Après 11 mois dans l’espace, l’astronaute a soif de nachos

CABO CAÑAVERAL, Floride, États-Unis (AP) – Après avoir passé près de 11 mois en orbite, la femme astronaute ayant le record de permanence dans l’espace ne voit pas le temps de retourner sur Terre pour manger des nachos avec de la salsa et surfer dans le golfe du Mexique.

L’astronaute de la NASA, Christina Koch, a déclaré mardi à l’Associated Press, lors de son 31e jour dans l’espace, que le point culminant de sa mission était de participer à la première sortie dans l’espace exclusivement réservée aux femmes.

Il est arrivé à la Station spatiale internationale en mars et revient sur Terre le 6 février avec deux collègues dans une capsule russe qui atterrira au Kazakhstan.

Koch a déclaré qu’elle et sa collègue Jessica Meir conviennent que leur marche du 18 octobre “peut servir d’inspiration pour les futurs explorateurs de l’espace”.

“Nous sommes tous les deux inspirés de voir des gens qui étaient un reflet de nous lorsque nous avons grandi et développé nos rêves d’être astronautes”, a déclaré Koch à l’AP depuis la station spatiale. “Reconnaître que nous pourrions régler les dettes et servir les autres en croissance est quelque chose à souligner.”

Koch a reçu un astronaute en 2013 dans un groupe où il y avait autant de femmes que d’hommes, mais le corps des astronautes de la NASA compte une majorité d’hommes. À la gare, il y a quatre hommes et deux femmes.

“La diversité est importante, je pense que cela vaut la peine de se battre”, a déclaré Koch, diplômé en génie électrique et physique.

Sa mission de 328 jours sera la deuxième plus longue d’un Américain, 12 jours de moins que celle de Scott Kelly, et la plus longue d’une femme.

Koch, qui a grandi à Jacksonville, en Caroline du Nord, vit avec son mari Bob à Galveston, au Texas, une ville sur la côte du golfe du Mexique. Il a dit qu’il désirait célébrer avec lui son anniversaire de mariage, Noël à la maison et son anniversaire.

Elle aura 41 ans mercredi. Comment comptez-vous faire la fête?

Jouer au Scrabble avec ses compatriotes américains, italiens et russes, malgré les difficultés causées par l’apesanteur. Il a pris un jeu de voyage avec lui, mais il était trop occupé pour en profiter.