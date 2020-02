Approuver le retrait des statues de la Confédération

Ils approuvent le retrait des statues de la Confédération en Virginie. Mardi, ils ont approuvé des mesures qui accordent aux villes et aux comtés l’autonomie de «retirer, déplacer, contextualiser, couvrir ou modifier» les monuments de leurs espaces publics. Delores McQuinn a déclaré que cela permettrait aux localités de décider “comment elles veulent se souvenir de l’histoire, si elles veulent le faire de la manière la plus directe ou autrement”.

Les gouvernements locaux de Virginie seront autorisés à retirer les monuments de la Confédération de leurs espaces publics en vertu d’une loi adoptée par la législature de l’État.

Lors des deux sessions législatives qui ont suivi un violent acte suprémaciste blanc en 2017 à Charlottesville, les législateurs républicains ont rejeté les projets qui auraient permis de modifier les lois des monuments de guerre pour permettre la suppression des statues controversées. Mais en novembre dernier, les démocrates ont commencé à dominer l’Assemblée générale et sont revenus sur le thème des monuments qui, selon leurs détracteurs, exaltent l’histoire de la Virginie en tant qu’Etat esclave.

DOSSIER – La photo d’archive du 31 juillet 2017 montre la statue du général Robert E. Lee, commandant des armées du Sud pendant la guerre civile américaine. Les gouvernements locaux de Virginie seront autorisés à retirer les monuments de la Confédération de leurs espaces publics en vertu d’une loi adoptée par la législature de l’État le 11 février 2020. (AP Photo / Steve Helber)

Mardi, les deux chambres ont approuvé des mesures qui accordent aux villes et aux comtés l’autonomie de «retirer, déplacer, contextualiser, couvrir ou modifier» les monuments dans leurs espaces publics.

Delores McQuinn, un législateur démocrate qui a promu le projet, a déclaré qu’il permettra aux localités de décider “comment elles veulent se souvenir de l’histoire, si elles veulent le faire de la manière la plus directe ou autrement”.

Le projet de Charlottesville de retirer une statue du général Robert E. Lee, commandant des armées d’esclaves pendant la guerre civile, a déclenché un rassemblement de nationalistes blancs en 2017 où l’un d’eux a percuté une foule de contre-manifestants avec sa voiture et tué un Femme.

De nombreux endroits aux États-Unis ont supprimé les monuments confédérés, mais en Virginie, la loi de l’État interdit la suppression des «dommages ou altérations» des statues.

Charlottesville, qui veut également retirer la statue du général esclave Thomas “Stonewall” Jackson, a porté l’affaire devant les tribunaux.

Les autorités de Charlottesville sont encouragées par la nouvelle loi, a déclaré le porte-parole municipal Brian Wheeler dans un courriel. Si la loi est votée, la ville prendra toutes les mesures nécessaires pour supprimer les statues de Lee et Jackson, a-t-il ajouté.

L’Assemblée générale de Virginie approuve les permis de conduire sans papiers

L’Assemblée générale de Virginie a approuvé mardi une loi qui permettra à quelque 250 000 immigrants sans papiers d’obtenir un permis de conduire des véhicules à moteur, et non des véhicules commerciaux, après une lutte de plusieurs années, a indiqué l’agence Efe.

La législation a été adoptée à la Chambre des délégués avec 57 voix pour et 22 contre, et au Sénat avec 22 voix pour et 18 contre.

La législation de la chambre basse stipule que les personnes peuvent demander un permis de conduire commun sans avoir à présenter de documents sur leur statut légal d’immigration.