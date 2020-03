Après de fortes baisses, les marchés boursiers mondiaux et les prix du pétrole se redressent

Les trois premières heures de négociation à la Bourse d’Asie, à minuit dans l’Ouest, ont montré un marché optimiste. La force des montées semble être plus qu’un simple effet de rebond.

Les paris sur les risques à Wall Street, malgré la baisse de la veille, indiquent que certains estiment que le prix de la crise qu’ils projettent à l’avenir a baissé.

C’est peut-être une illusion. Mais quand celui qui a ce sentiment met de l’argent et il est impossible de ne pas penser qu’il a des données que d’autres n’ont pas. Les fonds d’investissement du monde se déplacent sans relâche à la recherche d’informations

dans des laboratoires ou dans des lieux officiels, pour savoir comment les possibilités d’éradication de COVID 19 progressent. Il n’est pas surprenant, de temps en temps, qu’ils soient traduits en justice pour avoir recherché illégalement de telles données qui les conduisent à posséder des informations privilégiées.

Le Tokyo Nikkei a augmenté de 6,14% et le Hong Kong Hang Seng de 3,54%. En Chine, les différents indicateurs ont répété le mouvement. Shanghai a progressé de 1,48%; Shenzhen, 1,94% et l’A50, 2,30%. En Corée, la bourse de Séoul a progressé de 6,50%.

L’humour a été transféré aux opérations de nuit qui ont été effectuées à Wall Street. Ces opérations, qui commencent à 21h00, sont fermées à l’ouverture des bourses de New York. Le Dow Jones, a affiché une progression de près de 3,46% et a franchi le plafond de 19 mille points, bien qu’il ait commencé à s’affaiblir au fil des heures. Le S&P 500, le plus grand indice de Wall Street, a grimpé de 3,50% et le Nasdaq des entreprises technologiques, de 3,11%.

Les paris sur l’Europe ont montré des signes de reprise. Le DAX allemand a réagi de 2,08%; le London FTSE, 3,31% et l’Euro Stoxx 50, qui mesure les plus grandes sociétés cotées sur les bourses européennes, progressent de 3,25%.

Mais les sacs ne suffisent pas pour mesurer la récupération. Les matières premières jouent un rôle crucial. L’or a augmenté de 1,47% par once et était à 1 594 $. La récupération du pétrole semblait plus ferme. Le WTI des États-Unis a grimpé de 3,77% à 24,23 USD et le Brent d’Europe, qui est une référence en Argentine, de 2,81% à 27,80 USD. Le gaz naturel fondamental pour la chance de Vaca Muerta, a connu une légère reprise de 0,73%.

Le soja, après avoir augmenté la veille, n’a baissé que de 0,11%.

Bien sûr, si ces chiffres sont finalisés à la fin de la ronde de mardi, les marchés argentins pourraient avoir une occasion importante de récupérer ce qui a été perdu lundi dans les opérations à l’étranger.

Rappelons que le risque pays, après la forte baisse du prix des emprunts en dollars, a dépassé 4 500 points pour la première fois depuis 2005. Il a clôturé à 4 519 unités (+ 11,2%). Ce fut également une journée négative pour toutes les actions et obligations des pays émergents.

Les ADR argentins – certificats d’actions cotées à Wall Street – ont eu une journée fatidique. Seulement quatre sont montés. Tenaris (+ 3,2%), Telecom Argentina (+ 2,8%), IRSA Commercial Properties (+ 1,3%) et MercadoLibre (+ 1,1%).

Les baisses les plus notables ont été celles de Despegar (-26,9%) entraînées par la débâcle du secteur touristique; celles de Cresud (-13,1%) et de Ternium (-9,4%). YPF n’a pas pu maintenir sa hausse initiale et a chuté de 2,9%. La part de la compagnie pétrolière qui a touché il y a quelques jours 3,29 USD par action s’est améliorée sur les dernières roues et s’est échangée à 3,40 USD. Avec Despegar, ce sont les pires actions du conseil d’administration avec des effondrements de plus de 70 USD jusqu’à présent cette année.

Si tout se rétablit mardi, comme l’indiquent les premières données à l’aube, mercredi, lorsque les marchés argentins rouvriront, ce sera peut-être une bonne journée.