Après 400 ans, l’exposition rassemble six chefs-d’œuvre du Titien à Londres

LONDRES, 12 mars (.) – Une série de six peintures du maître vénitien Titien, commandées par le roi Philippe II d’Espagne et inspirées des œuvres du poète romain Ovide, ont été réunies pour la première fois en quatre siècles dans une exposition du National Galerie de Londres.

Les peintures à grande échelle, créées entre 1551 et 1562, représentent des scènes de la mythologie classique tirées principalement de la “métamorphose” d’Ovide et explorent les thèmes de la passion, de la tentation et de la punition.

“Ce sont des tableaux clés dans le développement de la peinture européenne”, a déclaré Matthias Wivel, commissaire de l’exposition lors d’une précédente visite. “Ils étaient incroyablement célèbres à l’époque et, en fait, ont inspiré des artistes pendant des générations”, a-t-il ajouté.

L’exposition intitulée “Titien: amour, désir, mort” – sera ouverte au public du 16 mars au 14 juin.

Contrairement à d’autres pays touchés par la pandémie de coronavirus, la Grande-Bretagne n’a pas encore pris de mesures telles que la fermeture de musées et de galeries. Wivel a déclaré qu’il ne savait pas ce qui pourrait arriver à l’échantillon de Titian si cela se produisait.

“Je suppose que nous verrons. C’est tellement imprévisible qu’il est difficile de le commenter”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, c’est une ombre qui est au-dessus de tout.”

Les six tableaux, que Titien a appelés sa “poésie”, sont considérés comme des jalons de l’art européen pour leur interprétation hautement expressive des émotions.

La National Gallery décrit les œuvres comme un tournant dans la carrière de Titien. Exceptionnellement pour un mécène de l’époque, Felipe lui avait donné la liberté de choisir ses propres sujets, lui permettant de développer des récits complexes et d’explorer des sentiments ambigus.

Les six tableaux ont été remis au roi, mais ont ensuite été dispersés dans toute l’Europe après plusieurs rebondissements historiques.

L’un d’eux, “Danae”, est resté à Madrid jusqu’à ce qu’il soit conservé par José Bonaparte, le frère de Napoléon, après que les forces françaises ont envahi l’Espagne. Il a ensuite été pris par le commandant de l’armée britannique Wellington, lorsqu’il a vaincu l’armée de Joseph à la bataille de Vitoria en 1813, pour finalement trouver son chemin vers Londres.

Actuellement, quatre des tableaux appartiennent à plusieurs galeries britanniques, l’une au musée du Prado à Madrid et l’autre au musée Isabella Stewart Gardner à Boston.

