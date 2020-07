Après COVID-19, la Chine décide de renoncer à ses habitudes de viande exotique

Ou Yang a du mal à trouver un serpent à manger.

« Un restaurant très célèbre spécialisé dans la cuisine de serpents dans ma ville a déjà cessé de fournir de tels plats », a déclaré Ou à NBC News de Foshan, dans le sud de la Chine, où le serpent a longtemps été considéré comme un mets délicat. « Ils sont tous interdits maintenant. »

Alors que le monde lutte pour contenir la pandémie de coronavirus, la Chine réprime la vente d’espèces sauvages destinées à la consommation humaine au milieu des inquiétudes concernant une autre épidémie de zoonose. Ce qui a commencé comme une interdiction temporaire pour atténuer la propagation du COVID-19 fait des bonds législatifs vers une interdiction plus large de la pratique – une décision que les experts internationaux de la santé publique et de la faune réclament depuis des années.

Bien que cela signifie que Ou devra renoncer à ses dîners de serpents, crocodiles, sangliers et rats de bambou, il comprend le raisonnement.

«Je pense que l’interdiction est utile pour maintenir la sécurité de la santé publique», a-t-il déclaré.

Mais les experts avertissent que ce n’est que la première étape pour prévenir une autre pandémie.

COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, a été détectée pour la première fois à Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants dans la province de Hubei, dans le centre de la Chine, les premiers cas étant liés à un marché de la faune. Les chercheurs ont ensuite lié cette souche du coronavirus aux pangolins, un type de fourmilier trouvé en Asie et en Afrique qui est braconné et vendu pour la consommation comme nourriture ou comme médecine traditionnelle chinoise.

Depuis lors, une nouvelle épidémie de virus est survenue à Pékin le mois dernier – également liée à un marché alimentaire de gros.

Le problème n’est pas propre à l’Asie. Les animaux domestiques du monde entier peuvent également être à l’origine de maladies telles que le porc et la grippe aviaire, avertissent les experts.

Image: Des clients achètent du porc dans un étal du marché humide de Wan Chai à Hong Kong. (Isaac Lawrence / . via le fichier .)

« Je pense que dans des endroits comme le Royaume-Uni et l’Europe et les États-Unis, nous devons être très prudents en pensant que c’est un problème qui se produit ailleurs », a déclaré Amy Hinsley, chercheuse principale en commerce d’espèces sauvages à l’Université d’Oxford. « Le commerce des espèces sauvages n’est pas seulement des pangolins en Asie. »

Les pays occidentaux pratiquent la chasse et la pêche de la faune et contribuent au commerce mondial des animaux exotiques, a déclaré Hinsley.

Les experts disent que le problème vient généralement de la manière et du lieu de vente de la faune et d’autres viandes.

«Vous allez à ces marchés et vous avez des chauves-souris assises dans des cages sur des pangolins ou des chats ou des chiens. C’est juste une boîte de Pétri géante de virus », a déclaré Jan Vertefeuille, conseiller principal pour la conservation de la faune au World Wildlife Fund.

C’est pourquoi plus de 350 experts en santé publique, épidémiologie et domaines connexes de 63 pays ont approuvé une campagne en ligne lancée en avril appelant les gouvernements et les décideurs du monde entier à fermer les «marchés de la faune sauvage à haut risque».

Les marchés de la faune sauvage vendent des animaux sauvages, vivants ou morts – qui peuvent inclure à la fois des espèces commercialisées légalement et des espèces protégées illégales – ainsi que des animaux domestiques. Le Fonds mondial pour la nature les distingue des «marchés humides» – un terme englobant tous les marchés qui vendent une variété de produits périssables allant du bétail traditionnel à la production, semblable à un marché de producteurs.

Les marchés de la faune sauvage peuvent être trouvés dans certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique, mais sont les plus courants en Chine et en Asie du Sud-Est.

Image: Cages remplies de serpents dans la cuisine du magasin et restaurant de serpents She Wong Lam dans le quartier de Sheung Wan à Hong Kong, Chine. (Justin Chin / Bloomberg via le fichier .)

Selon Peter Li, spécialiste des politiques chinoises pour la Humane Society International, au moins 200 espèces d’animaux sauvages, des serpents aux chats civettes en passant par les scorpions, sont élevées et commercialisées en Chine. L’industrie valait environ 77 milliards de dollars en 2016, a-t-il déclaré. Certains sont également exportés vers les pays voisins, principalement pour attirer les touristes chinois, a-t-il ajouté.

Le commerce soutient cinq secteurs – le plus important étant l’industrie de la fourrure, suivi par la nourriture, la médecine traditionnelle chinoise, les divertissements tels que les zoos et les animaux de compagnie, et la recherche scientifique, a déclaré Li. Certains de ces produits sont exportés, en particulier la fourrure, qui contribue à plus de la moitié de l’approvisionnement américain en fourrure, selon PETA.

Les niveaux de gouvernement locaux ont historiquement protégé l’industrie par crainte qu’elle ne laisse sans travail les agriculteurs pauvres des régions les moins développées du pays, a déclaré Li. Bien qu’elle génère des revenus importants, si l’on considère l’économie chinoise plus largement, la faune illégale est « une goutte d’eau », a déclaré Li.

«Cela n’a pas d’impact sur l’économie chinoise dans son ensemble; cela n’a pas d’impact sur les efforts de lutte contre la pauvreté », a-t-il déclaré.

Alors que les conséquences de la pandémie se répercutent à travers le monde, la Chine a commencé à changer de ton.

En février, la Chine a annoncé une interdiction totale du commerce d’espèces sauvages à des fins de consommation humaine. Et cette décision a déclenché une vague de réglementations plus spécifiques.

Le ministère chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales a déclaré en mai que les chiens n’étaient plus du bétail pour la consommation, quelques semaines seulement avant un festival annuel de viande de chien à Yulin, une ville de la province du Guangxi. Les pangolins – l’animal le plus trafiqué de la planète – ont été élevés au plus haut niveau de protection en juin pour réduire le braconnage et le commerce illégal.

Les provinces du Hunan et du Jiangxi ont également annoncé leur intention en mai de racheter des agriculteurs impliqués dans l’élevage d’animaux sauvages.

Bien que ces mesures marquent une étape importante pour ceux qui prônent la conservation de la faune, les agriculteurs qui voient leurs entreprises devenir obsolètes du jour au lendemain se sentent différemment.

Image: Un rat de bambou vivant en vente sur un stand au marché du soir en Chine. (Jerry Redfern / LightRocket via le fichier .)

« Je ne comprends pas cette politique parce que je suis un agriculteur licencié et légal », a déclaré Wang, 38 ans, qui n’a pas donné son prénom par peur des répercussions. « Peut-être que cela peut quelque peu réduire la crise de santé publique, mais cela ne signifie pas qu’il empêchera toutes les épidémies de virus. »

Wang dirigeait une entreprise lucrative dans la province du Guangxi, élevant des rats de bambou – un rongeur utilisé dans la cuisine dans certaines régions du pays. Malgré un programme de rachat du gouvernement, il a dit qu’il risquait de perdre au moins 150 000 yuans chinois (21 000 $) pour les plus de 600 rats qu’il allait échanger.

« J’ai tellement de dettes maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire à l’avenir », a-t-il déclaré.

Mettre fin à l’élevage d’animaux sauvages à des fins alimentaires ne résoudra pas entièrement le problème, avertissent les experts. Malgré l’ampleur du commerce, la consommation d’animaux sauvages n’est pas aussi importante qu’il y paraît.

Les serpents sont populaires parmi certains gourmets comme Ou, qui a dit qu’il ne pouvait plus le trouver dans les restaurants locaux. Mais la viande n’est pas transportée dans tout le pays et est loin d’être aussi banale que les hamburgers, étant considérée comme un régal spécial plutôt que comme une commande quotidienne.

La consommation d’animaux sauvages n’est pas non plus profondément enracinée dans la culture chinoise, a déclaré Li. L’augmentation a commencé dans les années 1980 avec des commerçants faisant la promotion de la faune comme une délicatesse avec des avantages pour la santé.

«Les commerçants ont fait la promotion de cet aliment comme quelque chose de bon pour votre peau si vous êtes une femme qui se soucie de votre apparence ou bon pour la fertilité si vous avez des difficultés à avoir des bébés ou bon pour le sexe pour les hommes d’âge moyen», a-t-il déclaré.

En dehors de la Chine continentale, une enquête récente du Fonds mondial pour la nature dans cinq régions asiatiques – Hong Kong, Myanmar, Japon, Thaïlande et Vietnam – a révélé que seulement 1 personne sur 9 consommait personnellement de la faune ou connaissait quelqu’un qui l’avait fait au cours des 12 derniers mois. Seulement 8 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils étaient susceptibles d’acheter de la faune sur un marché de la faune à l’avenir.

« L’ensemble de la pandémie, COVID-19, est moins liée à la culture chinoise et plus liée au mode de production dans lequel un grand nombre d’animaux sauvages sont élevés, transportés et abattus », a déclaré Li.

Et cette importante production n’est pas pleinement prise en compte par les récents changements réglementaires. Les industries de la fourrure, des médicaments traditionnels et des animaux de compagnie restent légales, ce qui présente des failles pour le commerce, a-t-il déclaré.

Alors que les villes du monde se développent et que la demande mondiale de ressources naturelles comme le bois augmente, les gens plongent également plus profondément dans des environnements vierges, a déclaré Vertefeuille du World Wildlife Fund. Cela, à son tour, augmente le risque d’exposition et de transmission de maladies par la faune. Les scientifiques ont trouvé des liens entre la déforestation et les épidémies d’Ebola en Afrique de l’Ouest et du Centre, les chauves-souris infectées étant contraintes de se rapprocher davantage des humains.

Au lieu d’imposer davantage d’interdictions générales sur le commerce des espèces sauvages, les experts demandent aux gouvernements d’investir dans une meilleure application des réglementations existantes. Ils veulent également voir plus d’éducation du public pour rendre l’achat d’espèces à haut risque socialement inacceptable, heurtant le problème à sa source: la demande.

« Nous devons vraiment changer notre relation avec le monde naturel », a déclaré Vertefeuille. « Nous aurions vraiment gaspillé une chance extraordinaire de résoudre le problème si nous n’agissions pas rapidement et de manière agressive. »