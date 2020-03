Apprentissage en ligne pendant la pandémie de COVID-19

Je me suis réveillé une heure tard mercredi matin et au moment où j’avais enfilé un sweat-shirt, préparé mon verre d’Emergen-C et ouvert une session sur Zoom, ma classe durait depuis 15 minutes. La veille, j’avais pris du sirop contre la toux pour mon rhume de saison, et c’était le premier jour que mon école passait à l’enseignement virtuel. Au cours de l’atelier de trois heures, j’ai remarqué mes yeux gonflés sur le panneau des visages et je suis devenu gêné. J’ai désactivé ma vidéo. Je suis devenu distrait par le bruit des sirènes à l’extérieur et j’ai coupé le son de mon haut-parleur, pour me rendre compte ensuite: au moment où vous avez fini de couper et de réactiver le son, le bon moment pour rejoindre la conversation est déjà passé. Je me suis retrouvé à envoyer des SMS sur mon ordinateur, à m’éloigner pour faire du café, à courir aux toilettes, à écrire quelques courriels et à regarder le chien de mon camarade de classe dans l’un des panneaux vidéo. Je ne pense pas que mon expérience soit unique; J’ai imaginé des situations similaires se déroulant dans des bureaux virtuels et des classes à travers le monde.

Au lendemain de la désignation par l’Organisation mondiale de la santé du nouveau coronavirus comme pandémie le 11 mars, des universités à travers l’Amérique ferment leurs portes pour tenter de ralentir sa propagation. Le 6 mars, l’Université de Washington a pris les devants, annulant toutes les classes en personne, avec une vague d’universités à travers le pays suivant: University of California, Berkeley, UC, San Diego, Stanford, Rice, Harvard, Columbia, Barnard , NYU, Princeton et Duke, entre autres.

Ce passage aux salles de classe virtuelles est l’aboutissement des efforts des dernières semaines pour empêcher COVID-19 de pénétrer dans les populations universitaires et de s’étendre aux communautés locales: annulation des voyages internationaux financés par l’université pour les conférences, interdiction générale de tout voyage international pour les vacances de printemps, annulation des programmes d’études à l’étranger, créant des systèmes d’enregistrement pour tout voyage intérieur.

L’Université Columbia, à laquelle j’assiste maintenant virtuellement, a mis toutes les classes en ligne à partir du 11 mars. Le lendemain matin, le président Bollinger a déclaré que les cours auraient lieu pratiquement pour le reste de l’année scolaire et a suspendu tous les voyages liés à l’université; international et national. La pandémie a touché plus de 114 pays, tuant plus de 4 000 personnes et ne montrant aucun signe de ralentissement, conduisant au chaos dans l’administration universitaire et parmi les étudiants. Je suis obsédée par ma famille au Japon, en particulier ma mère, dont le cancer du poumon la met particulièrement en danger. Les annulations affectent également les futurs étudiants – les événements des étudiants admis, les journées portes ouvertes et les visites du campus sont tous annulés pour minimiser la contagion.

Le passage rapide à des plates-formes comme Zoom perturbe les programmes, en particulier pour les professeurs moins équipés pour naviguer sur Internet et les particularités de la gestion d’une salle de classe médiée par un écran et un microphone. J’ai eu des professeurs qui ont annulé leurs cours parce qu’ils avaient des problèmes techniques, des problèmes avec le WiFi, ou étaient simplement paniqués à l’idée d’enseigner la classe complète sur la nouvelle plateforme. Les services informatiques universitaires concentrant leurs efforts sur la fourniture aux professeurs de webinaires pratiques sur l’utilisation des plateformes en ligne, les besoins individuels des étudiants pour ces mêmes services ont été suspendus.

Bien que le changement initial en ligne ait créé une vague de chaos, une classe virtuelle présente des avantages. Surtout dans un endroit comme New York, les étudiants peuvent continuer à participer aux sections de discussion et aux conférences sans prendre le métro pendant une heure, en évitant l’anxiété d’utiliser les transports en commun ou d’être dans d’autres incubateurs comme les salles de classe, les toilettes publiques et les cafétérias. Les élèves peuvent «s’asseoir» dans une classe tout en soignant un rhume ou des allergies qui accompagnent la saison, mais qui peuvent faire des élèves une cible de menaces ou de violence graves, en particulier le harcèlement racialisé des Asiatiques. J’ai trouvé un immense soulagement de ne pas avoir à payer pour Lyfts sur le campus, en évitant les yeux pour mon nez qui coule ou en utilisant le peu de désinfectant pour les mains qui me reste après avoir tenu les poteaux du métro. Dans certaines situations, l’enseignement en ligne peut même ne pas affecter le comportement ou l’apprentissage des élèves. Des études ont montré que les étudiants en médecine apprennent et réussissent de la même façon dans les cours en direct que dans les cours enregistrés, et ces résultats sont rassurants à un moment comme l’épidémie de COVID-19.

Cependant, la réalité est que certains sujets sont beaucoup plus difficiles à transférer en ligne. Un cours de biochimie ou d’économie d’introduction est plus facile à enseigner virtuellement qu’un cours de musique ou de danse. La création d’un film ou d’une production théâtrale nécessite des corps physiques à proximité. Même dans mon atelier d’écriture créative, il est difficile de répondre aux mémoires d’un collègue sur la mort de sa mère sans la regarder dans les yeux. L’écran crée un retrait émotionnel qui rend difficile un dialogue de va-et-vient entre plusieurs personnes, et il est presque impossible de fournir des commentaires réfléchis sans avoir l’impression de parler dans le vide.

Au cours des dernières décennies, l’apprentissage en ligne dans l’enseignement supérieur a fait l’objet de nombreuses études. Les programmes de MBA en ligne sont en augmentation, ce qui n’est peut-être pas surprenant pour un domaine qui nécessite souvent des conférences virtuelles et une collaboration à distance. Les universités offrent désormais des programmes de maîtrise en ligne pour s’adapter au travail à temps plein et aux longs trajets, ou pour contourner les obstacles financiers liés au déménagement dans un nouvel endroit en famille. Les diplômes de licence en ligne sont offerts par un nombre croissant d’écoles: Ohio State, University of Illinois Chicago, University of Florida, Arizona State, Penn State et bien d’autres. Les avantages sont les mêmes: les cours peuvent être suivis n’importe où, le manque de navettage offre plus de temps pour étudier ou des engagements externes, et la structure est plus accueillante pour les étudiants ayant un handicap physique ou une maladie. Et pourtant, l’apprentissage en ligne n’a pas menacé le modèle traditionnel d’apprentissage en personne.

Une grande partie de cela peut être attribuée à la responsabilité. Les cours en ligne nécessitent beaucoup plus de motivation et d’attention. J’ai eu du mal à me concentrer sur un écran vidéo pixelisé lorsque je pouvais naviguer sur Internet sur mon ordinateur, envoyer des SMS sur mon téléphone, regarder la télévision en arrière-plan, avoir une main dans le garde-manger ou simplement m’allonger confortablement dans mon lit. Le problème aussi, c’est que la technologie des webinaires n’est pas à la hauteur du battage médiatique. Le bruit et les commentaires – bruissements de papiers, ambulances, bouilloires, vent – rendent impossible d’entendre les gens parler, et donc tout le monde est invité à couper le son de ses microphones.

Mais couper le son signifie que vous ne pouvez pas vous lancer rapidement dans une conversation. La fonction «lever la main» passe souvent inaperçue auprès des enseignants et la boîte de discussion distrait. Parfois, la vue de la galerie ne fonctionne tout simplement pas, vous êtes donc coincé à regarder votre propre visage ou seulement deux de vos dix-huit camarades de classe. Cela signifie également un autre obstacle pour ceux qui hésitent à s’exprimer, même dans les meilleures circonstances. Cela signifie que vous n’êtes plus qu’à un clic d’éteindre votre appareil photo et d’être totalement décroché. Dans un cours en ligne au cours de l’été, j’ai vu une fois une femme – qui avait oublié que son appareil photo était toujours allumé, bien qu’elle soit en sourdine – passer l’aspirateur dans sa cuisine et son salon pendant un séminaire.

Dans un récent article du New York Times, le chroniqueur Kevin Roose a raconté son expérience de travail à domicile alors qu’il était en quarantaine après une exposition au COVID-19. Roose, une fois un travailleur à distance, cite des études qui suggèrent que les employés à distance sont plus productifs, prenant des pauses plus courtes et moins de jours de maladie. Mais il écrit aussi longuement sur l’isolement et le manque de productivité qu’il ressent: “Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être mon meilleur moi, le plus humain, en pantalons de survêtement, faisant semblant de faire attention aux vidéoconférences entre les voyages au réfrigérateur.” Il note que Steve Jobs, qui croyait fermement à la collaboration en personne et s’opposait au travail à distance, a dit un jour: «La créativité vient de réunions spontanées, de discussions aléatoires. Vous rencontrez quelqu’un, vous demandez ce qu’il fait, vous dites «Wow», et bientôt vous cuisinez toutes sortes d’idées. »

Dans les milieux éducatifs, la créativité est sans doute l’un des enjeux les plus importants. Les surprises et les interactions inattendues alimentent la créativité – souvent le résultat de s’asseoir dans une pièce, de se brosser les épaules avec un camarade de classe, de rencontrer des professeurs dans une salle de bain ou d’atterrir sur des idées et des idées qui découlent de l’inconfort dans la pièce. Cette imprévisibilité est souvent perdue en ligne.

Dans l’essai «Sim Life» de son livre Make It Scream, Make it Burn, Leslie Jamison écrit sur les lacunes de la vie virtuelle: «Une grande partie de l’expérience vécue est composée de ce qui se situe au-delà de notre libre arbitre et de nos prédictions, au-delà de notre compréhension. , dans les faux pas et les obstacles imprévus et les textures de l’imperfection: le grain et le grain d’un trottoir avec ses mégots de cigarettes et la faible puanteur estivale des ordures et des gaz d’échappement des taxis, la possibilité d’un rat se précipitant d’un tas de sacs poubelles, le lilt et le rire des voix des étrangers à proximité. “

Les salles de classe offrent ces opportunités de riffs et de surprise, et une grande partie de l’élève apprend à livrer la critique par un contact visuel inconfortable, ou à négocier une salle pleine de voix et d’opinions qui créent des frictions avec la vôtre. Lorsque j’ai zoomé en classe depuis mon appartement, j’ai raté d’être interrompu par des camarades de classe qui ont compliqué mes idées sur un poème ou une nouvelle. J’ai manqué d’être en atelier et de faire rebondir les idées les unes des autres pour trouver la meilleure structure pour une pièce. J’ai raté les critiques manuscrites et je me suis senti limité dans Word: pas de vérifications, pas de visages souriants, “Wow” se sent plat quand il n’est pas écrit à la main dans les marges, et “Great” est sarcastique dans Calibri en 10 points. J’étais frustré de pouvoir dormir parce que les cours en ligne signifiaient que je pouvais me réveiller cinq minutes avant les cours et faire comme si j’étais prêt toute la matinée.

La pandémie de COVID-19 continuera probablement de présenter des défis au-delà de ceux qui surviennent au cours de l’enseignement virtuel de routine. Même si cette propagation virale disparaît, ou si une vaccination devient facilement disponible, le passage des cours en ligne à l’apprentissage en personne peut créer des perturbations de son propre chef – se réadapter à des normes plus élevées de responsabilité, se sevrer des habitudes de vérification par téléphone et transférer commentaires sur des copies papier au lieu de notes numériques. Espérons que ces phases de dépannage peuvent fournir aux universités, aux professeurs et aux étudiants la possibilité de pratiquer l’adaptabilité, la patience et la résilience. Et j’espère que ces expériences serviront de préparation pour les défis futurs liés à la prochaine épidémie, pandémie et autres catastrophes.

Pour l’instant, j’essaie de ne pas me regarder dans la galerie des visages, d’arrêter d’être distrait par mes expressions, de résister aux impulsions de vérifier mon téléphone ou mon e-mail, ou du moins de reconnaître ces pulsions quand elles se présentent.