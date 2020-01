Après 14 ans, un commandant impliqué dans l’affaire de torture de Lydia Cacho a été condamné à la prison

Juan Sánchez Moreno, l’une des personnes impliquées dans l’affaire de torture contre le journaliste et défenseur des droits de l’homme, Lydia Cacho, a été condamné à plus de cinq ans de prison.

Sánchez Moreno, qui était commandant du procureur général de Puebla, et pendant la mandat de six ans de l’ancien gouverneur Mario Marín Torres devra passer cinq ans et trois mois en prison.

De plus, vous devez payer une amende de 12 113 pesos et vos droits civils et politiques seront suspendus.

Lydia Cacho elle-même Il a annoncé la condamnation au commandant, une autre des personnes impliquées dans l’enlèvement de la police et les attaques contre elle.

Même le 10 janvier, il a réitéré qu’à plusieurs reprises Parfois, il demandait justice, mais malgré les preuves des enregistrements, rien n’a été fait à ce sujet.

“Cela fait presque 14 ans, nous ne l’avons pas fait, la force des criminels pourrait que l’honnêteté de la presse, le courage des enfants victimes et mes efforts accompagnés d’une précieuse solidarité sociale. “

La vague de torture psychologique, harcèlement sexuel et menaces de mort a commencé contre le journaliste depuis 2005, après avoir publié son livre The Demons of Eden.

Selon les enquêtes de Cacho, les travaux ont révélé un réseau de pornographie enfantine et de blanchiment d’argent dans l’État de Quintana Roo, mais au moins 19 fonctionnaires, ainsi que des hommes d’affaires internationaux, étaient impliqués dans l’organisation.

Après quelques mois de publication en vente, Lydia Cacho Elle a été illégalement capturée dans cet État de la péninsule du Yucatan et déplacée par voie terrestre vers l’État de Puebla.

Après le voyage de plus de 20 heures a été emprisonné pendant au moins une semaine, accusé de diffamation pour le contenu du livre.

Un témoignage a révélé que l’écrivain était enfermé dans un cachot et photographié nu.

Le journaliste est sorti Libre le 17 décembre 2005 et a également dû payer une amende de 70 000 pesos.

Quelques mois plus tard, le 14 février 2006 Mexique il a été choqué d’apprendre que les attaques contre le communologue ils étaient une réalité, car une conversation a coulé entre l’ancien gouverneur Mario Marín et l’homme d’affaires Kamel Nacif.

Les audios qui ont été révélés grâce au journal La Jornada, qui a prouvé la collusion entre les deux pour aboutir à l’arrestation du journaliste.

“Mon gouvernement, tu es le héros de ce film, papa”, L’homme d’affaires a souligné Mario Marin et a également promis de lui envoyer une bouteille en cadeau.

Ce n’est que le 13 mars que Cacho a dénoncé les deux personnages devant le procureur spécial pour l’attention des crimes liés à la violence à l’égard des femmes (Fevim) et le procureur spécial pour Crimes commis contre les journalistes.

En novembre 2019, une ordonnance de prison officielle a été rendue contre un ancien officier de police ministériel, en raison de son implication présumée dans le crime de torture contre Cacho.

Un juge en matière pénale de l’État de Quintana Roo, a été celui qui a rendu l’ordonnance de prison formelle contre María “N”.

Selon les enquêtes, l’ancienne police a été l’une des personnes qui a transféré l’écrivain à recourir à la violence physique et psychologique.

María “N” faisait partie de la police judiciaire de l’ancien ministère public, aujourd’hui le parquet général (FGE). Dans un communiqué, le bureau du procureur général (FGR).