Après avoir rendu visite à sa fille Florencia, Cristina Kirchner est revenue de Cuba

Quelques minutes avant une heure du matin, l’avion qu’il a ramené à Cristina Kirchner de Cuba La vice-présidente s’était rendue pour rendre visite à sa fille Florencia et pour présenter «Sincèrement» à la Foire du livre de La Havane. Pour son voyage et la tournée européenne d’Alberto Fernández, cela fait un peu plus de deux semaines qu’il a eu une rencontre avec le président, juste au moment où le Front de Tous a subi de forts croisements entre les leaders albertains et chrétiens.

Depuis que Florence Kirchner est dans l’île des Caraïbes en train de faire un traitement médical à la suite de stress post-traumatique et lymphœdème sur les jambes, C’est la neuvième fois que Cristina voyage pour lui rendre visite. Les occasions précédentes se sont déroulées principalement en 2019: du 14 mars au 22 mars; du 20 avril au 30 avril; du 2 juin au 10 juin; du 11 septembre au 19 septembre; du 28 septembre au 7 octobre, du 1er novembre au 18 novembre; et du 28 décembre au 12 janvier.

Contrairement à d’autres occasions dans lesquelles la vice-présidente a limité son voyage pour rencontrer sa fille, cette fois-ci, sa présence à Cuba est restée très visible. Samedi dernier Il a présenté son livre «Sincèrement» pour la première fois depuis son retour au pouvoir exécutif. Avec la présence du président du régime cubain Miguel Díaz Canel et accompagné de l’écrivain Marcelo Figueras, il a évoqué la négociation avec le Fonds monétaire international (FMI), a pleuré pour un décollage et a critiqué l’ancien gouvernement de Mauricio Macri.

“Je me demande, quand ils disent” non, vous ne pouvez pas vous retirer du capital du FMI parce que son statut interdit les déménagements “. Mais comment le statut du FMI interdit-il le décollage? Elle interdit également l’octroi de prêts pour permettre à l’argent de s’échapper. Et pourquoi allons-nous appliquer une interdiction et non l’autre? »dit-il exigeant “Cela s’applique à l’ensemble du statut”.

D’un autre côté, le vice-président a déclaré que la situation actuelle devrait être un tournant et Il a souligné la nécessité “d’enquêter” sur le processus d’endettement afin que la même chose ne se reproduise plus. «Sturzenegger faisait partie de l’équipe de Cavallo, est venu une deuxième fois et a encore fait la même chose. C’est naturel, s’il l’a fait une fois et que rien ne s’est passé, il a été récompensé. Et maintenant, pour la deuxième fois, Sturzenegger, ainsi que Caputo et Dujovne, ont fait de même. Si nous laissons docilement tout être pareil, il ne serait pas étrange que dans 4 ou 8 ans, Sturzenegger revienne“Il a accusé.

Ce jour-là, il a également évoqué la santé de sa fille et a remercié “au gouvernement et aux autorités de Cuba, aux médecins parce que vraiment, en tant que mère, j’ai eu la fantastique expérience qu’il peut être correctement diagnostiqué et qu’aujourd’hui c’est beaucoup mieux.”

Avant de partir pour l’Argentine, l’ancienne chef de l’Etat a publié sur ses réseaux sociaux une photo avec Florencia Kirchner – la première depuis qu’elle a commencé son traitement médical à Cuba. “Dire au revoir à @florenciakf avant de retourner à Buenos Aires», A écrit CFK présentant dans la société le compte Instagram de la jeune femme qui en une demi-heure a dépassé les 5 000 followers.

Les six jours de séjour à Cuba ont coïncidé avec la tournée d’Alberto Fernández en Europe dans laquelle il a visité plusieurs pays, recevant appui international à la renégociation de la dette avec le FMI et établir son nouveau programme géopolitique. Pendant les 32 heures que le pays a été privé de son président et de son vice, la présidence de la Nation a été à la tête de la sénatrice Claudia Ledesma Abdala.

En effet, compte tenu des déplacements des maximum référents du Front de Tous, la dernière rencontre entre les deux date d’avant le 29 janvier, jour où le chef de l’Etat a entamé son périple européen. En l’absence du Fernández, la semaine dernière, le stagiaire était agité au sein de la coalition au pouvoir, à cause de croisements forts entre les albertistes et les cristinistas. La première discussion était sémantique et a trait à l’examen de la qualification des anciens chefs du Kirchnerisme détenus accusés de corruption. Alberto Fernández, ainsi que ses environs (Santiago Cafiero et Felipe Solá), disent qu’il s’agit de «détentions arbitraires», niant qu’ils sont des «prisonniers politiques» au sens du noyau dur du christianisme (Eduardo «Wado» de Pedro et Axel Kicillof) . “Vous devez dire à vos camarades de classe de ne pas être stupides. Ce qu’ils veulent, c’est nous faire combattre, nous diviser », a réfléchi le président.

Puis ce fut le ministre de la Sécurité de Buenos Aires, Sergio Berni, qui a rechargé contre son homologue dans la Nation, Sabina Frederic Par une lettre, le malaise du fonctionnaire de Kicillof avec le ministre a été rendu public par le contrôle des forces de sécurité fédérales agissant dans la province de Buenos Aires. Les paroles de Berni ont généré une mauvaise humeur à la Casa Rosada, d’où ils sont immédiatement sortis pour soutenir publiquement Frédéric.

Pour calmer les eaux, le président et le gouverneur se sont réunis pendant environ deux heures et puis Kicillof a reçu les deux ministres de la sécurité. Alors que Cristina Kirchner – considérée par Berni comme son “patron politique” – est de retour au pouvoir, le responsable de Buenos Aires a déclaré que son différend avec Frédéric était déjà “surmonté”.