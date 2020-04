Apprenez à vous battre sur les réseaux sociaux, un plan différent pour le Vendredi Saint | Culture et divertissement

Apprendre à lutter contre la tauromachie à travers les réseaux sociaux est l’un des différents plans qui se posent pour atténuer l’ennui en ce Vendredi Saint, et il peut être complété par un bon film, un festival de musique, un opéra, une représentation théâtrale ou l’exercice physique.

– Les festivals de musique continuent d’inonder les réseaux.

Ce vendredi, diverses plateformes présenteront en avant-première le documentaire “Coachella: 20 ans dans le désert”, coïncidant avec la date à laquelle une nouvelle édition de ce festival américain emblématique devrait s’ouvrir, reportée par le coronavirus.

Un autre festival, DIYsolation, donnera le coup d’envoi de trois jours de concerts en ligne via son Instagram Live avec des groupes à l’affiche comme Pale Waves ou Self Esteem.

– “Le candidat parfait”, par Haifaa Al Mansour, arrive au salon par le biais de Filmin.

Les cinémas étant fermés en raison de l’urgence sanitaire, les propositions de cinéma continuent de contribuer au confinement des maisons. Ainsi, ce vendredi 10 avril, la dernière œuvre du réalisateur Haifaa Al Mansour “Le candidat parfait” arrive chez Filmen.

À une époque où la démocratie et la liberté sont ainsi remises en question et menacées, de Golem Distribución, appuyé sur la plateforme Filmin, avec Movistar +, Vodafone TV et Huawei, ils proposent avec ce film, sorti en salles le le 6 mars dernier et c’est un pari en faveur de la liberté des femmes, avec un cinéma engagé et féministe.

– “The Tragic” de Mahler et Bruckner’s Mass dans “MyOperaPlayer”.

Le Vendredi Saint sera le moment dans MyOperaPlayer du Teatro Real pour deux œuvres symphoniques jouées par le RTVE Choir and Orchestra: la symphonie numéro 6 en la mineur “Tragic”, de Mahler, dirigée par Pablo Heras-Casado, et “the Mass” “numéro 2 en mi mineur de Bruckner, réalisé par Javier Corcuera.

– Une session BDSM avec le collectif Vladimir Tzekov.

Comment impliquer notre cerveau dans nos orgies? C’est l’une des questions que le collectif Vladimir Tzekov pose ce Vendredi Saint, à partir de 20h30, sur YouTube dans le projet Abbey Theatre #TeatroConfinado et dans laquelle il réalisera une action performative unique: une séance BDSM (Bondage, Discipline, Domination, Soumission, Sadisme et Masochisme) comme “la formule idéale” pour “résister à la dépoétisation”.

– Apprenez à la corrida en classe avec Dávila Miura et, plus tard, participez à l’activité “TORE en Familia” de Lances de Futuro.

Le torero Eduardo Dávila Miura vous apprend à vous battre dans la salle, tous les jours, à partir de 18h00, via sa chaîne Instagram ou le Club of Torfighting Practical Amateurs, que l’épée sévillane lui-même a dirigée pour plusieurs années.

Parallèlement à cette initiative, la société “Lances de Futuro” a proposé l’activité “La tauromachie en famille”, une initiative taurine ludique et pédagogique à développer en famille dans la situation de confinement que connaît l’Espagne.

Un minimum de deux membres de la famille doivent participer, une vidéo d’une minute et demie de durée maximale enregistrée dans une position horizontale dans laquelle une corrida ou une partie de celle-ci doit être représentée, du paseíllo à tout de chance, cape taurine, tiers de bâtons, drapeaux, tauromachie béquille …

Ce matériel doit toujours être avec l’autorisation d’un parent d’âge légal, et il doit être envoyé à l’adresse email info@lancesdefuturo.com avec le nom et prénom d’un adulte, DNI, ville de domicile, téléphone et nom des participants au l’enregistrement.

La date de livraison maximale sera le 13 avril et trois jours plus tard, le gagnant sera annoncé sur les réseaux sociaux et sur le site www.lancesdefuturo.com.

– Et maintenant: faire de l’exercice avec Candela Péréz.

Candela Pérez, @candelaperez via Instagram, montre comment exercer les fesses et les jambes, il suffit d’un tapis et de vêtements confortables.