.

ISIN: ES0105022000

Symbole: APPS-MC

Plus d’informations sur www.applus.com

