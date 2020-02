Après avoir demandé à être “dévissé”, Kicillof a obtenu la démission de Jorge Macri du groupe Bapro

Lundi dernier, le conseil d’administration de la Province Bank était formé, jusque-là, par quatre membres: trois de Péronisme, qui étaient alors entrés en opposition, et un radical, Diego Rodrigo Ce dernier est celui qui a quitté la session sans quorum après être parti juste au moment où la réunion devait se tenir hier après-midi au cours de laquelle les démissions du président du Groupe Bapro, Jorge Macri, de trois administrateurs, les membres de Votre annuaire et conseillers.

Dans ce contexte, c’est que mercredi, dans un acte à La Matanza, le gouverneur de Buenos Aires a accusé l’opposition: “Prenez note, ils ont perdu les élections, ce que je considère logique et raisonnable est de laisser la Province Bank agir à nouveau conformément à la politique des autorités actuelles de la province de Buenos Aires.”

La lutte entre Kicillof et Together for Change remonte à plusieurs semaines et a été révélée lorsque la première tentative de voter pour la loi d’urgence dans la province a échoué. À La Plata, ils ont dit que María Eugenia Vidal avait demandé à négocier avec elle les charges correspondant à l’opposition, parmi eux, l’annuaire de la banque.

Après avoir pris ses fonctions, Kicillof a nommé Juan Cuattromo président de la Province Bank. Cependant, la démission du maire de Vicente López, Jorge Macri, n’a pas été acceptée. Infobae Il a révélé hier que quitter le conseil d’administration sans quorum était une décision politique. Cuattromo a affirmé: “Nous avons besoin qu’ils se retirent et nous permettent de terminer les formalités”.

Kicillof est allé plus loin: “Achetez un tournevis et dévissez, et veuillez ne pas demander de double compensation.” Pour sa part, Jorge Macri s’est dégagé de ses responsabilités et a dénoncé le gouverneur: «Ce que Kicillof a dit au sujet du groupe de la province n’est pas vrai. Les démissions de tous les membres du conseil d’administration actuel, y compris le mien, étaient disponibles à compter du 9 décembre, comme il ressort du procès-verbal 714 du conseil de cette date. À la demande du président de la Banque, en sa qualité de représentant de l’entité et actionnaire majoritaire du Groupe, un conseil d’administration s’est réuni immédiatement le 21 janvier. Il a été décidé que l’assemblée générale des actionnaires, chargée d’élire les nouvelles autorités, se réunirait le 6 février à 16 heures. Dès le premier moment, nous étions disposés à collaborer à l’élection des nouvelles autorités“

Alors que le Front de tous a dit qu’il s’agissait «Une grave irrégularité institutionnelle», de l’opposition a accusé le parti au pouvoir de ne pas vouloir “donner” des places. “Ils ne veulent pas négocier, ils n’ont pas de tour de taille politique”, ont-ils insisté.

Enfin, jeudi, Cuattromo a fait appel à l’article 27 de la Charte organique de la Banque, qui lui permet de convoquer l’Assemblée du Groupe en situation d’urgence, dans laquelle il a fini par accepter la démission de Macri et Quatre nouveaux administrateurs ont été nommés pour les sociétés du groupe: Julia Strada, Ariel Lieutier, Fernando Gelfo et Nicolás Segal.

Après ses déclarations fortes, Kicillof a précisé que la demande d’opposition n’était pas “Pour une question de territorialité ou de besoin politique”, mais pour le nouveau profil qu’elle entend donner à l’entité bancaire.